Samuel Martínez, joya de la selección Colombia sub-17, va camino a Europa: el representante reveló su próximo equipo

Samuel Martínez tiene 17 años y siempre ha jugado en las divisiones menores de Atlético Nacional. La agencia que lo representa es de origen alemán y se llama Gegen Fotball - crédito @__gegenfotball/Instagram

El futuro de Samuel Martínez ya empieza a perfilarse con claridad en el radar europeo y su entorno más cercano tiene un objetivo concreto: llevarlo al Bayern Múnich. Desde la representación del jugador, la postura ha sido directa sobre ese posible destino, dejando ver que existe un plan estructurado para encaminar su carrera hacia uno de los clubes más poderosos del continente.

Daniel Neumuller, su agente, tiene marcada la hoja de ruta que se busca seguir con el talentoso mediocampista. “La idea es llevarlo a un club que tenga un proyecto claro con jóvenes, como el Bayern”, expuso en diálogo con el diario AS Colombia.

¿Qué ha expresado al respecto Bayern Múnich?

El interés del club alemán no es casual. Desde el área de scouting del Bayern, el seguimiento ha sido constante y detallado. Thomas Neumüller, uno de los encargados de detectar talento para el club bávaro, explicó públicamente el trabajo que se viene realizando: “Estamos ayudando a Samuel para que dé el salto a Europa”.

Pero más allá de esa gestión institucional, la representación del jugador también ha dejado claro que el proceso está siendo cuidadosamente guiado: “No queremos apresurarnos, queremos que llegue al lugar indicado”.

Daniel Neumuller es el representante de Samuel Martínez, jugador de la selección Colombia sub-17. Pertenece a la agencia de representación Gegen Fotball - @danielnmr19/Instagram

El Sudamericano Sub-17 fue el punto de partida para esta exposición internacional. Martínez no solo destacó en lo colectivo con el título de Colombia, sino que también se posicionó como uno de los jugadores más influyentes del equipo. Ese rendimiento despertó el interés inmediato de varios clubes europeos, algo que desde su representación ya anticipaban. “Sabíamos que este torneo iba a ser una vitrina importante para él”, reconoció Neumuller.

Los rivales de Bayern Múnich para contratar a Samuel Martínez

Sin embargo, el Bayern no está solo en la carrera. Desde Inglaterra también han aparecido pretendientes de peso, lo que ha generado una competencia fuerte por el jugador. “Hay varios clubes interesados, especialmente en la Premier League”, admite el empresario, aunque aclaran que no se dejarán llevar únicamente por el nombre de los equipos. “Lo más importante no es el club más grande, sino el que le garantice un proceso adecuado”, enfatiza.

En ese sentido, la estrategia de su representación apunta a un desarrollo progresivo. “La prioridad es que juegue, que se adapte y que crezca”, explica, dejando ver que no se busca un salto inmediato al primer equipo de una potencia europea, sino un camino más sostenible.

Samuel Martínez, futbolista de la selección Colombia sub17 y sus equipos pretendientes: Real Madrid, Chelsea y Bayern Múnich - crédito Conmebol

Desde Alemania, las señales también han sido positivas. Además del seguimiento técnico, se ha resaltado el perfil del jugador. “Tiene condiciones muy interesantes y un potencial alto”, han indicado desde el entorno del club, reforzando la idea de que Martínez encaja en el tipo de futbolista que buscan a futuro. Incluso, algunos reportes han ido más allá al señalar que “es un jugador diferente”, destacando su capacidad para marcar desequilibrio desde el mediocampo.

El equipo colombiano que ha sido clave en su formación

La representación del jugador, por su parte, mantiene la calma pese al creciente interés mediático. “Esto apenas comienza, hay que manejarlo con tranquilidad”, asegura Neumuller, consciente de que la exposición puede ser un arma de doble filo en etapas tempranas de la carrera. Por eso, insisten en que cada paso será evaluado cuidadosamente. “No vamos a tomar decisiones apresuradas”, reitera.

Samuel Martínez llegó a Atlético Nacional cuando tenía 15 años, desde la escuela de formación Tuluá Talentos GV - crédito Atlético Nacional

A nivel local, su formación en Atlético Nacional también ha sido clave para consolidar su proyección. El representante reconoce ese proceso: “Viene de una base muy buena, eso le ha permitido llegar preparado a este momento”. Esa preparación es la que hoy le permite estar en la órbita de clubes europeos, algo que no todos los jugadores logran a su edad.

Samuel Martínez vive un momento determinante en su carrera. Con el Bayern Múnich como principal objetivo de su representante y el interés de varios clubes europeos, su futuro parece encaminado hacia el fútbol de élite. “Estamos trabajando para que tome la mejor decisión”, afirmó Neumuller.