Colombia

“Confié en él como en un hijo y me vendió”: Mane Díaz revela cómo fue traicionado antes de su secuestro

Mane Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, relató nuevos detalles sobre el secuestro que sufrió en 2023. Aseguró que una persona de su entorno cercano lo habría entregado, facilitando su retención en zona rural

Guardar
Luis Díaz - 'Mane' Díaz
El padre del futbolista duró 12 días privado de su libertad - crédito FCF

El testimonio de Mane Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, volvió a generar impacto tras revelar detalles inéditos sobre el secuestro que sufrió en octubre de 2023. “Confié en él como en un hijo y me vendió”, afirmó al referirse a la persona que, según su relato, habría facilitado su entrega a los captores, citado por Revista Semana.

El relato expone cómo una persona de su círculo cercano habría sido clave en el secuestro, generando una de las traiciones más dolorosas de su vida. Díaz aseguró que nunca sospechó de quien terminó involucrado, pues hacía parte de su entorno cotidiano y laboral. Según explicó, esa cercanía fue determinante para que bajara la guardia y aceptara un encuentro que terminó en el hecho violento.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad en situaciones de confianza y cómo estas pueden ser aprovechadas en contextos criminales. Durante la entrevista, Mane Díaz recordó que semanas antes ya existían advertencias sobre un posible secuestro. “Ya se escuchaban rumores: ‘Profe, cuídese’, ‘lo van a secuestrar’”, relató, citado por Revista Semana, pero admitió que no dimensionó el riesgo.

Mane Díaz recordó el episodio que le hizo tomar la decisión de dejar el licor - crédito @mane_diaz_26/Instagram
- crédito @mane_diaz_26/Instagram

El día del secuestro, todo ocurrió bajo la apariencia de una reunión normal. Díaz contó que fue citado con el argumento de un encuentro pendiente. “Ya la gente lo está esperando”, le dijeron, lo que lo llevó a trasladarse sin sospechas. Sin embargo, al llegar al lugar, fue interceptado por hombres armados. “Nosotros jurábamos que era un atraco”, recordó, citado por Revista Semana, hasta que comprendió que se trataba de un secuestro.

En su relato, explicó que fue obligado a subir a su propio vehículo y trasladado hacia una zona rural. “Me dieron la ruta… y me metieron al fondo de la selva”, afirmó, describiendo el momento en que entendió la gravedad de la situación. Uno de los hechos que más lo marcó fue la actitud de la persona que lo acompañaba ese día, quien desapareció sin explicación. “Salió… se fue normal”, contó, lo que reforzó la sospecha de traición.

Durante los días de cautiverio, Mane Díaz enfrentó una experiencia que describió como extrema. Aunque aseguró que no sufrió agresiones físicas, el impacto emocional fue profundo. “Eso es un infierno… uno no sabe si regresa o no regresa”, expresó, citado por Revista Semana. La incertidumbre constante y el aislamiento fueron los factores que más afectaron su estado emocional.

REUTERS/Yelver Florez NO RESALES. NO ARCHIVES
REUTERS/Yelver Florez NO RESALES. NO ARCHIVES

El secuestro de Mane Díaz generó una fuerte reacción nacional e internacional, especialmente por la notoriedad de su hijo, el futbolista Luis Díaz. En medio de esa presión mediática, el caso se convirtió en un tema de interés público, lo que, según el propio afectado, pudo haber influido en su liberación días después.

Uno de los momentos más sensibles del testimonio se produjo al recordar su liberación. Díaz se mostró visiblemente afectado al describir el reencuentro con su familia. “Así como yo ahorita… ellos también llorando”, dijo con la voz entrecortada, citado por Revista Semana. Para él, ese instante representó tanto alivio como la carga emocional de lo vivido durante el secuestro.

Tras recuperar la libertad, conoció detalles adicionales sobre el plan que habría permitido su retención. Según relató, las autoridades encontraron evidencia en el teléfono de la persona implicada. “Le cogieron el teléfono… tenía todas las conversaciones, videos, cómo se iba a pagar”, aseguró, citado por Revista Semana. Este hallazgo reforzó la hipótesis de que el secuestro fue planeado con información privilegiada.

A pesar de la gravedad de los hechos, Mane Díaz sorprendió al afirmar que no guarda rencor hacia quien lo habría traicionado. Indicó que incluso aceptó sus disculpas, aunque dejó un mensaje claro sobre las consecuencias de sus actos. “Yo te disculpo, pero piensa bien en tu familia y en lo que vas a hacer”, relató, citado por Revista Semana.

