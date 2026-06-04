Colombia tendrá un nuevo festivo en julio: Gobierno sancionó la ley que crea una nueva fecha de descanso en el calendario a partir de este 2026

Colombia suma un nuevo día de descanso nacional: el 9 de julio será festivo en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, una fecha que refuerza la tradición, la fe y el calendario laboral del país - crédito VisualesIA

El Gobierno de Colombia sancionó la Ley 2578 de 2026, una norma que introduce un nuevo festivo nacional en el calendario: el 9 de julio será oficialmente el Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona del país.

La medida establece que esta fecha será de carácter obligatorio para todo el territorio nacional, tanto en el sector público como en el privado, con derecho a descanso remunerado. Sin embargo, como ocurre con otros festivos en Colombia, su aplicación no siempre coincide exactamente con el día calendario, debido a la Ley Emiliani.

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En ese sentido, para el 2026, el descanso correspondiente al 9 de julio no se tomará ese mismo día, sino que se trasladará al lunes 13 de julio. Esto se debe a que la legislación colombiana busca agrupar varios festivos en lunes para favorecer los llamados puentes festivos, una práctica ya consolidada en el sistema laboral del país.

La Ley Emiliani vigente desde 1983 permite que el feriado religioso se celebre el lunes siguiente, facilitando un puente festivo que impulsa el turismo y el descanso en todo el país - crédito Colprensa

Un nuevo festivo con arraigo religioso y cultural

La creación de este día festivo está directamente relacionada con la conmemoración de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, una de las figuras religiosas más importantes del país. Su devoción está vinculada a uno de los hechos más representativos del catolicismo colombiano: la renovación milagrosa de su imagen en el siglo XVI.

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La ley también resalta el valor histórico y cultural de esta celebración, que no solo tiene un carácter religioso, sino que forma parte de la identidad de regiones como Chiquinquirá, en Boyacá, reconocido como uno de los principales centros de peregrinación del país.

De acuerdo con el texto normativo, la conmemoración también se conecta con otros hitos históricos del municipio, como su consolidación como Villa Republicana y la visita del papa Juan Pablo II en 1986, elementos que refuerzan su importancia dentro del patrimonio cultural y religioso colombiano.

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Con esta incorporación, Colombia pasa a contar con 19 días festivos oficiales al año. El ajuste no implica únicamente un día adicional de descanso, sino también una reorganización del calendario laboral y turístico, especialmente en la mitad del año, cuando tradicionalmente se concentran varios puentes festivos.

La aplicación de la Ley Emiliani sigue siendo un factor determinante en este tipo de decisiones. En términos prácticos, permite que los trabajadores puedan disfrutar de fines de semana extendidos cuando las fechas originales caen entre semana, lo que a su vez impulsa la movilidad interna y el turismo nacional.

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La Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, símbolo de fe y devoción que desde hace siglos reúne a miles de peregrinos en el corazón de Boyacá - crédito Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá

Junio de 2026: uno de los meses más cargados de puentes festivos

El impacto más inmediato del calendario 2026 se sentirá en junio, que se perfila como uno de los meses con mayor concentración de días de descanso del año. Según el calendario oficial, habrá tres festivos trasladados al lunes: el 8, el 15 y el 29 de junio.

El lunes 8 de junio se celebrará Corpus Christi, una festividad religiosa de carácter móvil que en Colombia se ajusta al lunes para facilitar el puente con el fin de semana anterior.

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Apenas una semana después, el lunes 15 de junio, se conmemorará el Sagrado Corazón de Jesús, también trasladado bajo la Ley Emiliani, generando un segundo puente consecutivo.

El ciclo de junio se cerrará con el lunes 29 de junio, correspondiente a San Pedro y San Pablo, otra celebración religiosa que completa un mes particularmente activo en términos de descanso laboral.

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Ley 2578 de 2026 establece el 9 de julio como nuevo festivo nacional - @SuarezTrinando2/X

En la práctica, esta secuencia hace que muchas personas tengan dos semanas con interrupciones en la rutina habitual, algo poco frecuente en el calendario laboral colombiano.

Un mes clave para el turismo y la movilidad interna

Este bloque de festivos convierte a junio en una ventana estratégica para el turismo interno. Las aerolíneas, terminales de transporte y destinos turísticos suelen registrar alta demanda durante estos periodos, especialmente en rutas hacia regiones cercanas a las principales ciudades.

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Para los trabajadores, este tipo de concentración de puentes representa una oportunidad para planear descansos más largos sin necesidad de solicitar tantos días hábiles. Sin embargo, también implica la necesidad de organizar con anticipación viajes, reservas y actividades, debido al incremento en la demanda y los precios durante estas fechas.