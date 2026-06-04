Colombia

Nueva agresión a agentes de tránsito en Cali: los atacaron con piedras mientras atendían una emergencia vial

Una contingencia por un vehículo sin frenos en el sector de Las Fresas derivó en la agresión contra los agentes. Una servidora pública resultó lesionada y quedó bajo seguimiento médico

Guardar
Google icon
Una funcionaria de la Secretaría de Movilidad de Cali resultó herida tras el ataque de un grupo de ciudadanos - crédito Alcaldía de Cali/Secretaría Movilidad
Una funcionaria de la Secretaría de Movilidad de Cali resultó herida tras el ataque de un grupo de ciudadanos - crédito Alcaldía de Cali/Secretaría Movilidad

La emergencia vial en el sector de Las Fresas movilizó a los agentes de tránsito de Cali en la noche del miércoles 3 de junio, luego de que un vehículo Chevrolet quedó sin frenos y recorrió varias calles sin control. La situación se complicó cuando algunos ciudadanos lanzaron piedras contra el personal que intentaba evitar una tragedia.

Durante la atención del incidente, una agente de tránsito, identificada como Jennifer Zabala, resultó herida tras ser agredida por quienes arrojaron objetos contundentes. Pese a las circunstancias, fuentes oficiales aseguraron que las lesiones de la funcionaria no fueron de gravedad y su estado no comprometió su integridad física.

PUBLICIDAD

El incidente obligó a los agentes de tránsito a desplegar maniobras preventivas y de acompañamiento, con el objetivo de despejar el corredor vial y reducir el riesgo para peatones, conductores y demás usuarios. El vehículo, que no pudo ser detenido de inmediato debido a sus condiciones mecánicas, ocasionó algunos daños materiales durante su recorrido.

Las autoridades de movilidad de la ciudad coordinaron la reacción de los agentes en servicio para controlar la emergencia y generar condiciones de seguridad para los demás actores viales. La Secretaría de Movilidad informó que, durante el desplazamiento del automóvil, se realizaron diversas acciones para minimizar los riesgos y evitar un siniestro de mayores proporciones.

PUBLICIDAD

Las autoridades de Movilidad de Cali rechazaron la agresión contra su personal operativo durante una contingencia vial en el oeste de la ciudad - crédito Secretaría de Movilidad
Las autoridades de Movilidad de Cali rechazaron la agresión contra su personal operativo durante una contingencia vial en el oeste de la ciudad - crédito Secretaría de Movilidad

En respuesta directa a lo sucedido, la Secretaría de Movilidad de Cali indicó que el vehículo sin frenos recorrió parte del occidente de la ciudad hasta llegar a la zona del Museo La Tertulia. Allí, el conductor ejecutó una maniobra de doble giro, logrando disminuir la trayectoria del automóvil y posicionarlo en sentido contrario, lo que permitió el control total de la emergencia.

Los hechos no dejaron personas heridas entre los ocupantes del vehículo ni entre los demás usuarios de la vía. Las unidades operativas que participaron en el control del evento también resultaron ilesas, según el reporte oficial.

Un agente relató el incidente presentado en el oeste de Cali: “Nos dan información sobre un vehículo que viene 5 7 de frenos. Nos encontramos en Las Fresas. Afortunadamente, las unidades de movilidad reaccionaron de manera inmediata para sortear la vía, despejar la vía y no tener inconveniente alguno de algún accidente. Sorteamos desde Las Fresas el vehículo, pasando por la iglesia Loyola, bajando a gran velocidad, de placas Loma Yuca Queso 619, hasta el museo La Tertulia, con DITRA y unidades de movilidad”. El hombre continuó explicando: “En este punto, al llegar al paso a nivel del policía, el vehículo hace una maniobra y realizó un giro quedando en sentido contrario a la vía. Afortunadamente, no pasó a mayores. Las unidades se encuentran bien. No tuvimos ningún inconveniente. Bastante dramática la situación, pero estamos bien. El señor se encuentra bien, el conductor del vehículo. Vamos a tratar de solucionar con una grúa para despejar la vía”.

Video muestra a agentes de tránsito de Cali negándose a regular tráfico en semáforo dañado - crédito X
Video muestra a agentes de tránsito de Cali negándose a regular tráfico en semáforo dañado - crédito X

¿Qué dijo la secretaría de Movilidad?

El secretario de Movilidad del distrito, Sergio Javier Moncayo, rechazó de manera enfática los ataques contra el personal operativo. “No podemos permitir que quienes trabajan para proteger la vida de los ciudadanos sean objeto de agresiones, mientras cumplen con su deber”, sostuvo el funcionario sobre lo ocurrido en Las Fresas.

