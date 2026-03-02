Paloma Valencia acusó al Gobierno Petro de ‘financiar’ evento del Pacto Histórico con fondos del sistema de salud: el partido oficialista respondió

- crédito Lina Gasca/Colprensa

Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, continuó con su denuncia contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro de una supuesta financiación al evento de campaña del Pacto Histórico, especificamente con recursos destinados a la salud.

Inicialmente, por medio de su cuenta de X, la aspirante de la colectividad de la oposición expuso que la infraestructura logística instalada por el Ministerio de Salud para un evento oficial realizado el jueves 26 de febrero, fue reutilizada el 27 de febrero para el acto de cierre de campaña del Pacto Histórico, por lo que cuestionó el destino de los fondos y los posibles responsables.

“Ayer se inventaron un evento de MinSalud para hablar de la reforma. El montaje de la tarima y las vallas duró toda la semana. Y milagrosamente la misma tarima la usa hoy el Pacto para su cierre de campaña. ¿Quién pagó esa logística? ¿Minsalud está usando recursos del sistema para la campaña del Pacto?”, escribió la congresista en sus redes sociales.

Ante la gravedad de los señalamientos, Valencia solicitó de manera urgente la intervención de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. La senadora instó a estos órganos de control a determinar si existió algún tipo de transgresión legal que implique el desvío de presupuesto sanitario con fines políticos.

A su denuncia se sumaron los candidatos Andrés Forero y Daniel Briceño sobre las dudas que dejaron la reutilización del escenario en la plaza central de la capital colombiana.

No obstante, desde el Pacto Histórico se refirieron al respecto y manifestaron que las denuncias del partido opositor son ataques para, según ellos, querer sacarlos de la contienda electoral.

Las candidatas a la Cámara de Representantes por Bogotá, María Fernanda Carrascal y Laura Beltrán ‘Lalis’ aclararon que el evento de cierre en Bogotá cuenta con los documentos y facturas en la que, en palabras de ellas, se evidenciaría que el Ejecutivo no tuvo ninguna financiación en el mismo.

“Nuestra campaña se financia con un préstamo de una cooperativa que se llama Confiar. Recursos privados, reportados y auditables, no del Gobierno (...) sí, la empresa productora fue la misma del evento del jueves, pero son contratos distintos”, expresaron en un video publicado en las redes sociales.

Otras criticas de Paloma Valencia al Gobierno Petro

Posteriormente, durante su evento de cierre de campaña en Bogotá realizado el domingo 1 de marzo de 2026, Paloma Valencia reiteró sus críticas al Gobierno Petro, en la que también enfatizó que parte de las dificultades que atraviesa el sistema se deben a las determinaciones del Ejecutivo.

“Estábamos mejor antes sin que estuviera perfecta la salud. ¿Por qué? Porque el Estado con su ineficiencia y su corrupción en este gobierno ha demostrado que las ideas de una salud manejada por el Estado no funcionó. Subieron las quejas, subieron las tutelas, subieron las deudas, se quiebran los hospitales, no pagan los salarios de las médicos y las enfermeras. ¿Y sabe cuál es la reacción del presidente? que va a pasar tres millones más de colombianos a la nueva EPS para que los manden a morir a la casa”, indicó.

También, recordó las denuncias conocidas en el país frente a la situación crítica de algunos pacientes como el menor Kevin Acosta. “Se mueren por la negligencia y la indolencia de un gobierno que no tiene corazón, que tiene boca para hablar de los pobres, y habla y habla y habla, pero no hace nada. La diferencia que tenemos con ellos es que a nosotros, el pueblo colombiano, nos importa, no de palabra, sino de acción”, complementó.