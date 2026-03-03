Colombia

Antioquia suma 19 víctimas en homicidios múltiples en 2026: cinco triples crímenes y una masacre

Las autoridades departamentales alertaron por el incremento de hechos violentos masivos en menos de dos meses y pidieron mayor intervención del Gobierno nacional

crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Antioquia registra 19 víctimas en homicidios múltiples en lo corrido de 2026, tras seis hechos violentos masivos reportados entre enero y febrero, lo que encendió las alertas de las autoridades departamentales, según información obtenida por Blu Radio.

Cinco de los casos corresponden a triples homicidios ocurridos en municipios como Abejorral, Tarso, Titiribí, Yondó y Segovia, mientras que el primer hecho del año dejó cuatro personas asesinadas en límites entre Amalfi y Remedios.

La Gobernación de Antioquia advirtió que el aumento de estos crímenes evidencia una mayor conflictividad y la presencia de grupos armados ilegales en varias subregiones del departamento.

crédito Colprensa
- crédito Colprensa

El caso más reciente se registró en zona rural del municipio de Segovia, donde tres miembros de una misma familia murieron tras la explosión de un artefacto que habría sido lanzado desde un dron. El hecho generó indignación y reavivó la preocupación por la repetición de homicidios múltiples en el territorio.

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, en menos de dos meses se han contabilizado seis hechos violentos de carácter masivo, una cifra superior a la de años anteriores. Según datos comparativos, en 2025 se reportó un solo caso, en 2024 no hubo registros y en 2023 se contabilizaron cuatro episodios de este tipo, citado por Blu Radio.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, señaló que la situación refleja el incremento de la conflictividad y la injerencia de estructuras armadas ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias.

crédito Colprensa
- crédito Colprensa

“La situación es tan compleja que requiere soluciones integrales. Mire dónde escalamos ya, esto sí amerita toda la atención, no solo del gobierno departamental, sino del gobierno nacional”, afirmó el funcionario, citado por ese medio de comunicación.

Las autoridades departamentales consideran que estos hechos violentos están asociados a disputas territoriales y economías ilícitas en distintas subregiones, especialmente en áreas rurales donde históricamente ha habido presencia de grupos armados.

Ante la escalada, se esperaba un refuerzo de la Fuerza Pública. En el caso de Segovia, se confirmó el anuncio de la llegada de 100 soldados para fortalecer la seguridad. Sin embargo, desde la Gobernación se cuestionó que, según el último reporte disponible, no se evidenciaba presencia efectiva del Ejército Nacional en la zona afectada.

crédito Colprensa
- crédito Colprensa

La reiteración de estos crímenes ha llevado a las autoridades a solicitar una intervención más articulada entre el nivel departamental y el nacional, con estrategias que incluyan operaciones de control territorial, inteligencia y acciones sociales complementarias.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los responsables de cada uno de los homicidios múltiples, la Gobernación mantiene la alerta por la tendencia creciente en comparación con los últimos años y por el impacto que estos hechos generan en las comunidades rurales del departamento.

