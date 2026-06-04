Colombia

Esta es la visa que le permite a los colombianos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos

Uscis establece que la visa L-1 se otorga a empleados trasladados desde la empresa matriz en Colombia, según sus funciones dentro de la organización

Guardar
Google icon
visa entrevista consular costos Embajada de EU visa americana
La visa L-1 permite a colombianos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos cuando una empresa los traslada entre operaciones en ambos países - crédito usembassymex/Instagram

La visa L-1 permite a colombianos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos cuando una empresa con operaciones o vínculos comerciales en ambos países los traslada, y su principal atractivo es que, en el caso de ejecutivos y gerentes, también puede servir como puente hacia la residencia permanente.

El requisito central es haber trabajado de forma continua durante al menos un año dentro de los tres años previos al traslado, en una posición de liderazgo o con conocimientos clave dentro de la organización.

PUBLICIDAD

Esta vía está orientada a gerentes, ejecutivos y especialistas que buscan mudarse sin recurrir a inversiones millonarias ni a sorteos.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Uscis, el solicitante debe haber trabajado para la empresa matriz en Colombia durante ese período continuo antes de ser trasladado. A partir de allí, el proceso se divide en dos categorías según las funciones del empleado.

PUBLICIDAD

Sala de espera de consulado con bancos metálicos, bandera de EE. UU., pantalla digital del Departamento de Estado y manos sosteniendo documentos de inmigración.
El requisito central de la visa L-1 exige haber trabajado al menos un año continuo en los tres años previos al traslado para la empresa en Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La visa L-1A está dirigida a ejecutivos y gerentes que toman decisiones de alto nivel, administran equipos o dirigen funciones esenciales de la empresa. Su duración máxima permitida es de 7 años.

La L-1B se concede a trabajadores con conocimientos especializados sobre productos, servicios, sistemas, tecnologías o procesos de la propia compañía. En este caso, la permanencia máxima autorizada es de 5 años.

La visa también contempla una modalidad para abrir una “nueva oficina” en Estados Unidos. Ese beneficio permite que el líder de la empresa viaje inicialmente por un año para instalar el negocio, ponerlo en marcha y contratar personal local antes de pedir una extensión.

Esa opción amplía el alcance del mecanismo más allá de las compañías que ya están operando en territorio estadounidense. También cubre a empresas que aún no se han establecido allí, siempre que exista la estructura corporativa necesaria para justificar el traslado.

Primer plano de una mano con un anillo sobre un documento blanco que muestra el sello del Departamento de Seguridad Nacional y las palabras USCIS
USCIS establece que la visa L-1 se otorga a empleados trasladados desde la empresa matriz en Colombia según sus funciones dentro de la organización - crédito Reuters

La principal consecuencia de largo plazo aparece en la categoría L-1A: quienes ingresan como gerentes o ejecutivos pueden pasar luego a la Green Card por medio de la categoría de preferencia EB-1C.

Esa posibilidad convierte al permiso en una figura de “doble intención”, es decir, una admisión temporal que acepta como objetivo final la residencia permanente.

Ese rasgo evita el escenario de otros permisos de trabajo temporales que dejan a sus titulares en una situación migratoria incierta al cabo de algunos años.

En este caso, el Gobierno de Estados Unidos admite legalmente que la persona entre al país para trabajar de manera temporal mientras avanza hacia un trámite migratorio definitivo.

La ruta hacia la residencia por la categoría EB-1C tiene otra ventaja: no exige pasar por el proceso de Certificación Laboral ante el Departamento de Trabajo.

El contenido la describe por eso como una de las vías más rápidas y eficientes del sistema migratorio estadounidense para ejecutivos y gerentes trasladados dentro de la misma organización.

El trámite familiar para la residencia permanente en Estados Unidos cuesta USD 1.220 en pagos oficiales

Visa de Estados Unidos sobre fondo blanco con billetes de 100 y 20 dólares estadounidenses y dos pequeñas banderas americanas.
Los formularios y tarifas oficiales para la residencia permanente en Estados Unidos suman USD 1.220 en el proceso migratorio - crédito Visuales IA/Imagen Ilustrativa Infobae

El proceso para que una persona colombiana obtenga la residencia permanente en Estados Unidos por motivos familiares requiere completar tres trámites principales ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el Departamento de Estado.

El trámite comienza con la presentación del formulario I-130 por parte del familiar residente o ciudadano, con un costo de US$ 675. Una vez aprobado, el solicitante debe abonar US$ 325 para la visa de inmigrante ante el consulado y luego US$ 220 por la tarifa de inmigrante, totalizando US$ 1.220 en pagos oficiales.

