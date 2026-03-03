Daniel Quintero se burló de lapsus entre Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón: “Par de tontos”

El candidato presidencial se burló de Gutiérrez y Rendón por su postura ante las declaraciones del comandante del Ejército - crédito Colprensa/Alcaldía de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunciaron la cancelación de su visita a Hidroituango, que se iba a desarrollar el lunes 2 de marzo de 2026, luego de que denunciaran un posible ataque con drones en su recorrido por la central hidroeléctrica.

La denuncia generó todo tipo de reacciones en el país. Mientras que algunos expresaron su solidaridad con los mandatarios, otros consideraron como un episodio distractorio ante varias denuncias en su contra.

Uno de los dirigentes políticos que ha manifestado su opinión al respecto es Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y hoy candidato presidencial, que se refirió al episodio en modo de burla, en un video divulgado en sus redes sociales.

El exalcalde de Medellín se refirió burlescamente a la denuncia hecha por los mandatarios antioqueños que cancelaron su visita a Hidroituango - crédito @QuinteroCalle/X

En el filme, el exmandatario paisa recordó las declaraciones del general Royer Gómez, comandante del Ejército Nacional de Colombia, en la que negó que la institución haya emitido alguna alerta de presunto atentado contra los mandatarios tras el hallazgo de drones que pertenecerían al frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de Alexander Díaz, alias Calarcá, y que hace presencia en esta zona de la región antioqueña.

“Para esa visita en específico, nosotros no emitimos ninguna alerta, ni verbal ni escrita, sobre una acción criminal que se estuviera planeada por parte de esta organización criminal en contra del señor gobernador o en contra del señor alcalde o en contra de la infraestructura del proyecto, razón por la cual, nosotros desconocemos la razón por la cual toman la decisión de suspender la visita y de no llevarla a cabo”, indicó el alto militar en una rueda de prensa.

Posterior a ello, ambos mandatarios dieron su opinión frente a las declaraciones del general Gómez, pero Quintero recopiló uno de los instantes en los que, tanto Gutiérrez como Rendón, quedaron en silencio ante una pregunta frente a ello; incluso, se observa que en un momento, Gutiérrez le pide a Rendón que intervenga pero no se da ninguna reacción del mandatario departamental.

“¿Quieren ver la cara de un par de tontos cuando los pillan diciendo mentiras? Se lo muestro, pero una condición: no se vayan a reír”, comentó el exalcalde en sus redes sociales, agregando el lapsus que tuvieron el alcalde de Medellín y el Gobernador de Antioquia en una entrevista concedida a Noticias Caracol.

En otra publicación, Daniel Quintero cuestionó a los dos mandatarios regionales, denunciando que su denuncia es una especie de ‘cortina de humo’ frente a presuntas irregularidades que, según él, favorecerían a familiares de Gutiérrez y el partido político Creemos, que competirá en las elecciones al Congreso del 8 de marzo.

“Parecen tontos pero lo que son es pícaros: crearon un falso atentado para desviar la atención sobre la grave investigación que muestra como se habrían desviado recursos para apoyar la candidatura de la hermana del Alcalde Federico Gutiérrez y la lista de Creemos”, escribió el hoy candidato presidencial en su cuenta de X.

Por qué cancelaron su visita a Hidroituango

En una rueda de prensa, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón expusieron sus razones para cancelar su visita a Hidroituango.

Según los mandatarios, uno de los principales señalamientos de ambos gobernantes fue la amenaza recurrente de grupos armados a la infraestructura estratégica del país.

Rueda de Prensa Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón - crédito Suministrado

Tanto el alcalde Gutiérrez como el gobernador Rendón insistieron en que sus propios equipos de seguridad les advirtieron del peligro a partir de información obtenida durante las revisiones previas al evento, por lo que insistieron en no exponer a más de 100 periodistas y empleados de Empresas Públicas de Medellín (EPM) que acompañarían la inspección.

En palabras del gobernador Rendón, las estructuras criminales habrían planeado un apagón regional para afectar el proceso electoral.

“Ayer (1 de marzo) en las horas de la noche, nuestras avanzadas de seguridad nos informan que después de haber estado allá durante buena parte de la tarde y la noche, detectaron unos drones que sobrevolaban persistentemente el área de influencia del proyecto donde se iba a realizar la rueda de prensa (...) conocemos información donde estos grupos terroristas quieren dejar apagado el país antes de elecciones”, explicó el dirigente antioqueño a Caracol Radio W.

Declaraciones de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - credito Suministrado

Además, los mandatarios alertaron que la hidroeléctrica ha sido blanco de distintos intentos de sabotaje y ataques en el último año y medio.

Gutiérrez detalló ante los medios que en ese lapso se han dado atentados que incluyeron el derribo de al menos tres torres de energía, dos de ellas en Medellín y una en el municipio de Bello. Además, relató la existencia de células armadas en Medellín asociadas al frente 36, que en 2025 enviaron un video desde la casa de máquinas de Hidroituango a EPM como parte de una campaña extorsiva.

Igualmente, vincularon el deterioro de la seguridad en la región con la política de Paz Total promovida por el Gobierno de Gustavo Petro. Según el alcalde de Medellín, “la Paz Total solo ha servido para que se fortalezcan las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y todas las organizaciones criminales. Y los que quedamos expuestos somos todos nosotros, la población civil y quienes somos oposición al gobierno de Petro”.