Esta es la visa que le permite a los colombianos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos

La visa L-1 permite a colombianos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos cuando una empresa los traslada entre operaciones en ambos países - crédito usembassymex/Instagram

La visa L-1 permite a colombianos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos cuando una empresa con operaciones o vínculos comerciales en ambos países los traslada, y su principal atractivo es que, en el caso de ejecutivos y gerentes, también puede servir como puente hacia la residencia permanente.

El requisito central es haber trabajado de forma continua durante al menos un año dentro de los tres años previos al traslado, en una posición de liderazgo o con conocimientos clave dentro de la organización.

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Esta vía está orientada a gerentes, ejecutivos y especialistas que buscan mudarse sin recurrir a inversiones millonarias ni a sorteos.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Uscis, el solicitante debe haber trabajado para la empresa matriz en Colombia durante ese período continuo antes de ser trasladado. A partir de allí, el proceso se divide en dos categorías según las funciones del empleado.

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El requisito central de la visa L-1 exige haber trabajado al menos un año continuo en los tres años previos al traslado para la empresa en Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La visa L-1A está dirigida a ejecutivos y gerentes que toman decisiones de alto nivel, administran equipos o dirigen funciones esenciales de la empresa. Su duración máxima permitida es de 7 años.

La L-1B se concede a trabajadores con conocimientos especializados sobre productos, servicios, sistemas, tecnologías o procesos de la propia compañía. En este caso, la permanencia máxima autorizada es de 5 años.

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La visa también contempla una modalidad para abrir una “nueva oficina” en Estados Unidos. Ese beneficio permite que el líder de la empresa viaje inicialmente por un año para instalar el negocio, ponerlo en marcha y contratar personal local antes de pedir una extensión.

Esa opción amplía el alcance del mecanismo más allá de las compañías que ya están operando en territorio estadounidense. También cubre a empresas que aún no se han establecido allí, siempre que exista la estructura corporativa necesaria para justificar el traslado.

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USCIS establece que la visa L-1 se otorga a empleados trasladados desde la empresa matriz en Colombia según sus funciones dentro de la organización - crédito Reuters

La principal consecuencia de largo plazo aparece en la categoría L-1A: quienes ingresan como gerentes o ejecutivos pueden pasar luego a la Green Card por medio de la categoría de preferencia EB-1C.

Esa posibilidad convierte al permiso en una figura de “doble intención”, es decir, una admisión temporal que acepta como objetivo final la residencia permanente.

Ese rasgo evita el escenario de otros permisos de trabajo temporales que dejan a sus titulares en una situación migratoria incierta al cabo de algunos años.

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En este caso, el Gobierno de Estados Unidos admite legalmente que la persona entre al país para trabajar de manera temporal mientras avanza hacia un trámite migratorio definitivo.

La ruta hacia la residencia por la categoría EB-1C tiene otra ventaja: no exige pasar por el proceso de Certificación Laboral ante el Departamento de Trabajo.

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El contenido la describe por eso como una de las vías más rápidas y eficientes del sistema migratorio estadounidense para ejecutivos y gerentes trasladados dentro de la misma organización.

El trámite familiar para la residencia permanente en Estados Unidos cuesta USD 1.220 en pagos oficiales

Los formularios y tarifas oficiales para la residencia permanente en Estados Unidos suman USD 1.220 en el proceso migratorio - crédito Visuales IA/Imagen Ilustrativa Infobae

El proceso para que una persona colombiana obtenga la residencia permanente en Estados Unidos por motivos familiares requiere completar tres trámites principales ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el Departamento de Estado.

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El trámite comienza con la presentación del formulario I-130 por parte del familiar residente o ciudadano, con un costo de US$ 675. Una vez aprobado, el solicitante debe abonar US$ 325 para la visa de inmigrante ante el consulado y luego US$ 220 por la tarifa de inmigrante, totalizando US$ 1.220 en pagos oficiales.

Este monto no contempla gastos adicionales como boletos aéreos, exámenes médicos —que oscilan entre US$ 200 y US$ 350— ni las traducciones de documentos, cuyo valor puede sumar entre US$ 150 y US$ 400. Los primeros meses en Estados Unidos requieren, además, recursos propios para alojamiento, transporte, alimentación y seguro médico; se estima un mínimo de US$ 5.000 a US$ 8.000 para la instalación en ciudades como Houston. Para familias de cuatro integrantes, el presupuesto puede triplicarse o cuadruplicarse.

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Algunas empresas patrocinan a sus empleados mediante el procesamiento prioritario, que desde marzo de 2026 cuesta US$ 2.965 y solo acelera la revisión, sin asegurar la aprobación.

En el contexto migratorio, se observa un aumento de tarifas bajo el argumento de autofinanciar el sistema: el TPS subió de US$ 50 a US$ 500 y el parole humanitario de US$ 630 a US$ 1.000. La solicitud de asilo, anteriormente gratuita, ahora exige un pago inicial de US$ 100 más US$ 100 adicionales por cada año de espera.

Actualmente, residen más de 2,6 millones de colombianos en Estados Unidos, y el flujo migratorio continúa pese al incremento de los costos.