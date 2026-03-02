Dron con explosivos habría atacado estación de Policía en Río Iró, zona de injerencia del ELN en Chocó

La sede policial fue blanco de un ataque con explosivos lanzados desde un dron. No se reportaron uniformados heridos ni daños estructurales. - crédito Alcaldía de Río Iró

Un ataque con artefactos explosivos lanzados desde un dron habría tenido como objetivo la estación de Policía de Santa Rita, en el municipio de Río Iró, departamento de Chocó, zona identificada como área de injerencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La situación se registró durante la madrugada del domingo 1 de marzo y generó pánico entre los habitantes de la cabecera municipal.

Según información preliminar suministrada por la Policía de Chocó, un dron cargado con explosivos lanzó al menos dos artefactos desde el aire, que cayeron sobre la estación de Policía. No se reportaron daños en la infraestructura ni personas lesionadas tras la detonación. Las primeras hipótesis apuntan a que el responsable sería un grupo armado ilegal con presencia en la zona, específicamente el ELN.

El hecho causó alarma entre los residentes cercanos a la estación, muchos de los cuales optaron por resguardarse en sus viviendas ante el temor de nuevos incidentes. Vecinos de Santa Rita informaron que las detonaciones generaron incendios y provocaron una sensación de incertidumbre en la comunidad.

No es la primera vez que la estación de Policía de Río Iró es atacada. El pasado 30 de enero, hombres armados que presuntamente pertenecen al ELN habrían disparado ráfagas de fusil y lanzado una granada contra la sede policial. En esa ocasión tampoco se registraron heridos, pero la comunidad manifestó preocupación por la frecuencia de estos eventos.

En esta zona del Chocó tiene injerencia el ELN, grupo armado que es señalado en las primeras hipótesis del ataque. - crédito AFP

Durante el año anterior, la misma estación fue blanco de varios ataques armados, lo que ha mantenido un ambiente de inseguridad entre los habitantes de la cabecera municipal y zonas aledañas. La reiteración de estos hechos ha incrementado el temor en la población civil y ha obligado a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad.

Acciones de las autoridades tras el ataque

Luego del incidente con el dron, unidades de la Fuerza Pública adelantaron verificaciones en el sitio para determinar si existían daños materiales o riesgos adicionales para los habitantes. Hasta el momento, no se ha entregado un censo oficial sobre afectaciones materiales ni sobre posibles personas heridas, por lo que la información sigue en proceso de verificación.

La Policía de Chocó indicó que continúa tomando medidas de seguridad para restablecer el orden público y proteger a la comunidad. Además, se abrió una investigación para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque, así como para establecer el tipo de explosivos empleados.

Unidades de la Policía adelantan verificaciones para establecer responsabilidades y reforzar las medidas de seguridad en el sector. - crédito Alcaldía de Bogotá

Uso de drones en ataques armados

El empleo de drones con explosivos representa una modalidad que ha sido registrada en territorios con presencia de grupos armados organizados. Esta táctica permite a los perpetradores lanzar ataques a distancia y ha sido motivo de preocupación para las autoridades locales y nacionales.

En el caso de Río Iró, el uso de esta tecnología para atacar instalaciones policiales se suma a los métodos tradicionales empleados en agresiones previas, como ráfagas de fusil y lanzamiento de granadas. La Fuerza Pública ha intensificado los patrullajes y la vigilancia en la zona para prevenir nuevos hechos violentos.

La estación ubicada en la cabecera municipal de Santa Rita ha sido atacada en varias ocasiones durante el último año. - crédito Alcaldía de Río Iró

Clima de tensión y vigilancia en la región

El ataque ocurrido este 1 de marzo generó una atmósfera de alta tensión en Santa Rita y en el municipio de Río Iró. Los habitantes expresaron preocupación ante la posibilidad de que se repitan acciones similares y solicitaron mayor acompañamiento estatal para restablecer la tranquilidad.

Las autoridades mantienen la vigilancia y continúan las indagaciones para garantizar la seguridad en la zona. La comunidad permanece atenta a los anuncios oficiales, mientras la Policía y el Ejército evalúan las medidas necesarias para evitar nuevos ataques contra la infraestructura policial y la población civil.