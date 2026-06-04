Colombia

Él es el primer DJ colombiano en debutar en el famoso festival de música electrónica ‘A Summer Story’ junto a David Guetta

Por primera vez, un artista colombiano integra el cartel oficial de este festival. El bogotano compartirá escenario con referentes globales y mostrará una propuesta que mezcla sonidos melódicos, afro house e influencias árabes

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Nicolás Nohra será el primer colombiano en el festival A Summer Story de Madrid - crédito @nicolasnohra/ Instagram
Nicolás Nohra será el primer colombiano en el festival A Summer Story de Madrid - crédito @nicolasnohra/ Instagram

Por primera vez en la década de historia de A Summer Story, un DJ colombiano formará parte del cartel oficial: Nicolás Nohra actuará el 19 y 20 de junio en Madrid, España, compartiendo escenario con referentes globales como David Guetta, Armin van Buuren, Nicky Romero, Jamie Jones y Koro Lova.

Esta inclusión lo convierte en el primer artista de Colombia en ser convocado para uno de los festivales de música electrónica más relevantes del verano europeo, que espera más de 60.000 asistentes.

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La confirmación de Nohra dentro del line-up se recibió como un hito para la escena. El debut del bogotano ocurre en un contexto de alta exposición internacional para el género, posicionando a la escena colombiana en una vitrina de gran escala. En sus diez ediciones previas, el festival no había sumado artistas de Colombia, lo que acentúa el carácter pionero de la convocatoria.

El origen de la invitación a A Summer Story remite a una serie de presentaciones que Nohra realizó en España durante 2025. La propuesta del DJ captó la atención de los organizadores tras esas fechas. El contacto formal surgió luego de presenciar uno de sus shows en territorio español. Los meses posteriores se tradujeron en conversaciones que culminaron con su selección para el cartel de 2026.

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La edición de este año tendrá lugar en Madrid, los días 19 y 20 de junio. La presencia de Nohra aparece asociada a una edición de gran magnitud. El festival prevé la llegada de más de 60.000 personas, cifra que consolida su estatus dentro del circuito de macroeventos estivales de la electrónica en Europa. A Summer Story integra el calendario junto a nombres como Tomorrowland, Awakenings Festival y Creamfields, consolidando su perfil dentro del circuito internacional.

A sus 34 años, Nicolás Nohra representa una nueva generación de productores y DJs de Colombia que han logrado abrirse camino más allá de las fronteras nacionales. El artista tiene ascendencia libanesa, un dato que se refleja en la paleta sonora que caracteriza su propuesta: mezcla de electrónica melódica, afro house e influencias árabes. Esta identidad distintiva fue uno de los factores decisivos para la invitación, según relató el equipo del festival.

El recorrido internacional de Nohra no se limita a Europa. El DJ ha presentado su música en escenarios de China, India, Francia, Estados Unidos, Brasil y México. Entre esos hitos, destaca su participación en eventos vinculados con la Fórmula 1 de Shanghái, una plaza exigente tanto en logística como en perfil cultural. El propio artista ha reconocido en entrevistas que esa experiencia aportó una perspectiva global a su carrera.

La proyección internacional de Nohra también se evidencia en el respaldo de figuras ya consolidadas dentro del género. Producciones del colombiano han sido incluidas en sets de Black Coffee y Rüfüs Du Sol, dos referentes de la escena electrónica mundial. Ambos artistas han interpretado o incorporado canciones del bogotano en sus repertorios en vivo, lo que suma legitimidad a su ascenso.

La presencia de Nohra en el festival madrileño responde a una tendencia de mayor circulación de talento latinoamericano en los principales encuentros electrónicos de Europa. La inclusión del DJ colombiano se vincula no solo con el crecimiento de la música electrónica en la región, sino también con la dinamización del turismo musical europeo durante la temporada de verano. Este fenómeno ha potenciado la visibilidad de artistas de distintos mercados, ampliando la diversidad en los carteles y ofreciendo nuevas oportunidades de expansión.

La edición 2026 de A Summer Story integrará en su cartel a nombres que han marcado distintas etapas del género. La programación incluirá a David Guetta, Armin van Buuren, Nicky Romero, Jamie Jones y Koro Lova, junto al debut del bogotano. El festival se consolida, así, como un escenario donde convergen figuras históricas y nuevos exponentes de la electrónica global.

Su participación en A Summer Story representa un paso de mayor escala para la presencia colombiana en la música electrónica internacional. El festival se celebrará en la capital española los días 19 y 20 de junio, en una edición que marcará un nuevo capítulo para los artistas de Colombia en el circuito europeo.

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