Moncayo pidió respaldo y comprensión por parte de la comunidad hacia la labor de los agentes de tránsito: “Hacemos un llamado a la ciudadanía, para que respalde la labor institucional y entienda que cada procedimiento tiene como propósito salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos en la vía”.

La Secretaría calificó los ataques com un riesgo adicional que dificultó las labores de control y seguridad en el lugar de los hechos. La dependencia reiteró que la prioridad en este tipo de situaciones es la integridad de todos los actores viales y la de los funcionarios que atienden emergencias.

Temas Relacionados

Ataque agentes tránsitoAgentes tránsito CaliCarro sin frenosSecretaría Movilidad CaliColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El abogado de la campaña de Abelardo de la Espriella calificó de “censura” la prohibición judicial de usar la camiseta de la selección Colombia

El abogado Germán Calderón España calificó como una forma de censura la decisión del juzgado penal de Bogotá que vetó la camiseta de la selección Colombia en actividades proselitistas del candidato

El abogado de la campaña de Abelardo de la Espriella calificó de “censura” la prohibición judicial de usar la camiseta de la selección Colombia

Antonella Petro pidió a James Rodríguez un gesto durante la entrega de la bandera a la selección Colombia, pero el capitán no lo atendió

En medio de un clima político agitado que también salpicó a la Federación Colombiana de Fútbol, el capitán de la selección Colombia evitó acceder al pedido de la joven durante la entrega de la bandera a la Tricolor

Antonella Petro pidió a James Rodríguez un gesto durante la entrega de la bandera a la selección Colombia, pero el capitán no lo atendió

Acore calificó de “preocupante” la posible salida del general Erick Rodríguez del Ejército por orden de la Presidencia

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares advirtió sobre la gravedad de la desvinculación del alto oficial, a pocos días de la elección presidencial, y pidió claridad sobre las razones de la decisión

Acore calificó de “preocupante” la posible salida del general Erick Rodríguez del Ejército por orden de la Presidencia

Mujer defendió a Yulixa Toloza y contó su experiencia con una cirugía estética: “Ni tú ni nadie me puede juzgar”

La usuaria en redes sociales afirmó que la presión por los estándares de belleza, las deudas y la falta de recursos llevan a muchas pacientes a acudir a centros que, en las citas previas, parecen confiables

Mujer defendió a Yulixa Toloza y contó su experiencia con una cirugía estética: “Ni tú ni nadie me puede juzgar”

Reacciones políticas a la decisión de un juez que prohibió usar la camiseta de la selección Colombia en la campaña de Abelardo de la Espriella

La orden provisional del despacho judicial generó pronunciamientos de líderes políticos, juristas y figuras públicas: unos cuestionaron la decisión, otros la defendieron como una garantía de neutralidad y algunos llamaron a intensificar el uso del símbolo como muestra de respaldo

Reacciones políticas a la decisión de un juez que prohibió usar la camiseta de la selección Colombia en la campaña de Abelardo de la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

Dominica Duque habría lanzado indirecta a Alejandro Estrada tras su triunfo en ‘La casa de los famosos’: “Quiere que vuelva, pero no”

Dominica Duque habría lanzado indirecta a Alejandro Estrada tras su triunfo en ‘La casa de los famosos’: “Quiere que vuelva, pero no”

Kathe, exparticipante del ‘Desafío’ presentó a su hija con una tierna foto: supo de su embarazo durante la competencia

Él es el primer DJ colombiano en debutar en el famoso festival de música electrónica ‘A Summer Story’ junto a David Guetta

José Gaviria reveló su voto para la segunda vuelta presidencial y lanzó una crítica: “Lo mal preparados que están”

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

Deportes

Bayern Munich recordó a James Rodríguez y Adolfo ‘El Tren’ Valencia, junto a sus ídolos sudamericanos que han disputado una Copa del Mundo

Bayern Munich recordó a James Rodríguez y Adolfo ‘El Tren’ Valencia, junto a sus ídolos sudamericanos que han disputado una Copa del Mundo

Técnico de RD Congo, rival de Colombia en el Mundial 2026, ‘sacó pecho’ tras el empate ante Dinamarca: “Estuvimos bastante sólidos”

Álbum Panini Mundial 2026: ‘influencer’ colombiano mostró cómo es la caja, los sobres y las láminas de la edición especial de Estados Unidos

Viaje de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - EN VIVO: Gustavo Petro hará la entrega de la bandera

Edwin Cardona confió en que Nacional repunte en el partido de vuelta de la final contra el Junior, con polémico mensaje: “No somos el Tolima”