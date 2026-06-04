Yulixa Toloza habría salido con vida del centro de estética clandestino en el sur de Bogotá: “Todavía tenía signos vitales”

Yulixa Toloza, mujer que falleció luego de realizarse una lipolisis láser al sur de Bogotá - crédito @diamondsalonsnails /Instagram

El hallazgo del cuerpo de Yulixa Consuelo Toloza en una zona boscosa de Apulo, Cundinamarca, el 19 de mayo de 2026, luego de permanecer seis días desaparecida, ha marcado el desenlace de un caso que involucra a la dueña y al personal de un centro estético ilegal en el sur de Bogotá.

Las versiones de los implicados y de sus familiares han revelado detalles inéditos sobre el momento en que la mujer de 52 años habría perdido la vida y los pasos posteriores que condujeron al ocultamiento del cuerpo.

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La investigación señala que, tras un procedimiento de lipólisis láser en el local Beauty Láser, Toloza presentó signos críticos de salud. Según relató Michel Delgado, hermana de la dueña del lugar, en el podcast Más Allá del Silencio, “con el oxímetro la revisaron y vieron que todavía tenía signos vitales”.

A pesar de su estado, la propietaria del establecimiento, María Fernanda Delgado Hernández, habría intentado trasladarla a un hospital, pero el anestesiólogo se lo impidió, argumentando que “no había chance de salvarla”.

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Solicitan extradición de María Fernanda Delgado, Edinson Torres y Eduardo Ramos, detenidos en Venezuela por el procedimiento ilegal realizado a Yulixa Toloza - crédito SIP/@diegoariasf1/TikTok/Colprensa/Pasa en Bogotá/X

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el anestesiólogo —identificado solo como Leo— habría generado un clima de miedo entre los presentes. “El anestesiólogo se asustó y sacó un arma”, relató Michel Delgado, remarcando que en ese instante les ordenó seguir sus instrucciones y les aseguró que “ya se había muerto en el carro”.

El traslado de Toloza fuera de Bogotá se realizó en un carro gris, conducido por Edinson José Torres Sarmiento, pareja de la dueña. En el vehículo también viajaban la propia Delgado, el anestesiólogo, el médico cirujano y la paciente. Según las declaraciones, la víctima todavía presentaba signos vitales al salir del local, pero habría perdido la vida durante el trayecto.

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Las autoridades investigan el momento exacto de la muerte, mientras la familia de la administradora sostiene que la situación se agravó por las amenazas del anestesiólogo. “Del susto de ver que los estaban amenazando, desviaron el camino y siguieron lo que les pedía el anestesiólogo”, narró la hermana de la señalada, quien añadió que fue él quien les ordenó salir de la ciudad.

Yulixa Toloza estuvo desaparecida desde el pasado 13 de mayo de 2026 - crédito @yulixa.toloza/X

En cuanto al ocultamiento del cuerpo, Michel Delgado afirmó que su hermana “deseaba encontrar a las autoridades en el camino para poder explicar lo ocurrido”, pero ese encuentro nunca se produjo. El grupo implicado terminó huyendo, hasta la reciente captura de María Fernanda Delgado y su pareja.

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Las declaraciones recogidas en el podcast detallan que, cuando el médico tomó el pulso de la víctima y le practicaron maniobras de reanimación, “por eso salen en los estudios que ella tenía unas costillas partidas”.

En el contexto de la investigación, todavía no se conoce el paradero ni la identidad completa del anestesiólogo implicado, quien habría sido clave tanto en las decisiones médicas como en la intimidación de los presentes.

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Mientras tanto, la hermana de la dueña del establecimiento cuestionó la actitud de quienes acompañaban a la víctima. “Las amigas no estuvieron, se fueron y la dejaron sola. Algo que no podían hacer, porque si su amiga está ahí acompañándola y la vio en ese estado, no entiendo por qué no llamaron a una ambulancia”, expresó durante su testimonio.

Nuevo testimonio expone carencias de higiene y acreditación en la clínica relacionada con Yulixa Toloza - crédito @diegoariasf1/TikTok

De acuerdo a la información expuesta por los protagonistas, el fallecimiento de Yulixa Toloza ocurrió luego de un procedimiento estético en un local no autorizado, seguido de un traslado irregular y bajo amenazas, lo que derivó en la huida de los responsables y el encubrimiento del hecho. La investigación sigue su curso, mientras las autoridades buscan esclarecer la responsabilidad de cada uno de los implicados y dar con el paradero del anestesiólogo.

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