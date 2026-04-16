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Alerta en Colombia por pico de enfermedades respiratorias: crecen las hospitalizaciones

La red hospitalaria, especialmente en pediatría, enfrenta alta demanda en medio del aumento de casos, mientras autoridades refuerzan la prevención para frenar complicaciones

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Las vacunas serán aplicadas en el Aeropuerto El Dorado y en las terminales del Salitre y del Sur - crédito Secretaría de Salud
El aumento de infecciones respiratorias agudas en Colombia genera presión sobre las áreas pediátricas de los hospitales - crédito Secretaría de Salud

El aumento de consultas por infecciones respiratorias ya venía encendiendo alertas en varias ciudades del país. En hospitales, especialmente en áreas pediátricas, la demanda comenzó a crecer con rapidez, obligando a las autoridades a tomar medidas para contener el impacto.

En ese contexto, el Gobierno decidió ajustar su estrategia de prevención. La prioridad ahora está en llegar antes a la población más vulnerable, particularmente a los niños pequeños, quienes suelen enfrentar mayores complicaciones frente a este tipo de virus.

La red hospitalaria pública en Bogotá opera al límite tras declarar alerta amarilla por sobreocupación extrema en urgencias y hospitalización - crédito Alcaldía de Bogotá / Sitio web
El Ministerio de Salud extiende la vacunación contra la influenza a niños de seis meses a cinco años para reducir hospitalizaciones - crédito Alcaldía de Bogotá / Sitio web

Por eso, el Ministerio de Salud amplió el esquema de vacunación contra la influenza e incluyó a menores desde los seis meses hasta los cinco años. La decisión apunta a reducir hospitalizaciones y evitar que los cuadros respiratorios evolucionen hacia escenarios más graves. La medida no surge de forma aislada. Hace apenas semanas, la Secretaría de Salud de Bogotá declaró alerta amarilla en toda la red hospitalaria ante el incremento sostenido en la ocupación de servicios. La presión se concentró en urgencias, hospitalización general y unidades de cuidado intensivo pediátrico.

“Teniendo en cuenta el aumento en la ocupación de servicios de urgencias, hospitalización, cuidado intensivo pediátrico ante el pico epidemiológico respiratorio y eventos emergentes inmunoprevenibles, se considera necesario dar instrucciones con el fin de intensificar acciones que permitan descongestionar y optimizar servicios, para dar respuesta al aumento en la demanda de atenciones de servicios de salud”, señaló la entidad en una circular emitida el 1 de abril.

Las cifras reflejan la magnitud del momento. Con corte a la semana epidemiológica 11 de 2026, se reportaron 328.588 atenciones por infección respiratoria aguda. De ese total, el 94,9% correspondió a consultas externas y urgencias, mientras que el 4,5% requirió hospitalización y un 0,6 % atención en unidades de cuidado intensivo.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, inicia acciones legales contra senadores que bloquean la reforma a la salud en Colombia - crédito Colprensa
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, recalca: "La influenza es una enfermedad que puede generar complicaciones graves. La vacunación anual reduce el riesgo de hospitalización y salva vidas" - crédito Colprensa

Frente a este panorama, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, insistió en el papel clave de la inmunización. “La influenza es una enfermedad que puede generar complicaciones graves. La vacunación anual reduce el riesgo de hospitalización y salva vidas”, afirmó.

Las dosis ya fueron distribuidas en todo el territorio nacional como parte del fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), en línea con la Ley 2406 de 2024. Según el ministerio, la vacuna aplicada en Colombia sigue las recomendaciones internacionales y está actualizada frente a las cepas en circulación.

Aunque la ampliación del esquema pone el foco en la primera infancia, la estrategia incluye otros grupos priorizados. Entre ellos están los adultos mayores de 60 años, las gestantes a partir de la semana 14, personas con enfermedades crónicas, como afecciones cardiovasculares, respiratorias o diabetes, y el personal de salud.

También se contempla a cuidadores de menores con diagnósticos de alto riesgo, como el cáncer, reconociendo su exposición constante. La intención es construir una barrera de protección más amplia que reduzca la transmisión y las complicaciones.

Frente a la escasez de la vacuna SR, Bogotá mantendrá la inmunización gratuita solo para viajeros internacionales priorizados, mientras garantiza la cobertura infantil a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones en más de 200 puntos de la ciudad - crédito Secretaría de Salud
La estrategia de vacunación incluye población vulnerable como adultos mayores, gestantes, pacientes crónicos y personal de salud - crédito Secretaría de Salud

Además de la vacunación, las autoridades insisten en medidas básicas que siguen siendo determinantes. Mantener el esquema al día, usar tapabocas en caso de síntomas, lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto con otras personas cuando hay signos de enfermedad son recomendaciones clave en esta etapa. Consultar a tiempo también marca la diferencia. Fiebre persistente, dificultad para respirar o somnolencia son señales de alerta que requieren atención médica inmediata, especialmente en niños pequeños.

El acceso, por su parte, no debería ser un obstáculo. Las vacunas están disponibles de manera gratuita en más de 3.000 puntos en todo el país, y equipos extramurales recorren distintas regiones para garantizar la cobertura, sin importar afiliación al sistema de salud, nacionalidad o estatus migratorio. Con esta ampliación, el Gobierno busca adelantarse a los picos más críticos y aliviar la carga sobre el sistema. La apuesta es clara, prevenir antes que reaccionar, en un momento en el que cada intervención temprana puede marcar la diferencia.

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