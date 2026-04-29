Ciro Quiñonez agradeció a Yeison Jiménez por el exclusivo regalo que le hizo antes de morir: “La herencia que me dejó mi hermano”

Ciro Quiñonez y Yeison Jiménez en una sesión de trabajo musical detrás de la canción 'Llorando lo pagarás' antes de la muerte del artista - crédito Ciro Quiñonez / Instagram

Ciro Quiñonez habló del peso de la herencia musical que Yeison Jiménez dejó en su vida y aseguró que se refleja en su nueva canción llamada Llorando lo pagarás, que fue compuesta por el fallecido artista exclusivamente para él, dejando un legado con el que espera abrirse nuevas puertas en la música popular colombiana.

Así lo expresó en una entrevista con la revista Vea, en la que el cantante relató cómo la huella de su amigo y mentor continúa guiando sus pasos dentro y fuera del escenario, pues recuerda que fue integrado en el círculo más cercano del oriundo de Manzanares (Caldas), lo que le dio la responsabilidad de continuar trabajando en pro del género.

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Ciro Quiñonez expresó: “Llorando lo pagarás es muy especial porque es la herencia en vida que me dejó mi hermano Yeison Jiménez. Las herencias buenas no solamente son en riquezas y en cosas materiales, también son en canciones”.

Además, en medio de la entrevista aseguró que fue el único artista para el que Yeison Jiménez dedicó tiempo en su agenda para escribirle un tema: “Tengo el placer y la bendición de ser el único artista de que Yeison en vida sacara su tiempo para componer y para hacer un campamento exclusivamente para las canciones de Ciro Quiñonez”.

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En el diálogo recordó el 4 de agosto en Medellín como un día importante en su trayectoria, pues el intérprete de El Aventurero reunió a su equipo únicamente para crear el tema destinado a su colega. Para Quiñonez, este gesto demostró el cariño y las ganas de hacerle progresar, consolidando así un legado musical y humano que permanece después de la partida de Yeison Jiménez.

Ciro Quiñónez y Yeison Jiménez fueron muy cercanos, por lo que el artista lo recuerda en cada paso de su carrera - crédito @ciroquinonez/ Instagram

Cabe mencionar que el vínculo entre ambos fue más allá de lo profesional y artístico: “Cuando estábamos con Yeison, ya no era Yeison Jiménez el cantante, sino Yeison Orlando, el amigo, el pana, el compositor, el que daba esa buena vibra para sus amigos”.

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Y es que los artistas del género que accedieron al círculo íntimo del artista atesoran recuerdos de la persona que era, pues fue él el que identificó el talento de Quiñonez en el vallenato y lo llevó a la música popular: “Yeison fue la persona que me cambió la vida”.

Del mismo modo, destacó que Yeison Jiménez valoraba su autenticidad en la industria musical: “Vio un hombre muy similar a él, luchador que veníamos de abajo, metelones, compositor, músico, él valoraba mucho eso en mí. Yo soy músico, yo toco siete instrumentos y él siempre admiraba eso”.

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Tras la ausencia de su mentor, Quiñonez hizo una promesa: “Quiero hacerlo sentir orgulloso. Él no hizo eso por nadie… tengo que hacerlo sentir orgulloso”.

Además, recordó la experiencia de haberse presentado junto al recordado Aventurero en el Estadio El Campín ante más de 40.000 personas, lo que significó un escalón más para su carrera. Ahora, sueña con llenar el Movistar Arena y seguir los pasos marcados por su mentor.

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Este video muestra a Ciro Quiñonez interpretando la canción 'Llorando lo pagarás' compuesta por Yeison Jiménez meses antes de su muerte - crédito Ciro Quiñonez / Instagram

El impacto por la ausencia de Yeison Jiménez

El artista falleció el 10 de enero de 2026 y, desde ese momento, Quiñonez vive un proceso de emociones cambiantes: “Estos meses han sido un sube y baja. El primer mes fue más duro porque lloraba hasta bañándome, recordándolo”.

Más allá de la tristeza, se refirió al apoyo recibido durante la vida de Yeison Jiménez: “Aparte de un amigo, era mi tutor, era la persona que me corregía, que me regañaba a su manera, a veces bien, a veces mal, a veces de buena manera, a veces de mala manera, pero a la final todo instruía y todo educaba, porque yo lo tomaba de la mejor manera”.

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El famoso artista acogió a Ciro desde sus inicios y tiene varios temas musicales con él, por lo que su partida lo afectó bastante - crédito Ciro Quiñonez y Yeison Jiménez / Instagram

Ahora, cada proyecto y cada decisión que asume Ciro Quiñonez en la música está marcada por la memoria de Yeison Jiménez, por lo que pretende honrar esa inspiración, manteniendo vivo el legado que recibió.