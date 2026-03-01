Popular negocio de queso fue intervenido por la Secretaría de Salud de Atlántico: no era apto para el consumo humano

La inspección que reveló peligro para los consumidores del barrio - crédito Alcaldía de Soledad / X

El 28 de febrero de 2026, la Secretaría de Salud de Soledad (Atlántico) informó sobre la clausura de un establecimiento en el barrio Las Gaviotas tras detectar condiciones inadecuadas para la manipulación de alimentos, lo que sorprendió a aquellos que consumían los productos que eran realizados en este lugar.

Según las autoridades, el lugar funcionaba como fábrica de queso costeño. Tras verificar los procesos de producción, se destruyeron 52 kilos de este producto, uno de los más comercializados en el municipio.

Según el medio local Impacto News, la intervención, en la que participaron la Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno y la división de salud pública departamental, se llevó a cabo porque la inspección identificó un grave riesgo sanitario relacionado con el procesamiento y almacenamiento de este producto, altamente demandado en la zona.

Un hallazgo de prácticas inseguras provocó medidas estrictas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En declaraciones para el medio, el secretario de salud municipal, identificado como Edison Barrera, destacó que las condiciones higiénicas encontradas representaban una clara amenaza para la salud pública. Eso motivó el cierre y el decomiso del producto para su posterior destrucción.

Desde el Gobierno municipal informaron que se mantendrán los controles en comercios para asegurar el cumplimiento de las normativas y proteger a la comunidad de los efectos por el consumo de este tipo de alimentos en mal estado.

Entre tanto, se dio a conocer a la opinión pública que, tanto los comerciantes como los responsables del sector alimenticio recibieron el llamado a seguir los requisitos legales para evitar sanciones.

Control frente a productos farmacéuticos ilegales

En una serie de operativos recientes, las autoridades municipales de Soledad decomisaron 21.000 unidades de medicamentos naturales alterados y sin registro sanitario, e impusieron el sellamiento de varios comercios dedicados a su expendio, en medio de una estrategia encabezada por la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez destinada a salvaguardar la salud pública ante el aumento de productos farmacéuticos no autorizados en el municipio, según informó la Alcaldía de Soledad a través de las secretarías de Salud y Gobierno al cierre de sus inspecciones.

Durante estos procedimientos, las autoridades incautaron también más de 300 frascos vacíos y empaques presuntamente preparados para reenvasar medicamentos de forma irregular, datos confirmados por Edison Barrera, secretario de Salud municipal, que precisó que el material fue entregado a las instancias competentes con el fin de determinar sus posibles efectos adversos. El funcionario aclaró que el objetivo de estos controles es “proteger la integridad de la población soledeña”.

La clausura de un establecimiento por manipulación inadecuada de alimentos pone en el centro del debate la urgencia de fortalecer controles sanitarios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La administración municipal aseguró su determinación de ampliar e intensificar los controles en el comercio local y mantener las labores de verificación, con el propósito de “promover la cultura del consumo responsable de medicamentos únicamente autorizados por las autoridades sanitarias nacionales”, según la información proporcionada a la opinión pública a través del sitio web de la administración municipal.

En este contexto, la Alcaldía de Soledad instó a la ciudadanía a denunciar cualquier comercio que expenda medicamentos sin registro sanitario o en condiciones irregulares, remarcando que estas acciones buscan consolidar al municipio como un “referente regional en gestión de salud pública y control sanitario”.

La inspección permanente de establecimientos comerciales constituye un mecanismo esencial para prevenir riesgos sanitarios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades concluyeron que continuarán “implementando estrategias preventivas y operativas para erradicar la comercialización ilegal de medicamentos y proteger la salud de la comunidad soledeña”, así como en el caso de los alimentos en mal estado, debido que estos podrían ocasionar un problema de salud pública al ser consumidos por la comunidad, específicamente las poblaciones vulnerables como los niños y adultos mayores que pueden llegar a desarrollar problemas de salud más fácilmente.