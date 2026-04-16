Shakira y Beéle lanzaron oficialmente el colorido video de “Algo Tú”, rodado en Barranquilla

Los dos artistas barranquilleros presentaron en plataformas digitales su esperado audiovisual, rodado en las calles de la Arenosa durante el pasado Carnaval - crédito @shakira/YouTube

La cuenta regresiva que presentó Shakira en redes sociales ha concluido, y eso significa que desde este jueves 16 de abril su fanaticada en todo el mundo puede observar el largamente esperado video de Algo Tú, el tema que la cantante trabajó en colaboración con Beéle.

El audiovisual fue dirigido por la propia cantante junto al español Jaume De Laiguana, junto al que trabajó en la mayoría de sus videoclips a partir de 2005, comenzando con el de la canción No, su recordada colaboración con Gustavo Cerati. A partir de entonces el realizador nacido en Barcelona imprimió su sello en los audiovisuales de temas como Día de Enero, Las de la intuición, Loca, Sale el sol, Chantaje, Te Felicito, Monotonía o Copa Vacía, entre otros.

Algo Tú fue grabado en Barranquilla, mientras se celebraba la más reciente edición del Carnaval, algo que fue aprovechado para destacar escenarios emblemáticos de la ciudad.

De ahí que la producción contara con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla, que restauró o construyó varios de los puntos usados para la filmación en las últimas dos décadas, como el Museo a Cielo Abierto de Barrio Abajo, el Gran Malecón sobre el río Magdalena, la rueda de la fortuna Luna del Río y el Centro de Convenciones y Eventos Puerta de Oro.

Tras bambalinas, el alcalde Alejandro Char visitó a los dos artistas con los que departió de manera relajada según se vio en las imágenes difundidas por Sony Music.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, pasó por la grabación de "Algo Tú" y departió con Shakira y Beéle - crédito Alcaldía de Barranquilla

El videoclip también contó con la participación de varias comparsas tradicionales del Carnaval, entre las que se incluyen Rumbón Normalista, Son Kalimba y El Congo Grande de Barranquilla.

"Algo Tú" contará con un lanzamiento especial con dos remezclas a cargo de Shimza e Indira Paganotto - crédito cortesía Sony Music

Según anunció Sony Music, el videoclip será la antesala para lanzar Algo Tú Remixes, un EP estará compuesto por el tema original y dos remezclas. La primera corre a cargo de Shimza y ya fue presentado en primicia durante un set conjunto con Afrojack en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley que se celebra por estos días en Indio, California. Una segunda mezcla corre a cargo de Indira Paganotto, reinterpretando la pista con un tono más ligado al techno.

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Tras su paso por América Central y verse obligada a posponer su paso por Oriente Medio, Shakira tiene en la mira a Brasil y Europa en las siguientes etapas de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito Europa Press

Con el videoclip de Algo Tú publicado, la colombiana tiene en la mira la reanudación de su gira mundial, luego de brindar una serie de fechas en Norte y Centroamérica.

En primera instancia estuvieron su serie de cinco presentaciones en El Salvador, seguido de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluidos uno más en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

El que se mantiene en pie es su concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, ante un público que se especula que podría llegar a los dos millones de espectadores.

De igual modo, Shakira anunció una serie de fechas en Estados Unidos entre junio y julio que constituyen su segundo paso por el país con esta gira, sumados a su residencia en Madrid en el estadio Shakira, un complejo especialmente creado para la ocasión, con el que espera convocar a su fanaticada en el Viejo Continente.

A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

2 de mayo: Playa de Copacabana, Río de Janeiro (Brasil).

13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)

23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)

26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)