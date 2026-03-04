Colombia

Mario Hernández aclaró si hubo despidos en su empresa tras el aumento del salario mínimo que criticó: “Más eficientes”

El empresario reveló que implementó nuevas actualizaciones tecnológicas que buscan mejorar la competitividad ante la actualización salarial decretada por el Gobierno nacional

Guardar
Mario Hernández aseguró que no
Mario Hernández aseguró que no se han realizado despidos tras el aumento del salario mínimo - crédito Lina Gasca/Colprensa

El incremento del salario mínimo de $2.000.000 para 2026, un 23,7%, decretado por el presidente Gustavo Petro, provocó diversas reacciones en el sector empresarial.

La medida generó críticas sobre su impacto en la competitividad y el costo de vida, especialmente entre un sector del empresariado del país afirmó que, sin mejoras en productividad, el alza podría derivar en inflación y mayores gastos para las compañías.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, a pesar de haberse mostrado en contra de la decisión gubernamental, el empresario Mario Hernández no despidió a ninguno de sus empleados.

La empresa de Mario Hernández
La empresa de Mario Hernández optó por adaptarse al nuevo salario mínimo sin liquidar a ningún trabajador - crédito Luisa González/Reuters

Durante una entrevista con Semana, en el contexto de la promoción de su candidatura al Senado de la República para los comicios del 8 de marzo de 2026, Hernández recordó el mensaje que le dio a sus colaboradores tras anunciar que no habría despidos: “No vamos a liquidar a nadie, pero para no liquidar a nadie tenemos que ser más productivos y más eficientes”.

Al ser consultado sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de fijar el salario mínimo, Hernández explicó que su reacción fue adaptarse a la nueva normativa sin recurrir a despidos. “No hemos liquidado ninguno, estamos pagándoles a todos. Acabamos de traer unos técnicos italianos, de tener maquinaria nueva para ser más competitivos”, declaró el empresario, subrayando la estrategia de invertir en tecnología y maquinaria para mantener la plantilla laboral y mejorar la productividad.

Hernández también compartió detalles sobre la política laboral de su empresa. Relató que los empleados con más de tres años reciben un auxilio de vivienda, mercados mensuales y productos de primera necesidad. “A mi gente de más de tres años le damos un auxilio de vivienda, le damos mercados mensuales, le damos papel higiénico”, explicó, recordando experiencias personales de su juventud que lo motivaron a implementar estos beneficios.

El empresario colombiano destacó la
El empresario colombiano destacó la importancia de invertir en tecnología y maquinaria para mantener la productividad y el empleo - crédito Fotomontaje Infobae (Mario Hernández-Instagram/Presidencia de Colombia)

El empresario, actualmente candidato al Senado por el Centro Democrático, reiteró su llamado a que los empresarios inviertan en innovación para competir a nivel internacional y traten mejor a sus empleados. “Los empresarios deben tratar mejor a la gente. Uno nace empeloto y se va empeloto”, concluyó Hernández.

Cabe recordar que en diciembre de 2025, luego de que Petro anunciara un incremento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026, Hernández, a través de su cuenta de X, cuestionó la medida al advertir que el alza podría generar un aumento de la inflación y afectar la competitividad empresarial si no iba acompañada de un respaldo en productividad.

“Cuando el salario mínimo sube 23% sin productividad detrás, perdemos competitividad y sube la inflación. Además, mucho está indexado al salario mínimo, así que todo se encarece”, escribió Hernández en redes sociales.

El empresario aclaró que no se oponía a que los trabajadores obtengan mejores ingresos, pero insistió en que un incremento desproporcionado sin mejoras en la eficiencia puede tener efectos adversos. “No es estar en contra de que la gente gane más; es entender que sin productividad, el efecto es el contrario”, precisó.

Mario Hernández explicó por qué
Mario Hernández explicó por qué decidió incursionar en la política y con el Centro Democrático - crédito Registraduría Nacional

Mario Hernández expuso sus motivos para aspirar al Senado

En entrevista con El Tiempo, el empresario explicó que su motivación para integrar la lista cerrada del Centro Democrático nació de una conversación con el expresidente Álvaro Uribe. “Llamé al presidente Uribe y le dije que le quería ayudar a pegar ladrillos, que yo quería estar en la lista del Senado y acompañarlo, porque creo que el país lo hacemos todos, no solo los políticos”, afirmó Hernández.

