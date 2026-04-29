Vicky Dávila se despachó contra Matador por comentario del caricaturista sobre las publicaciones de la periodista: “Cínico golpeador”

Vicky Dávila respondió a Matador con graves acusaciones en X - crédito Lina Gasca/Colprensa - @Matador000/X

Un video compartido por la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila en el que analizó los resultados más recientes de la encuesta Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio desató una intensa discusión en redes sociales.

En la grabación, Dávila enfatiza: “Iván Cepeda va ganando. 44.3% de intención de voto a un mes de las elecciones. Y mientras tanto, Paloma y Abelardo agarrados, dándose”. Este comentario, recogido por el caricaturista Matador, generó reacciones inmediatas en la plataforma X.

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La divulgación del sondeo, que posicionó a Iván Cepeda como favorito en intención de voto, encendió el debate público. Matador, excandidato al Senado, sumó a la conversación un meme del exaspirante presidencial Rodolfo Hernández.

En la imagen, Hernández sostuvo: “Van a quedar mamando, pero mamando es mamando”, frase que rápidamente se viralizó y fue replicada por usuarios de la red social.

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El caricaturista publicó en su cuenta un mensaje dirigido a la periodista: “Cuando sale Vicky... siempre le doy muchos ‘me divierte’”, acompañado de múltiples emojis de risa. La publicación obtuvo una amplia difusión y generó una ola de comentarios tanto a favor como en contra de los protagonistas.

Tras lo anterior, Vicky Dávila no dudo en responder al caricaturista Matador con un mensaje que rápidamente se volvió viral. En su publicación, Dávila señaló: “Tú, Matador, ya no sirves ni para divertir. Cuando sales, de una recuerdo que agarraste a golpes a la mamá de tus hijos”.

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La comunicadora añadió: “Que eres un cínico golpeador, que no pagó cárcel por lo que hizo. Un ser despreciable capaz de usar sus puños y sus golpes contra una mujer indefensa. Nos provocas indignación”.

La respuesta de Dávila generó múltiples reacciones entre usuarios, quienes debatieron sobre la gravedad de las acusaciones y el uso de la plataforma para ventilar disputas personales.

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