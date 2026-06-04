CNE cerró el escrutinio: estos fueron los resultados finales de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda rumbo a la segunda vuelta

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella disputarán la segunda vuelta el domingo 21 de junio de 2026 - crédito Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por cerrado el proceso de escrutinio y publicó los resultados definitivos de las votaciones de la primera vuelta presidencial.

Tras cuatro días de verificación, el CNE dio a conocer este 4 de junio de 2026 las cifras finales, que definen la posición de cada candidato en la contienda.

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Abelardo de la Espriella, representante de Defensores de la Patria, alcanzó 10.366.143 votos y encabezó el listado. En segundo lugar, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, sumó 9.703.921 votos, asegurando su paso a la segunda vuelta.

Abelardo de la Espriella, representante de Defensores de la Patria, alcanzó 10.366.143 votos y encabezó el listado - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, se ubicó en la tercera posición con 1.640.989 votos. Luego quedaron Sergio Fajardo, de Dignidad y Compromiso, quien obtuvo 1.009.346 votos, y Claudia López, de Imparables, con 224.137 votos.

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La revisión de votos, llevada a cabo por el CNE, implicó la comparación entre el preconteo inicial y el escrutinio oficial. Según la Registraduría Nacional, la diferencia entre ambos procesos resultó mínima, inferior al 1%.

El siguiente paso será la declaratoria oficial de la segunda vuelta, que enfrentará a Cepeda y De la Espriella el domingo 21 de junio de 2026.

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El siguiente paso será la declaratoria oficial de la segunda vuelta, que enfrentará a Cepeda y De la Espriella el domingo 21 de junio de 2026 - crédito crédito Luisa González/Lina Gasca/Reuters

El presidente Gustavo Petro aún no se ha pronunciado sobre los resultados presentados por la autoridad electoral, pese a la validación de observadores nacionales e internacionales que participaron en el seguimiento de la jornada.