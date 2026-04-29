Colombia

Peces, reptiles y mamíferos pequeños muertos: investigan si es consecuencia de minería ilegal, contaminación petrolera o lluvias

Especialistas analizan factores previos y advierten sobre los riesgos de prácticas no controladas cerca de afluentes regionales

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El video muestra a personal realizando una inspección detallada en la vereda San Andresito, Santa Rosa. Se observa a individuos caminando por un arroyo entre vegetación densa y recolectando una muestra de agua en un frasco de vidrio. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) lleva a cabo esta evaluación en relación con deslizamientos de tierra y la implementación de medidas preventivas - crédito Carder Risaralda

La mortandad de peces en fuentes hídricas de Santa Rosa de Cabal ha generado alarma en la vereda San Andresito, Risaralda, donde se han reportado aguas contaminadas y presencia de mortandad de peces y los hallazgos de fauna muerta como reptiles, anfibios y mamíferos pequeños en un afluente del río Campoalegre.

Ante estos hechos, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) realizó una inspección técnica, recolectó muestras y emprendió una investigación para determinar las causas del fenómeno, según confirmaron las autoridades ambientales.

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El propósito es esclarecer el origen de la emergencia, considerando antecedentes de actividad minera ilegal, deslizamientos y episodios previos de afectación ambiental en la zona. Autoridades ambientales analizan actualmente las muestras y monitorean el área para evitar una mayor degradación del ecosistema.

Vecinos del sector documentaron la aparición repentina de peces y otros animales sin vida, alertando públicamente sobre el estado de la quebrada.

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Un proceso técnico y de laboratorio avanza luego de que residentes reportaran hallazgos inusuales en la quebrada, generando un despliegue para identificar factores que afectan el recurso hídrico - crédito captura de pantalla Carder Risaralda
Un proceso técnico y de laboratorio avanza luego de que residentes reportaran hallazgos inusuales en la quebrada, generando un despliegue para identificar factores que afectan el recurso hídrico - crédito captura de pantalla Carder Risaralda

Videos y testimonios difundidos en redes sociales reflejaron el impacto en la fauna y el color turbio del agua. “Vean cómo está bajando la cañada sucia y vean que los animales van bajando muertos. Vea la cantidad”, narraron los denunciantes en registros recogidos por La Patria.

Hasta el momento, medios regionales, habitantes de la zona y la misma corporación ambiental se mueven entre tres opciones que explican esta mortandad. La primera, la cual tiene antecedentes recientes pero en otros cuerpos de agua en Risaralda, tiene que ver con la minería ilegal; por otro lado, en redes sociales, usuarios afirman que este hecho tendría que ver con presuntos procedimientos petroleros mal realizados. Finalmente, según la misma Carder, la opción más factible es muerte por altas lluvias y deslizamientos de tierra.

Acciones de la Carder tras el reporte de mortandad de peces

Tras la denuncia, la Carder envió a su equipo técnico a la zona para realizar una inspección detallada. Allí se encontraron peces tipo sardino y otras especies muertas, las cuales fueron trasladadas a laboratorios especializados con el fin de identificar la causa de muerte, según la autoridad ambiental.

Lluvias Risaralda-Colombia
Las investigaciones de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda no han explicado la mortandad de los animales - Carder

Durante el recorrido, se observaron alteraciones en el comportamiento del agua y en el entorno del afluente, aunque no se detectaron vertimientos químicos preliminarmente.

No obstante, la evidencia muestra un efecto directo sobre el ecosistema local. La Carder ha implementado medidas técnicas y preventivas, al tiempo que mantiene abiertas las investigaciones para aclarar tanto el origen como el alcance de la afectación, tal como informó la autoridad ambiental.

Factores ambientales y antecedentes en la cuenca del Campoalegre

Las primeras valoraciones de la Carder identificaron presencia de deslizamientos de tierra y rastros de minería artesanal no regularizada aguas arriba, factores que han sido recurrentes en el deterioro ambiental. “En la inspección aguas arriba se identificaron deslizamientos de tierra y rastros de minería artesanal no regularizada, factores que podrían estar generando afectaciones sobre este ecosistema. Aunque no se evidenciaron procesos químicos, el impacto ambiental es visible”, detalló la Carder en declaraciones a ambos medios.

Este tipo de afectación tiene antecedentes, pues la misma institución ambiental determinó en 2025 que otra mortandad de peces fue provocada por turbiedad excesiva durante fuertes lluvias, que lesionó a la fauna acuática, y no por contaminación química.

Por otro lado, en marzo del 2026, el operativo de la Fiscalía “Guardianes del San Juan” permitió a la Carder, junto a otras instituciones, desmantelar tres dragas y capturar a cinco personas por minería ilegal, intervención que impacta la dinámica natural de los cuerpos de agua y genera daños serios a la fauna silvestre y la calidad del recurso hídrico.

Resultado de la operación Guardianes del San Juan del CTI y la Carder sobre explotación minera ilegal en Risaralda- crédito Fiscalia
Resultado de la operación Guardianes del San Juan del CTI y la Carder sobre explotación minera ilegal en Risaralda- crédito Fiscalia

En su momento, el director de la Caarder, Julio César Gómez Salazar, remarcó el papel de estos operativos: “Hemos venido a estos ecosistemas de conservación... para desactivar todos y cada uno de los puntos de minería ilegal y criminal que vienen haciendo daños a estos ecosistemas…”, citó la autoridad ambiental.

Respuesta institucional y llamado a proteger las fuentes hídricas

Las instituciones insisten en la vigilancia activa y en la reacción ante cualquier amenaza que comprometa los recursos naturales.

Tras el más reciente reporte, la autoridad ambiental ejecuta acciones preventivas y técnicas, y exhorta a la ciudadanía a mantener la colaboración en la defensa de los afluentes y reservas de la región.

La comunidad pide respuestas y acciones sostenidas para restaurar el equilibrio ambiental, mientras la autoridad ambiental subraya la importancia de verificar la información antes de difundirla, especialmente después de la circulación de videos antiguos que no correspondían a la situación actual.

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