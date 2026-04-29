Colombia

Se revela la identidad del representante de IPS que habría ofrecido sobornos a Daniel Quintero por medio de mensaje de Whatsapp

La denuncia, ya en manos de la Fiscalía General de la Nación, destapa posibles redes de intermediación ilegal en pagos del sistema y conexiones empresariales bajo la lupa

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El superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, denunció ante la Fiscalía General de la Nación un presunto intento de soborno atribuido a Juan Nicolás Pérez Torres - crédito Juan David Duque/Reuters
El superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, denunció ante la Fiscalía General de la Nación un presunto intento de soborno atribuido a Juan Nicolás Pérez Torres - crédito Juan David Duque/Reuters

La identidad del presunto intermediario que habría ofrecido pagos irregulares al nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, se convirtió en el eje de una investigación penal que sacude al sistema sanitario colombiano.

El caso, revelado por el medio El Tiempo, apunta a un posible intento de soborno vinculado con una IPS de salud mental y a una red de relaciones empresariales y políticas aún bajo verificación.

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De acuerdo con la denuncia formal presentada ante la Fiscalía General de la Nación, el remitente del mensaje es Juan Nicolás Pérez Torres.

Según el relato del equipo de Quintero Calle al medio citado, el contacto se produjo a través de WhatsApp poco antes de una intervención pública del presidente Gustavo Petro el pasado 27 de abril.

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En la conversación, Pérez Torres habría ofrecido “un porcentaje sobre las facturas” a cambio de facilitar pagos pendientes dentro del sistema de salud, una frase que ahora constituye pieza clave dentro de la investigación.

La relevancia del caso no solo radica en el presunto ofrecimiento, sino en la identidad y los vínculos del señalado intermediario. Registros empresariales indican que Pérez Torres figura como representante legal y accionista de Politech IA SAS, una firma constituida en agosto de 2025 en Bogotá.

La coincidencia entre el número telefónico utilizado para el mensaje y el registrado por esta compañía fue uno de los primeros indicios que permitió rastrear su identidad.

Publicación en la que Daniel Quintero Calle advierte sobre un presunto intento de soborno a través de WhatsApp para intervenir en pagos del sistema de salud, caso ya en manos de la Fiscalía General de la Nación - crédito Daniel Quintero/X
Publicación en la que Daniel Quintero Calle advierte sobre un presunto intento de soborno a través de WhatsApp para intervenir en pagos del sistema de salud, caso ya en manos de la Fiscalía General de la Nación - crédito Daniel Quintero/X

Adicionalmente, Pérez Torres ha construido una presencia en escenarios políticos y sociales. En redes se presenta como estratega político vinculado a La Nueva Ola Progresista, y actualmente figura como presidente de la Fundación Construyendo Futuro Desde las Regiones, creada en 2024 en Cundinamarca.

Esta fundación, según la investigación periodística, comparte líneas de contacto con anuncios laborales relacionados con una IPS dedicada a la atención en salud mental.

Este último punto ha despertado especial interés en los investigadores. La coincidencia de teléfonos entre la ONG y ofertas de empleo en el sector salud refuerza la hipótesis de un posible entramado que conectaría actividades empresariales, gestión de talento humano y eventuales intereses en la intermediación de pagos dentro del sistema.

La Fiscalía busca establecer si la IPS vinculada a estas ofertas es la misma mencionada en la denuncia del superintendente.

El propio Quintero Calle ha señalado que este tipo de prácticas reflejan fallas estructurales en el sistema.

Según declaraciones recogidas por el medio citado, se trataría de dinámicas donde actores privados buscan lucrarse mediante la gestión de deudas y pagos atrasados, afectando directamente recursos destinados a la atención de pacientes.

Daniel Quintero exigió planes de choque a EPS y advirtió sanciones por fallas en atención - crédito Alcaldía de Medellín - Colprensa
Daniel Quintero exigió planes de choque a EPS y advirtió sanciones por fallas en atención - crédito Alcaldía de Medellín - Colprensa

Por su parte, al ser contactado por el medio, Pérez Torres negó tener conocimiento de los hechos y evitó profundizar en las acusaciones.

Su breve respuesta no ha frenado el avance de la investigación, que ahora se centra en esclarecer el alcance de sus relaciones y determinar si actuó en representación de intereses específicos dentro del sector salud.

En los últimos años, el sistema de salud de Colombia ha estado bajo fuerte presión,debido a problemas de financiamiento, demoras en la atención y el incremento sostenido de quejas de los usuarios.

La declaración de Quintero sobre una vigilancia más severa, un aumento de auditorías y el control de la gestión financiera de las EPS responde a un entorno donde ya se han registrado intervenciones estatales y mecanismos de tutela para forzar la atención médica.

Decreto que oficializa a Daniel Quintero en la Supersalud - crédito Ministerio de Salud
Decreto que oficializa a Daniel Quintero en la Supersalud - crédito Ministerio de Salud

Esta estrategia se da en medio de un modelo que, reconoce el propio superintendente, muestra signos de desgaste y una creciente demanda de servicios.

El nuevo superintendente subrayó que “tienen razón en estar nerviosos, yo vine a tomar decisiones”, al tiempo que enfatizaba un enfoque de fuerte fiscalización. Entre las consecuencias posibles, Quintero mencionó la liquidación de entidades que no cumplan normas, medida que apunta a un endurecimiento sin precedentes en el sector.

La designación de Quintero no ha estado exenta de polémica: críticos dentro y fuera del Gobierno han puesto en cuestión su experiencia en salud, pero el Ejecutivo afirma, como recoge As Colombia, que su llegada busca romper la parálisis que ha impedido reformas en el Congreso.

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