Ingreso Mínimo Garantizado: inició los pagos de abril que beneficiarán a más de un millón de personas en Bogotá

El Ingreso Mínimo Garantizado de Bogotá destinó más de $54.000 millones para beneficiar a más de un millón de personas en abril de 2026 - crédito Secretaría de Integración Social

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, inició el ciclo de pagos correspondiente a abril del 2026 de la estrategia del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

Para abril, la administración distrital destinó más de $54.000 millones en transferencias monetarias, con el fin de beneficiar a más de 897.000 personas en los componentes dirigidos a hogares y a más de 106.000 personas en los componentes individuales, para un total de cerca de 1.003.000 inscritos. Con esta inversión, el acumulado en lo corrido de 2026 superó los $173.000 millones.

¿Quiénes reciben el Ingreso Mínimo Garantizado en abril?

El IMG está dirigido a los hogares y personas en condición de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad, víctimas con pertenencia étnica, primera infancia, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, priorizados según las bases de datos del Sisbén y los Fondos de Desarrollo Local (FDL).

Ningún beneficiario actual será excluido del subsidio por cambios en la clasificación del Sisbén, garantizando estabilidad y continuidad del apoyo económico, según lo anunciado por el alcalde Galán durante la reciente Megaferia del programa.

El subsidio del Ingreso Mínimo Garantizado prioriza hogares y personas en condición de pobreza, vulnerabilidad y víctimas étnicas, según datos del Sisbén - crédito Secretaría de Integración Social

Componente hogares

Pobreza extrema: 166.000 personas beneficiarias, con una inversión de $24.249 millones

Primera infancia: 164.000 personas, inversión de $2.124 millones

Educación: 567.000 personas, inversión de $10.623 millones

Víctimas con pertenencia étnica (embera-jaidrúa): 53 personas, inversión de $9 millones

Total hogares:897.053 personas atendidas, inversión de $37.005 millones

Componente personas

Personas mayores: 88.000 beneficiarios, inversión de $13.200 millones

Jóvenes: 2.500 personas, inversión de $930 millones

Personas con discapacidad: 15.800 personas, inversión de $3.051 millones

Total personas:106.300 beneficiarios, inversión de $17.181 millones

El pago del Ingreso Mínimo Garantizado se realiza de forma digital y escalonada, utilizando billeteras electrónicas y retiradas en puntos Efecty - crédito Integración Social

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

El monto del subsidio varía según el componente y las condiciones socioeconómicas, pero destaca el reciente incremento para adultos mayores, que pasó de $130.000 a $150.000 mensuales. Este ajuste, aplicado desde 2026, busca mejorar la capacidad adquisitiva de quienes no cuentan con pensión ni ingresos estables.

¿Cómo se realiza el pago?

Los pagos se efectúan de manera escalonada y digital, utilizando billeteras electrónicas como dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía y Nequi. Para quienes no tienen acceso a estos servicios, el apoyo puede retirarse vía giro en puntos Efecty. Todas las personas beneficiarias reciben un mensaje de texto que confirma la disponibilidad y el canal habilitado para el retiro del subsidio.

El Distrito también avanza en la inclusión financiera, facilitando el acceso y uso de productos bancarios y digitales para los beneficiarios del IMG, fortaleciendo la autonomía y la inserción al sistema financiero formal.

Otros beneficios: transporte gratuito

La recarga de pasajes gratis en TransMilenio benefició a más de 760.000 personas vulnerables en abril, con una inversión de más de $13.000 millones - crédito Integración Social

Desde el 1 de abril, se recargaron pasajes gratis en TransMilenio para más de 760.000 personas, con una inversión superior a $13.000 millones en el mes y más de $43.000 millones acumulados en 2026. El beneficio contribuye a la movilidad y acceso a oportunidades para los grupos más vulnerables, especialmente adultos mayores, estudiantes y personas en pobreza extrema.

Tranferencias a los adultos mayores

Más de 88.000 adultos mayores en Bogotá continuarán recibiendo el apoyo del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en 2026, según lo anunció la Alcaldía Mayor durante la Megaferia del programa realizada en el sur de la ciudad. La decisión garantizará que ningún beneficiario actual será excluido del subsidio, incluso si se producen cambios en la clasificación del Sisbén.

La medida busca brindar tranquilidad y estabilidad a una de las poblaciones más vulnerables de la capital y refuerza el compromiso del distrito con la protección social. Según la administración, al inicio de la actula gestión solo 38.000 adultos mayores accedían al subsidio, cifra que hoy supera los 88.000 beneficiarios, reflejando un crecimiento de más de 50.000 personas.

El número de adultos mayores beneficiarios del IMG en Bogotá creció de 38.000 a más de 88.000 en la última administración, priorizando la protección social - crédito Integración Social

El subsidio mantendrá su periodicidad mensual, con ajustes en el monto y mejoras continuas en la cobertura y los procesos administrativos, asegurando así el bienestar y la dignidad de los adultos mayores en la ciudad.