El caso del secuestro de Mane Díaz sigue siendo un referente sobre los riesgos asociados a la confianza en entornos cercanos. Más allá del hecho puntual, su testimonio deja una reflexión sobre la necesidad de estar alerta incluso frente a personas conocidas.

Al cierre de su relato, el padre del futbolista reiteró la lección que le dejó esta experiencia. “La confianza no se le puede brindar toda a nadie”, afirmó. Además, recordó una advertencia que, según él, pudo haber cambiado el desenlace: “Cuando alguien te dice ‘pila’, hay que pararle bola”, citado por Revista Semana.

Temas Relacionados

Mane Díaz secuestroLuis DíazsecuestroTraiciónTestimonioColombia-noticias

Más Noticias

“No existe ningún botón para sacar plata sin permiso”: Nequi aclara mitos sobre transferencias y seguridad

Nequi aclaró dudas frecuentes sobre el uso de su plataforma y desmintió rumores sobre posibles fraudes. La billetera digital explicó qué pasa con transferencias erróneas y cómo funcionan sus herramientas

“No existe ningún botón para sacar plata sin permiso”: Nequi aclara mitos sobre transferencias y seguridad

Antioquia lidera asesinatos de líderes sociales y masacres en 2026: cifras alertan por escalada de violencia

Antioquia encabeza los casos de asesinatos de líderes sociales y masacres en Colombia durante 2026. Informes advierten que la violencia sigue concentrada en territorios con presencia de grupos armados ilegales

Antioquia lidera asesinatos de líderes sociales y masacres en 2026: cifras alertan por escalada de violencia

“No nos parece bien que la inflación esté en 5,5 %”: ovacionan a codirectora del Banco de la República en Asofondos

Olga Lucía Acosta fue ovacionada en el Congreso de Asofondos tras defender mantener altas las tasas de interés. La funcionaria respondió a críticas del Gobierno y advirtió riesgos por inflación en Colombia

“No nos parece bien que la inflación esté en 5,5 %”: ovacionan a codirectora del Banco de la República en Asofondos

Multas a motociclistas en Bogotá superan los $875.000: más de 6.700 sancionados por invadir andenes en 2026

Bogotá reporta un aumento en multas a motociclistas por circular en andenes y ciclorrutas. Más de 6.700 conductores han sido sancionados y las autoridades intensificaron operativos en la ciudad

Multas a motociclistas en Bogotá superan los $875.000: más de 6.700 sancionados por invadir andenes en 2026

“En nuestro gobierno no vamos a permitir este tipo de situaciones”: María José Pizarro responde a denuncias de Angie Rodríguez

La senadora María José Pizarro se pronunció sobre las denuncias de Angie Rodríguez y pidió que se investiguen. Sus declaraciones generaron críticas y reavivaron el debate político

“En nuestro gobierno no vamos a permitir este tipo de situaciones”: María José Pizarro responde a denuncias de Angie Rodríguez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

ENTRETENIMIENTO

La Liendra intentó infiltrarse a una zona de tolerancia en Medellín para un nuevo documental: así le fue

La Liendra intentó infiltrarse a una zona de tolerancia en Medellín para un nuevo documental: así le fue

Ana del Castillo habló de James Rodríguez y de un jugador de la selección Colombia que le obsesiona: “Ni siquiera me sigue”

Flow, la banda japonesa de Naruto y Dragon Ball, encabezará la programación internacional en la Comic Con Colombia con un concierto exclusivo

Bacilos rehizo “Perderme Contigo” junto a Gilberto Santa Rosa e incursionó en el formato sinfónico

Daniela Ospina aclaró el misterio detrás de sus bodas y reveló el emotivo papel de Salomé en su gran día junto a Gabriel Coronel

Deportes

América de Cali derrotó 2-1 a Fortaleza en Bogotá y selló su clasificación a playoffs

América de Cali derrotó 2-1 a Fortaleza en Bogotá y selló su clasificación a playoffs

Samuel Martínez, joya de la selección Colombia sub-17, va camino a Europa: el representante reveló su próximo equipo

Andrés Gómez no deja de brillar con el Vasco da Gama: líder de asistencias en el fútbol brasileño

Freddy Hurtado, técnico de la selección Colombia sub-17 reveló el partido más importante del campeonato: no fue la final

Delantero del fútbol argentino pide pista en Atlético Nacional: “Tengo ese sueño por cumplir”