Empleo y ventas dejaron malas noticias para la industria colombiana: estas son las cifras que confirmó el Dane

La industria manufacturera es clave para el crcimiento económico de Colombia - crédito John Vizcaino/Reuters

La industria manufacturera de Colombia, que es el sector secundario de la economía dedicado a transformar materias primas o componentes en bienes finales o intermedios utilizando maquinaria, energía y trabajo, registró en febrero de 2026 un considerable aumento en la producción real, aunque las ventas reales cayeron y el nivel de empleo bajó, según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Por el contrario, el comercio minorista mostró un crecimiento destacado.

Durante ese mes, de acuerdo con la entidad, la evolución de la industria resultó de un comportamiento dispar entre las distintas actividades. Y es que 20 de los 39 subsectores industriales analizados presentaron avances y sumaron 4,4 puntos porcentuales (pp) al saldo global de producción, mientras que los 19 restantes tuvieron descensos y restaron 3,0 pp al total nacional.

Sectores industriales con mayor dinamismo y rezago

Dentro de los subsectores industriales que impulsaron el resultado mensual se destacó:

Fabricación de vehículos automotores y sus motores: 26% en producción y de 63,8% en ventas.

Fabricación de otros equipos de transporte: avances de 22% en producción y 20,3% en ventas.

Coquización y refinación de petróleo: las cifras aumentaron 11,9% en producción y 8,2% en ventas.

El personal ocupado en la industria manufacturera tuvo una leve disminución - crédito Dane

En contraste, varias actividades industriales sufrieron retrocesos notorio:

Trilla de café: presentó una caída de 38,5% en producción.

Elaboración de cacao y chocolate: descendió 21,9%.

Industrias básicas de hierro y acero: bajaron 20,5%.

Dichos comportamientos opuestos determinaron el balance global del sector industrial en febrero de 2026.

Variación manufacturera acumulada y anual

Para el primer bimestre de 2026, el Dane reportó que la industria manufacturera acumuló un crecimiento de 0,5% en producción, aunque las ventas reales cayeron 1,6% y el empleo disminuyó 0,2%.

Al observar el panorama de los últimos 12 meses, la producción sumó un avance de 1,9%, las ventas crecieron 1,5% y el personal ocupado aumentó 0,5%.

La entidad estadística advirtió que, pese a la leve expansión en algunos indicadores productivos, persisten señales de debilidad tanto en la demanda como en la generación de empleo en el sector manufacturero.

Atlántico fue el departamento en el que más se redujo el personal ocupado - crédito Dane

Desempeño regional y territorial de la industria

El análisis territorial reveló que seis de los 14 departamentos monitoreados por la encuesta presentaron variaciones positivas en producción real durante febrero y sumaron 2,6 puntos porcentuales al saldo general.

Dentro los departamentos con mejor desempeño figuraron:

Santander: 7,6%

Cundinamarca: 7,3%.

Risaralda: 4,1%.

En las áreas metropolitanas, Valle de Aburrá se destacó al aportar 0,4 pp a la variación nacional, con lo que registró un crecimiento de 2,8% respecto al año anterior. Por el contrario, Córdoba tuvo una caída de 34,9%, Tolima perdió 8,4% y Atlántico descendió 6,9%.

Por su parte, en lo que va del año a febrero, siete departamentos contribuyeron con variaciones positivas equivalentes a 1,7 pp al acumulado nacional. Valle de Aburrá mantuvo su liderazgo regional, con una variación de 0,9% y 0,1 pp sumados al resultado general.

Comercio minorista: crecimiento récord y comparación con industria

A su vez, el sector del comercio minorista mantuvo su tendencia de crecimiento, de acuerdo con cifras del Dane. En febrero de 2026, las ventas reales aumentaron 10,9% frente a doce meses antes. Si se excluye el comercio de combustibles, el dinamismo en ventas alcanzó 13,7% durante el mismo mes.

Adenás, el acumulado del primer bimestre marcó un avance de 9,3% en ventas. En el balance de los últimos doce meses, el comercio minorista acumuló un crecimiento de 11,6% en ventas y 1,1% en empleo.

Diego Montañez-Herrera, investigador de la Universidad Eafit, lamentó que la recuperación industrial no aparece - crédito @DiegoMontanezH/X

Dentro los rubros que más impulsaron al sector resaltan las ventas de:

Equipo y aparatos de sonido y video: 39,7%.

Equipo de informática y telecomunicaciones: 39,2%

Comercialización de vehículos automotores y motocicletas de uso del hogar: 26,6%.

El empleo en el comercio minorista creció 1,8% en febrero de 2026, en comparación con el mismo mes del año previo, confirmando la solidez del sector frente a la desaceleración industrial.

De acuerdo con el Dane, las estadísticas actuales muestran un claro contraste entre la recuperación paulatina de la producción industrial y el crecimiento sostenido en ventas y empleo del comercio minorista, sobre todo, impulsado por los sectores tecnológicos y de vehículos.