Mario Hernández aclaró si hubo despidos en su empresa tras el aumento del salario mínimo que criticó: “Más eficientes”

Mario Hernández aseguró que no se han realizado despidos tras el aumento del salario mínimo - crédito Lina Gasca/Colprensa

El incremento del salario mínimo de $2.000.000 para 2026, un 23,7%, decretado por el presidente Gustavo Petro, provocó diversas reacciones en el sector empresarial.

La medida generó críticas sobre su impacto en la competitividad y el costo de vida, especialmente entre un sector del empresariado del país afirmó que, sin mejoras en productividad, el alza podría derivar en inflación y mayores gastos para las compañías.

Sin embargo, a pesar de haberse mostrado en contra de la decisión gubernamental, el empresario Mario Hernández no despidió a ninguno de sus empleados.

La empresa de Mario Hernández optó por adaptarse al nuevo salario mínimo sin liquidar a ningún trabajador - crédito Luisa González/Reuters

Durante una entrevista con Semana, en el contexto de la promoción de su candidatura al Senado de la República para los comicios del 8 de marzo de 2026, Hernández recordó el mensaje que le dio a sus colaboradores tras anunciar que no habría despidos: “No vamos a liquidar a nadie, pero para no liquidar a nadie tenemos que ser más productivos y más eficientes”.

Al ser consultado sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de fijar el salario mínimo, Hernández explicó que su reacción fue adaptarse a la nueva normativa sin recurrir a despidos. “No hemos liquidado ninguno, estamos pagándoles a todos. Acabamos de traer unos técnicos italianos, de tener maquinaria nueva para ser más competitivos”, declaró el empresario, subrayando la estrategia de invertir en tecnología y maquinaria para mantener la plantilla laboral y mejorar la productividad.

Hernández también compartió detalles sobre la política laboral de su empresa. Relató que los empleados con más de tres años reciben un auxilio de vivienda, mercados mensuales y productos de primera necesidad. “A mi gente de más de tres años le damos un auxilio de vivienda, le damos mercados mensuales, le damos papel higiénico”, explicó, recordando experiencias personales de su juventud que lo motivaron a implementar estos beneficios.

El empresario colombiano destacó la importancia de invertir en tecnología y maquinaria para mantener la productividad y el empleo - crédito Fotomontaje Infobae (Mario Hernández-Instagram/Presidencia de Colombia)

El empresario, actualmente candidato al Senado por el Centro Democrático, reiteró su llamado a que los empresarios inviertan en innovación para competir a nivel internacional y traten mejor a sus empleados. “Los empresarios deben tratar mejor a la gente. Uno nace empeloto y se va empeloto”, concluyó Hernández.

Cabe recordar que en diciembre de 2025, luego de que Petro anunciara un incremento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026, Hernández, a través de su cuenta de X, cuestionó la medida al advertir que el alza podría generar un aumento de la inflación y afectar la competitividad empresarial si no iba acompañada de un respaldo en productividad.

“Cuando el salario mínimo sube 23% sin productividad detrás, perdemos competitividad y sube la inflación. Además, mucho está indexado al salario mínimo, así que todo se encarece”, escribió Hernández en redes sociales.

El empresario aclaró que no se oponía a que los trabajadores obtengan mejores ingresos, pero insistió en que un incremento desproporcionado sin mejoras en la eficiencia puede tener efectos adversos. “No es estar en contra de que la gente gane más; es entender que sin productividad, el efecto es el contrario”, precisó.

Mario Hernández explicó por qué decidió incursionar en la política y con el Centro Democrático - crédito Registraduría Nacional

Mario Hernández expuso sus motivos para aspirar al Senado

En entrevista con El Tiempo, el empresario explicó que su motivación para integrar la lista cerrada del Centro Democrático nació de una conversación con el expresidente Álvaro Uribe. “Llamé al presidente Uribe y le dije que le quería ayudar a pegar ladrillos, que yo quería estar en la lista del Senado y acompañarlo, porque creo que el país lo hacemos todos, no solo los políticos”, afirmó Hernández.

El candidato expresó su expectativa de que el Centro Democrático obtenga al menos 25 curules y que Uribe regrese al Senado. Destacó la organización del partido y el liderazgo del expresidente como razones para brindarle respaldo en los próximos comicios legislativos.

Además, Hernández resaltó la importancia de que el Congreso sea independiente y respete la separación de poderes. “Todo depende de un buen Congreso. Si no hay un buen Congreso, no podemos tener futuro y el país está muy mal económicamente”, sostuvo, y añadió que la educación y la salud deben ser prioridades en la agenda parlamentaria.