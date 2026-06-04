Estaciones del metro de Bogotá serán galerías a cielo abierto: así se puede participar en el concurso que expondrá las obras de arte por 20 años

Las fachadas de diez estaciones de la Línea 1 del Metro de Bogotá cambiarán su imagen durante las próximas dos décadas, gracias a diecisiete obras monumentales que serán seleccionadas en el Premio ARTEMETROBOG 2026 - crédito @CarlosFGalan / X

Las fachadas de diez estaciones estratégicas de la línea 1 del metro de Bogotá se transformarán en auténticas galerías de arte al aire libre.

La ciudad vivirá un cambio visual de gran escala gracias al Premio ARTEMETROBOG 2026, una convocatoria que invita a artistas visuales y plásticos con al menos diez años de experiencia a convertir sus ideas en referentes urbanos. “Queremos que nos ayuden a definir qué vamos a tener en estos espacios”, afirmó Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.

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El proyecto seleccionará 17 propuestas, que serán instaladas en paneles metálicos de gran formato, capaces de alcanzar hasta 37 metros de longitud. Estas obras, impresas sobre plafones microperforados, no solo embellecerán la infraestructura, sino que acompañarán el paisaje urbano durante los próximos veinte años.

Las obras seleccionadas serán instaladas en paneles metálicos de gran formato en puntos clave de la Línea 1 del Metro - crédito @MetroBogota

“Las fachadas definimos que el concepto es la vida que circula. Es una reflexión sobre los sueños, sobre la diversidad de Bogotá, la cultura alrededor del movimiento de la ciudad”, especificó Galán.

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La convocatoria, abierta hasta el 9 de junio de 2026 a las 5:00 p. m. está dirigida a creadores profesionales colombianos o extranjeros residentes en Bogotá que acrediten una década de trayectoria en artes visuales o plásticas. Solo podrán participar personas naturales; se excluye a quienes mantengan vínculos contractuales o de parentesco con Idartes o la Empresa Metro de Bogotá (EMB), así como a integrantes de jurados y comités evaluadores y a quienes presenten proyectos ya premiados con anterioridad en convocatorias de Idartes.

ARTEMETROBOG 2026: estímulos y condiciones

La bolsa de recursos destinada a la iniciativa asciende a COP 193.970.000, distribuida en diecisiete estímulos individuales de COP 11.410.000 para cada ganador. “De esa forma garantizar que tengamos los mejores resultados y una mejor oferta artística alrededor del metro”, enfatizó el alcalde.

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Las fachadas de diez estaciones del Metro de Bogotá exhibirán diecisiete obras seleccionadas en la convocatoria ARTEMETROBOG 2026 - crédito @MetroBogota

La ubicación de las obras se definió en las fachadas de acceso de diez estaciones ubicadas en zonas como Kennedy, Puente Aranda, Mártires, Santa Fe, Antonio Nariño, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. Las piezas deberán presentarse en imágenes de alta resolución (300 DPI) listas para escalado monumental, garantizando calidad sin pérdida de detalle.

Fechas clave y proceso de selección

El plazo para presentar propuestas se extiende hasta el 9 de junio de 2026. El listado de proyectos habilitados se publicará el 18 de junio, y los ganadores serán anunciados el 29 de julio. La instalación de las obras deberá completarse antes del 15 de octubre de 2026.

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Las creaciones deberán cumplir con exigentes estándares técnicos: deben ser originales, adaptarse al gran formato y estar pensadas para su reproducción en materiales resistentes y duraderos. Además, solo se admitirán imágenes inéditas, capaces de dialogar con el entorno urbano y el flujo constante de pasajeros.

Cada propuesta ganadora recibirá un estímulo de COP 11.410.000 y formará parte del paisaje urbano por veinte años - crédito @MetroBogota

El proceso de inscripción está disponible en la plataforma www.culturred.gov.co, donde se detallan los requisitos y pasos para la presentación de propuestas. “Ahí conocen todas las, los requisitos y las necesidades que tiene el proceso y la convocatoria y pueden presentar su propuesta”, detalló Galán.

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El concepto: la vida, el movimiento y la identidad

El eje temático de la convocatoria, “La vida que circula”, invita a los participantes a explorar el movimiento de las personas, la interacción social y la identidad bogotana. “Queremos que el metro sea también una oportunidad para que demos discusiones sobre cultura en Bogotá. La cultura nos mueve, la cultura es de cierta forma una necesidad que tenemos los ciudadanos acceder a oferta cultural y el metro no puede estar alejado de eso”, expresó el mandatario distrital.

El objetivo es que las obras seleccionadas trasciendan la función decorativa y se conviertan en símbolos del vínculo entre la ciudadanía y el sistema de transporte. La idea es que el arte se integre a la experiencia cotidiana de los usuarios, reforzando el sentido de pertenencia y apropiación del espacio público.

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