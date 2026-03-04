Colombia

Mario Hernández, empresario que aspira al Senado, cuestiona la Paz Total y la carga tributaria del Gobierno Petro

El hombre de negocios y ahora candidato por el partido Centro Democrático afirmó que Colombia necesita reglas claras, trabajo honesto y menos impuestos para avanzar, al tiempo que criticó el impacto de la actual política de seguridad

Mario Hernández cuestionó la Paz
Mario Hernández cuestionó la Paz Total y la carga tributaria - crédito Lina Gasca/Colprensa

El empresario Mario Hernández, actual aspirante al Senado por el partido Centro Democrático, expuso sus puntos de vista sobre el rumbo económico y político del país durante una entrevista en El Debate de Semana.

Hernández, reconocido por su trayectoria en el sector privado, planteó inquietudes sobre la gestión del presidente Gustavo Petro y la política de Paz Total.

El aspirante relató que, pese a múltiples sugerencias, nunca sostuvo una reunión con el jefe de Estado. “Me invitaron a sentarme con él, propuse que fuera a la empresa, que viera el día a día y cómo se genera riqueza, pero nunca aceptó”, detalló.

El empresario dejó claro que la invitación se mantiene abierta, sustentando su interés en que Petro pueda conversar directamente con los empleados y conocer la realidad del entorno productivo.

Los políticos, en su mayoría, nunca han creado puestos de trabajo”, afirmó. El empresario subrayó que la generación de empleo depende de quienes arriesgan capital, innovan y asumen retos.

En un posible encuentro, Hernández indicó que cuestionaría la postura crítica del presidente hacia el sector empresarial. “Siempre estuvo en contra de los empresarios. Sin empresas, no habría impuestos ni financiación para el Estado”, argumentó. Para reforzar su tesis, mencionó modelos de desarrollo observados en países asiáticos.

“Japón y China progresaron gracias al trabajo y la necesidad de facturar”, señaló. Según Hernández, la economía requiere esfuerzos constantes de todos los actores productivos, comparando la productividad con la naturaleza: “Un árbol de mango cumple su función dando frutos, sostiene el terreno, genera valor”.

El aspirante al Senado también manifestó su inquietud frente a la estrategia de paz del Gobierno. Considera que la política implementada ha fortalecido a grupos armados y debilitado la seguridad en regiones apartadas. “Muchos municipios están bajo control de la guerrilla”, enfatizó.

Hernández sostiene que la búsqueda de acuerdos sin condiciones estrictas incentiva conductas delictivas y desalienta la inversión local y extranjera. “Cuando se convoca a los guerrilleros, algunos creen que pueden tomar el poder; esa no es la vía”, advirtió.

La inseguridad y la percepción de riesgo, según el empresario, frenan la llegada de capitales y afectan la competitividad nacional.

Hernández criticó la actitud de quienes buscan soluciones fáciles, apelando a la ética y el esfuerzo: “Nada se logra sin trabajo, honestidad y transparencia”. Argumentó que el desarrollo sostenible solo es posible mediante la responsabilidad y el compromiso diario de todos.

En su visión de Estado, Hernández defendió la idea de administrar el país con criterios similares a los de una empresa.

Un país debe manejarse con eficiencia, buscando utilidades, reduciendo el despilfarro”, expresó. Sostuvo que la gestión pública ganaría en eficacia si aplicara principios de racionalización y disciplina financiera, como ocurre en el mundo corporativo.

El empresario aprovechó la oportunidad para cuestionar la carga tributaria que pesa sobre quienes emprenden y generan empleo. Considera que los altos impuestos desalientan la formalidad y restringen el crecimiento económico. “Si el país se dirigiera como una empresa, habría menos despilfarro de recursos”, sostuvo.