El candidato expresó su expectativa de que el Centro Democrático obtenga al menos 25 curules y que Uribe regrese al Senado. Destacó la organización del partido y el liderazgo del expresidente como razones para brindarle respaldo en los próximos comicios legislativos.

Además, Hernández resaltó la importancia de que el Congreso sea independiente y respete la separación de poderes. “Todo depende de un buen Congreso. Si no hay un buen Congreso, no podemos tener futuro y el país está muy mal económicamente”, sostuvo, y añadió que la educación y la salud deben ser prioridades en la agenda parlamentaria.

Temas Relacionados

Mario HernándezSalario MínimoGustavo PetroSenado de la RepúblicaProductividad LaboralEmpleoDesempleoColombia-Noticias

Más Noticias

Motociclista usó una cancha de microfútbol como autódromo, con riesgosas curvas: todo quedó en video

En redes sociales está circulando la grabación del joven, cuya motocicleta ya tiene una lista de infracciones por parte de las autoridades de tránsito

Motociclista usó una cancha de

Jerónimo Uribe habló de la “campaña titánica” que ha hecho su padre, el expresidente Álvaro Uribe, y el riesgo de que pierda “su primera elección”

El hijo menor del ex jefe de Estado, a través de sus redes sociales, expresó su admiración por el veterano político, aunque advirtió los riesgos que representa esta jornada, pues por primera vez su escogencia no parece un hecho seguro

Jerónimo Uribe habló de la

Presidente de Fenalco salió en defensa de la Registraduría tras ataques de Petro e hizo claro llamado a un “voto responsable”

Jaime Alberto Cabal, titular de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, se despachó contra el presidente de la República, a cinco días de que se lleven a cabo los comicios legislativos y la escogencia de los candidatos a la consulta, por sus ‘dardos’ al órgano electoral y las afirmaciones de que se avecinaría un fraude en el país

Presidente de Fenalco salió en

Fuerte respuesta de Juan Daniel Oviedo a Abelardo de la Espriella por comentario calificado como homofóbico

Tras la polémica entrevista del candidato de derecha se desataron opiniones divididas entre sectores políticos y usuarios en redes sociales

Fuerte respuesta de Juan Daniel

“La chica de nadie”, el libro que revela detalles inéditos del caso Epstein, llegará a Colombia: esta es la fecha

El testimonio póstumo de Virginia Roberts Giuffre, una de las principales denunciantes de Jeffrey Epstein, llegará a las librerías del país; la obra reúne datos no conocidos sobre la red de abuso sexual y tráfico de menores que involucró al magnate estadounidense

“La chica de nadie”, el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Sasha Calle fue confirmada como

Sasha Calle fue confirmada como parte del reparto de ‘El exorcista’ de Mike Flanagan, junto a Scarlett Johansson

Video: El Topi le robó un beso a Aida Victoria Merlano en medio de una transmisión en vivo

Andrea Valdiri sorprendió a su hija mayor con un lujoso reloj Cartier para celebrar sus 15 años: así reaccionó la joven

Luis Alfonso hizo curiosa comparación que involucra a Pipe Bueno: “Las mismas canas del viejo”

Jessica Cediel encendió las redes al defender su apoyo a Paloma Valencia y respondió a las críticas: “Ardidos, sigan inventando”

Deportes

Colombianos en el Vasco da

Colombianos en el Vasco da Gama tienen nuevo técnico: un viejo conocido volvió al equipo carioca

Tres ciclistas colombianos confirman su participación en la París-Niza 2026: vea quiénes son

Fluminense anunció el fichaje del colombiano Julián Millán para la temporada 2026 del Brasileirao

José Enamorado sostiene su ilusión de ir al Mundial 2026: “Es un sueño poder representar la camiseta de su país”

Nueva Zelanda tendría nuevo rival en el Mundial 2026: la FIFA planea el reemplazo de Irán por conflicto con Estados Unidos