Este monto no contempla gastos adicionales como boletos aéreos, exámenes médicos —que oscilan entre US$ 200 y US$ 350— ni las traducciones de documentos, cuyo valor puede sumar entre US$ 150 y US$ 400. Los primeros meses en Estados Unidos requieren, además, recursos propios para alojamiento, transporte, alimentación y seguro médico; se estima un mínimo de US$ 5.000 a US$ 8.000 para la instalación en ciudades como Houston. Para familias de cuatro integrantes, el presupuesto puede triplicarse o cuadruplicarse.

Algunas empresas patrocinan a sus empleados mediante el procesamiento prioritario, que desde marzo de 2026 cuesta US$ 2.965 y solo acelera la revisión, sin asegurar la aprobación.

En el contexto migratorio, se observa un aumento de tarifas bajo el argumento de autofinanciar el sistema: el TPS subió de US$ 50 a US$ 500 y el parole humanitario de US$ 630 a US$ 1.000. La solicitud de asilo, anteriormente gratuita, ahora exige un pago inicial de US$ 100 más US$ 100 adicionales por cada año de espera.

Actualmente, residen más de 2,6 millones de colombianos en Estados Unidos, y el flujo migratorio continúa pese al incremento de los costos.

Temas Relacionados

Visa Estados UnidosTrabajar en Estados UnidosUscisGreen CardColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

José Gaviria reveló su voto para la segunda vuelta presidencial y lanzó una crítica: “Lo mal preparados que están”

El productor musical expuso sus argumentos a favor de una de las fórmulas presidenciales y cuestionó la preparación de los candidatos del sector opuesto, en medio de un clima electoral polarizado en Colombia

José Gaviria reveló su voto para la segunda vuelta presidencial y lanzó una crítica: “Lo mal preparados que están”

Viaje de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - EN VIVO: siga aquí la salida de la Tricolor rumbo a Estados Unidos

La Amarilla viaja desde Bogotá a Estados Unidos como última escala previo al debut en la Copa del Mundo ante Uzbekistán en el estadio de la Ciudad de México

Viaje de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - EN VIVO: siga aquí la salida de la Tricolor rumbo a Estados Unidos

La explosión en una barcaza dejó varios trabajadores heridos en Pasacaballos, Cartagena

Mientras las autoridades investigan las posibles causas del siniestro, equipos de emergencia se esparcen por el muelle en busca de afectados y pistas de lo ocurrido

La explosión en una barcaza dejó varios trabajadores heridos en Pasacaballos, Cartagena

Por no votar por Abelardo de la Espriella, una mujer denunció mensajes de simpatizantes del “Tigre”: “Dios nos proteja”

La ciudadana señaló a algunos usuarios en redes sociales que profesan el cristianismo y a quienes calificó como “malos seguidores de Jesucristo”, tras recibir de su parte mensajes con palabras poco amigables

Por no votar por Abelardo de la Espriella, una mujer denunció mensajes de simpatizantes del “Tigre”: “Dios nos proteja”

La República Democrática del Congo se enojó con las autoridades españolas por suspensión de partido amistoso: “Podría suponer discriminación”

El ministro de Comunicaciones aseguró que el equipo ha estado concentrado en Bélgica para evitar poner en riesgo a los futbolistas, por lo que el juego no representa ningún riesgo

La República Democrática del Congo se enojó con las autoridades españolas por suspensión de partido amistoso: “Podría suponer discriminación”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

José Gaviria reveló su voto para la segunda vuelta presidencial y lanzó una crítica: “Lo mal preparados que están”

José Gaviria reveló su voto para la segunda vuelta presidencial y lanzó una crítica: “Lo mal preparados que están”

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

‘El Desafío’ no tendría una nueva temporada: por qué el Canal Caracol no renovaría el ‘reality’ más visto

Alejandro Estrada regresó a su hogar tras ganar ‘La casa de los famosos Colombia’: en video quedó el emotivo momento

Blonde Redhead, banda de dream pop y noise rock, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Deportes

Viaje de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - EN VIVO: siga aquí la salida de la Tricolor rumbo a Estados Unidos

Viaje de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - EN VIVO: siga aquí la salida de la Tricolor rumbo a Estados Unidos

Es oficial: esta es la hora en la que la selección Colombia viajará a San Diego, Estados Unidos, para la Copa del Mundo 2026

La República Democrática del Congo se enojó con las autoridades españolas por suspensión de partido amistoso: “Podría suponer discriminación”

Falcao reveló cómo se siente por no ir al Mundial 2026 con Colombia: “Entendía los momentos”

Leyenda de Portugal pidió que se gestione a Cristiano Ronaldo de cara al Mundial 2026: “Tendrán que decidir en cada partido”