Nueva agresión a agentes de tránsito en Cali: los atacaron con piedras mientras atendían una emergencia vial

Una funcionaria de la Secretaría de Movilidad de Cali resultó herida tras el ataque de un grupo de ciudadanos - crédito Alcaldía de Cali/Secretaría Movilidad

La emergencia vial en el sector de Las Fresas movilizó a los agentes de tránsito de Cali en la noche del miércoles 3 de junio, luego de que un vehículo Chevrolet quedó sin frenos y recorrió varias calles sin control. La situación se complicó cuando algunos ciudadanos lanzaron piedras contra el personal que intentaba evitar una tragedia.

Durante la atención del incidente, una agente de tránsito, identificada como Jennifer Zabala, resultó herida tras ser agredida por quienes arrojaron objetos contundentes. Pese a las circunstancias, fuentes oficiales aseguraron que las lesiones de la funcionaria no fueron de gravedad y su estado no comprometió su integridad física.

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El incidente obligó a los agentes de tránsito a desplegar maniobras preventivas y de acompañamiento, con el objetivo de despejar el corredor vial y reducir el riesgo para peatones, conductores y demás usuarios. El vehículo, que no pudo ser detenido de inmediato debido a sus condiciones mecánicas, ocasionó algunos daños materiales durante su recorrido.

Las autoridades de movilidad de la ciudad coordinaron la reacción de los agentes en servicio para controlar la emergencia y generar condiciones de seguridad para los demás actores viales. La Secretaría de Movilidad informó que, durante el desplazamiento del automóvil, se realizaron diversas acciones para minimizar los riesgos y evitar un siniestro de mayores proporciones.

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Las autoridades de Movilidad de Cali rechazaron la agresión contra su personal operativo durante una contingencia vial en el oeste de la ciudad - crédito Secretaría de Movilidad

En respuesta directa a lo sucedido, la Secretaría de Movilidad de Cali indicó que el vehículo sin frenos recorrió parte del occidente de la ciudad hasta llegar a la zona del Museo La Tertulia. Allí, el conductor ejecutó una maniobra de doble giro, logrando disminuir la trayectoria del automóvil y posicionarlo en sentido contrario, lo que permitió el control total de la emergencia.

Los hechos no dejaron personas heridas entre los ocupantes del vehículo ni entre los demás usuarios de la vía. Las unidades operativas que participaron en el control del evento también resultaron ilesas, según el reporte oficial.

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Un agente relató el incidente presentado en el oeste de Cali: “Nos dan información sobre un vehículo que viene 5 7 de frenos. Nos encontramos en Las Fresas. Afortunadamente, las unidades de movilidad reaccionaron de manera inmediata para sortear la vía, despejar la vía y no tener inconveniente alguno de algún accidente. Sorteamos desde Las Fresas el vehículo, pasando por la iglesia Loyola, bajando a gran velocidad, de placas Loma Yuca Queso 619, hasta el museo La Tertulia, con DITRA y unidades de movilidad”. El hombre continuó explicando: “En este punto, al llegar al paso a nivel del policía, el vehículo hace una maniobra y realizó un giro quedando en sentido contrario a la vía. Afortunadamente, no pasó a mayores. Las unidades se encuentran bien. No tuvimos ningún inconveniente. Bastante dramática la situación, pero estamos bien. El señor se encuentra bien, el conductor del vehículo. Vamos a tratar de solucionar con una grúa para despejar la vía”.

Video muestra a agentes de tránsito de Cali negándose a regular tráfico en semáforo dañado - crédito X

¿Qué dijo la secretaría de Movilidad?

El secretario de Movilidad del distrito, Sergio Javier Moncayo, rechazó de manera enfática los ataques contra el personal operativo. “No podemos permitir que quienes trabajan para proteger la vida de los ciudadanos sean objeto de agresiones, mientras cumplen con su deber”, sostuvo el funcionario sobre lo ocurrido en Las Fresas.

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Moncayo pidió respaldo y comprensión por parte de la comunidad hacia la labor de los agentes de tránsito: “Hacemos un llamado a la ciudadanía, para que respalde la labor institucional y entienda que cada procedimiento tiene como propósito salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos en la vía”.

La Secretaría calificó los ataques com un riesgo adicional que dificultó las labores de control y seguridad en el lugar de los hechos. La dependencia reiteró que la prioridad en este tipo de situaciones es la integridad de todos los actores viales y la de los funcionarios que atienden emergencias.

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