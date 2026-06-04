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Goldman Sachs predijo quiénes serán las 12 selecciones ganadores de grupo del Mundial 2026, con una sorpresa: así le iría a Colombia

Una de las máximas favoritas es la selección de España, que ocupa el primer lugar en el ranking de la FIFA, según el grupos de banca de inversión y de valores más reconocidos del planeta

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Colombia junto a Portugal picaron en punta como las dos selecciones favoritas para pasar la primera fase del torneo en el grupo K - créditos Lina Gasca/Colprensa | @GoldmanSachs/X
Colombia junto a Portugal picaron en punta como las dos selecciones favoritas para pasar la primera fase del torneo en el grupo K - créditos Lina Gasca/Colprensa | @GoldmanSachs/X

A solo una semana del inicio de la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá de la FIFA, un informe realizado por el equipo de economistas de Goldman Sachs (que es uno de los grupos de banca de inversión y de valores más grande del mundo) encabezados por Jan Hatzius, ha puesto a España como la selección con mayor probabilidad de ganar el torneo.

El anuncio se dio luego de revisar un modelo estadístico basado en cerca de 20.000 partidos internacionales desde 1978.

El estudio, que considera resultados históricos, nivel de rivales, capacidad goleadora, desempeño reciente y variables geográficas, ubica a España con un 26% de posibilidades de consagrarse campeona, por encima de Francia (19%), Argentina (14%) y Brasil (8%), no dejó muy posicionada a la Selección Colombia.

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El modelo estadístico de Goldman Sachs destaca que España lidera las proyecciones por su posición en el sistema Elo, un método que mide la fortaleza de las selecciones nacionales a partir de sus resultados y la calidad de sus oponentes.

Lo anterior de basó teniendo en cuenta que España ocupa el primer lugar en ese ranking, superando a Argentina y Francia. Además, el informe señala que el peso de la producción ofensiva es clave para obtener buenos resultados en torneos cortos y de eliminación directa.

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Otro de los argumentos que utiliza el banco para justificar el favoritismo de España es la tendencia histórica que dificulta a los campeones defensores repetir el título en la edición siguiente. Ese factor reduce las posibilidades de Argentina, vigente campeona tras su triunfo en Qatar 2022.

Asimismo, se observa que después de un título sudamericano, la Copa suele regresar a Europa en la siguiente edición, lo que refuerza el favoritismo de selecciones europeas.

En el desglose, Francia aparece como la principal amenaza para España, con un 19% de probabilidad de ganar y la posibilidad de sumar su tercera estrella.

Las selecciones suramericanas la tendrían difícil: cómo les iría a Colombia y Brasil

Respecto a la Selección Colombia, el modelo del banco estadounidense no la incluye entre las principales candidatas al título.

Según la simulación, Colombia avanzaría a la fase eliminatoria como segunda de su grupo y se mediría ante Croacia en los dieciseisavos de final.

Otros modelos, como el supercomputador de Opta, otorgan a la selección sudamericana una probabilidad del 2,1% de ganar el Mundial, una cifra modesta en comparación con las favoritas.

Brasil, por su parte, figura con un 8% de opciones de alcanzar un sexto campeonato mundial, mientras que selecciones como Inglaterra y Países Bajos presentan probabilidades cercanas al 5%.

El modelo de Goldman Sachs también proyecta el recorrido de las selecciones hasta las fases definitivas.

Según sus simulaciones, las semifinales enfrentarían a España y Francia por un lado, y a Argentina y Brasil por el otro.

El pronóstico anticipa que España superará a Francia para llegar a la final, mientras que Argentina vencerá a Brasil y disputará el título el 19 de julio en Nueva York.

La proyección concluye con una victoria española sobre Argentina, lo que le permitiría a España conquistar su segundo Mundial, tras el logrado en Sudáfrica 2010.

El informe también contempla posibles cruces de alto interés, como un eventual partido de cuartos de final entre Argentina y Portugal, que podría ofrecer uno de los últimos enfrentamientos mundialistas entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Goldman Sachs adviertió luego de conocerse el análisis que su modelo tiene limitaciones, ya que existen variables imposibles de prever, como lesiones, sanciones o el estado físico de los jugadores, que pueden modificar el desarrollo real del campeonato.

En poco más de un mes se sabrá si los datos fueron acertados en la Copa Mundial 2026, que será histórica por su formato ampliado, con 48 selecciones y un total de 104 partidos.

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