Disney avanza en la construcción de una zona temática sobre ‘Encanto’ en uno de sus parques: “La experiencia será inolvidable”

La película generó cifras positivas para Disney tras su estreno - crédito EFE

En 2023, Disney anunció planes para crear una extensión en uno de sus parques temáticos dedicada a Colombia y la película Encanto. La propuesta buscaba replicar la atmósfera, la arquitectura y la biodiversidad que se muestran en el audiovisual, que se inspiró en la cultura, música y paisajes colombianos.

Mediante un comunicado, la empresa estadounidense indicó que la idea sería transportar a los visitantes al universo de Encanto, permitiéndoles recorrer escenarios emblemáticos, experimentar la gastronomía local y participar en actividades basadas en las tradiciones colombianas presentadas en la película.

Sobre el proyecto, se mencionó la incorporación de tecnología inmersiva y atracciones interactivas, con el objetivo de ofrecer una experiencia que conecte a los visitantes con la narrativa y los valores familiares que transmite la película.

Atracción colombiana en Walt Disney está cerca de ser una realidad

La película se estrenó en 2021 y se ha especulado con la posibilidad de que se haga una secuela - crédito Disney

Tres años después del anuncio, se confirmó que los planes de Walt Disney World Resort en Latinoamérica incluirán un recorrido por los cuatro parques temáticos, que son visitados regularmente por locales de los mercados de México y Colombia.

En diálogo con El Tiempo, Regina Osuna, gerente comercial de Disney Destinations, habló sobre el atractivo que representará la zona de Tropical Americas para las personas que lleguen al Animal Kingdom, puesto que allí se ubicará la casita de la familia Madrigal y las atracciones con temática de Colombia.

“La gente va a poder ingresar a la casita y la experiencia será inolvidable”, afirmó Osuna, que confirmó que en la zona habrá un carrusel y un mercado gastronómico con platos colombianos y latinoamericanos.

Encanto e Indiana Jones son las películas que tendrán secciones en el parque temático - crédito Disney

La vocera de Disney confirmó que las obras están avanzadas; sin embargo, optó por no confirmar la fecha en que serán estrenadas las nuevas secciones del parque, que incluirán una atracción sobre Indiana Jones.

Encanto no será lo único que acercará al público latino con la zona tropical que será estrenada, puesto que el complejo también tendrá otros puntos llamativos para los oriundos de las zonas sur del continente.

La elección de la película basada en la cultura de Colombia como nueva sección de uno de los parques temáticos se llevó a cabo en un proceso de varios meses, siendo la zona del parque en la que los visitantes pueden observar más de 1.700 animales distribuidos en ocho áreas temáticas la escogida por los directivos norteamericanos.

Dentro de las producciones que estaban compitiendo con Encanto se encontraban Moana y Zootopia, las cuales deberán esperar próximas expansiones o actualizaciones en los parques de Disney para tener una atracción o espacio.

La película tomó varios aspectos culturales que son tradicionales en Colombia - crédito Disney

¿Qué aspectos de Colombia aparecen en Encanto?

La investigación para la realización de Encanto se registró en Bogotá, Cartagena, Barichara, Santander, Risaralda y Quindío, además de zonas cafeteras y los llanos orientales. Caño Cristales, el Valle del Cocora, Villa de Leiva y Salento son los lugares que fueron más utilizados para la creación del pueblo que aparece en la película.

De la misma forma, dentro del largometraje se representan las tradiciones y costumbres del país, sumado a otros aspectos de las personas en Colombia, los cuales fueron presentados de manera detallada en los personajes; el caso más destacado se observa en Maribel (personaje principal), que viste un traje típico de Vélez. Además, los problemas del país también fueron expuestos en la película, ya que la historia inicia con la familia Madrigal siendo desplazada por la violencia.

Debido al éxito que tuvo la película en el país, los personajes y escenografía de la producción han sido representados en diferentes oportunidades en Colombia, siendo Encanto el tema principal de diferentes alumbrados durante las celebraciones de fin de año.