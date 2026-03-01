Colombia

Ejército capturó a alias Joiner, segundo cabecilla de estructura al mando de ‘Calarcá’, junto a otros cuatro integrantes

El operativo se desarrolló en el departamento del Meta. Los detenidos tenían en su poder armas, municipios y material de comunicaciones; en sus señalamientos figura el reclutamiento de menores


El Ejército Nacional confirmó la captura, que es un golpe debilitador a esta fracción de las disidencias de las Farc - crédito Policía Nacional

Tropas de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional lograron la captura de cinco integrantes del GAO-r Bloque Jorge Suárez Briceño, entre ellos el segundo cabecilla de la estructura Marco Aurelio Buendía, en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta.

La operación fue realizada en la vereda Nueva Colombia, tras la implementación de estrategias de inteligencia militar y acciones tácticas del Batallón de Despliegue Rápido N.º 31 y la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11, según confirmó la Policía Nacional a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la información difundida por la Fuerza de Tarea Omega, el operativo permitió interceptar a la comisión armada que, según las autoridades, tenía órdenes de reorganizar estructuras ilegales en el suroriente del país.

Entre los capturados figura alias Joiner o Yoiner, identificado como segundo cabecilla de la estructura Marco Aurelio Buendía, junto con alias Marlon, señalado como responsable financiero, y alias Yuri, que fungía como enfermera y pareja de alias Joiner.


Los capturados tienen señalamientos por homicidios y reclutamientos de menores - crédito Europa Press

Durante la operación militar se incautaron cinco fusiles, dos pistolas, munición de distintos calibres, equipos de comunicaciones y material de intendencia, así como elementos considerados estratégicos para las labores de inteligencia.

Según la Policía Nacional, este resultado debilitará la capacidad operativa de la organización, que ya había sufrido bajas durante enero del año en curso, tras la muerte de dos de sus integrantes, incluido alias La Gorda, jefe de seguridad del capturado en 2025 alias Pate Palo, cabecilla logística del GEO-r Estructura Raúl Reyes

Informes de inteligencia militar señalaron que alias Joiner o Yoiner acumula más de diez años de actividad delictiva en los departamentos de Meta y Guaviare, con antecedentes que incluyen homicidios selectivos, extorsiones a comerciantes, transportadores y ganaderos, así como la instalación de artefactos explosivos y ataques armados contra la fuerza pública.

Los delitos en los que estarían envueltos ‘Joiner’ y su equipo

Las autoridades le atribuyen la participación en el asesinato de un líder social en Puerto Rico, Meta, en 2022, además de coordinar acciones de hostigamiento y control de rutas para el tráfico de drogas.

En el transcurso de las investigaciones, la Policía Nacional identificó que los capturados también estarían relacionados con el reclutamiento de menores y el manejo de corredores estratégicos para el narcotráfico en la región.


Fuerzas Militares lideraron el operativo en el departamento del Meta - crédito Ejército Nacional de Colombia

Tras su aprehensión, tanto los detenidos como el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización y la formulación de cargos correspondientes.

La Fuerza de Tarea Omega destacó que este resultado afecta de manera significativa la estructura Marco Aurelio Buendía, subordinada a alias Pate Palo, y reafirmó el compromiso institucional con la seguridad y la protección de las comunidades en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá a través de operaciones militares coordinadas e interinstitucionales.

Ejército incautó drones y arsenal de las disidencias en el departamento de Antioquia

Un operativo del Ejército Nacional en la vereda Cordillera de San Andrés de Cuerquia, al norte de Antioquia, resultó en la incautación de un arsenal que las disidencias de las Farc planeaban usar para ataques contra la población civil y la Fuerza Pública, según informó el teniente coronel Fredy Arboleda Jaramillo, a través de un comunicado.


Ejército incauta arsenal y frustra acciones de las disidencias de las Farc en el norte de Antioquia - crédito @Ejercito_Div7/ X

La acción busca restringir la logística y las finanzas de los grupos armados ilegales presentes en Antioquia, cuyas operaciones han sido objeto de una intensificación en las labores militares y policiales en los últimos meses debido a la persistencia de amenazas sobre los habitantes y al uso de corredores estratégicos para el control territorial.

Durante la intervención, desarrollada por el Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, las tropas decomisaron un dron, 29 cartuchos calibre 5.56, cuatro radios de comunicación, dos artefactos explosivos improvisados, tres detonadores, cordón detonante y prendas de uso privativo de las fuerzas armadas. Todo el material quedó en manos de la Fiscalía para iniciar los procesos judiciales y definir conexiones con otros hechos criminales.

