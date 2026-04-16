Esta es la millonada que recibirán Millonarios y América de Cali por ganar en la Copa Sudamericana

Millonarios y América lograron sus primeras victorias en la Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC / América de Cali

El fútbol colombiano celebró sus primeras dos victorias en las fases de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, en este último se dieron las celebraciones de Millonarios y América de Cali, que entraron en la pelea para acercarse a los octavos y playoffs del certamen.

Tanto azules como rojos también se llevaron un buen premio económico de la Conmebol, como parte de los incentivos a los clubes participantes de los certámenes internacionales en 2026, que durante la ronda de grupos entrega un bono especial para los ganadores.

Las emociones de la Libertadores y la Sudamericana se tomarán una semana de descanso y volverán a escena el martes 28 de abril, cuando las escuadras colombianas lleguen al final de la primera rueda y empiecen las definiciones para conocer los que avanzan de fase y los que quedarán eliminados.

Premios para Millonarios y América

Durante la segunda jornada de la Copa Sudamericana, los dos conjuntos colombianos en la pelea tenían la obligación de sumar sus primeros tres puntos para entrar en la pelea para superar la fase de grupos, pues tanto rojos como azules están obligados a mantenerse en el certamen internacional.

Gracias a sus triunfos sobre Boston River y Alianza Atlético Sullana, Millonarios y América de Cali ganaron 125.000 dólares cada uno, gracias a los incentivos de la Conmebol por el llamado mérito deportivo, que se entrega a las escuadras que consigan una victoria en fase de grupos.

El encuentro entre América de Cali y Alianza Atlético de Perú se disputó con alta intensidad en el estadio Pascual Guerrero - crédito @AmericadeCali/X

La Confederación Sudamericana de Fútbol aumentó ese premio para la edición 2026 de la Sudamericana, que en 2025 fue de 115.000 dólares, además del dinero para el campeón, pasando de 6,5 millones de dólares a 10 millones de dólares, y el subcampeón de dos millones de dólares a USD 2,5 millones.

De otro lado, Millonarios acumula una bolsa de 675.000 dólares, sumando lo obtenido por jugar la fase de clasificación (250.000 dólares) y la fase de grupos (300.000 dólares), y en la transmisión del canal deportivo Directv Sports se informó que los directivos repartirían el premio por victoria entre los jugadores.

Sobre el final del partido, Millonarios abrió el marcador ante Boston River con gol de Carlos Darwin Quintero - crédito Colprensa

En el caso del América de Cali, el acumulado en la Copa Sudamericana es de 650.000 dólares, que son 25.000 dólares menos que los azules porque fueron locales en la fase previa, que entrega un bono menor que a los visitantes porque solo se tiene un partido en dicha ronda.

Hay más dinero por ganar en Sudamericana

Millonarios y América no solo están obligados a pasar la fase de grupos, por la historia, las plantillas y el grupo en el que fueron ubicados, sino por los premios que la Conmebol sigue entregando para las escuadras que sean protagonistas y se trata de cifras altas para las instituciones.

En caso de llegar a los octavos de final, los clubes colombianos obtendrán 600.000 dólares, mientras que si alcanzan los playoffs, el valor baja a 500.000 dólares, que sigue siendo importante para las plantillas por los costos de los salarios, cesiones y transferencias de jugadores.

Estos son los millonarios premios que entregará la Copa Sudamericana 2026, desde la fase previa - crédito Conmebol

La Conmebol decidió que no subiría los premios en las rondas finales para la edición 2026, manteniendo las cifras de 2025, aunque siguen siendo valiosas para los participantes porque la mayoría de ellas juegan con presupuestos limitados, como se ve en conjuntos debutantes como Alianza Sullana de Perú, Deportivo Riestra de Argentina o Recoleta de Paraguay, entre otros.

Cabe recordar que la Copa Libertadores 2026 entrega premios de mayor valor, al ser el torneo más importante de clubes en Sudamérica, y por el momento no se tienen triunfos de los clubes colombianos Santa Fe, Independiente Medellín, Deportes Tolima ni Junior de Barranquilla, que ya pasaron la segunda fecha de la fase de grupos.