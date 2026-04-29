Bad Gyal anunció concierto en Colombia como parte del ‘Más Cara World Tour’: fecha, lugar y precios

Bad Gyal anuncia concierto en Bogotá el 18 de octubre de 2026 como parte del Más Cara World Tour - crédito David Zorrakino/Europa Press

El calendario de conciertos en Colombia sigue sumando novedades y tiene al urbano como uno de los protagonistas indiscutidos. A tono con el impulso que mantiene el género y sus derivaciones, en las últimas horas se anunció el regreso de una de sus principales exponentes en la década del 2020.

Se trata de Bad Gyal, que regresará a la capital colombiana con un concierto previsto para el 18 de octubre de 2026 en Chamorro City Hall, dentro de su Más Cara World Tour 2026. La artista española, reconocida por su incorporación de elementos del reguetón, el dancehall, la música electrónica y del R&B, sumó al país como uno de los destinos de Más Cara World Tour, su actual gira de conciertos que ya se puso en marcha en España.

PUBLICIDAD

El espectáculo incluirá algunos de sus temas más populares, como Chulo, Fiebre, Alocao junto a Omar Montes, Zorra, Flow 2000, asì como los temas de su placa Más Cara, publicada en marzo pasado y del que se desprenden los sencillos DaMe, Última noche, Fuma y Choque.

La gira mundial de Bad Gyal abarca 15 ciudades, incluyendo destinos clave como Buenos Aires, Ciudad de México y Nueva York - crédito cortesía Breakfast Live

A lo largo de su carrera, la cantante ha sumado además colaboraciones con artistas como Ozuna, Karol G, Rauw Alejandro y Myke Towers. Adicionalmente, varias de las pistas de su más reciente larga duración contaron con la participación de los productores colombianos Sky Rompiendo y Ovy On The Drums.

PUBLICIDAD

La preventa de entradas tendrá lugar en los días 6 y 7 de mayo, para quienes se registren en la web oficial de Bad Gyal. La venta general comenzará el 8 de mayo a las 10:00 a.m. en la página oficial de Tu Boleta.

La preventa de entradas para Bad Gyal comienza el 6 y 7 de mayo a través de su página web oficial - crédito cortesía Breakfast Live

El concierto en Bogotá forma parte de una gira internacional con 15 fechas, que abarca ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago de Chile, Miami, Nueva York, Los Ángeles y Dallas. Actualmente, Bad Gyal se encuentra presentando la gira en España, donde ha reunido a más de 85.000 espectadores luego de presentarse en recintos como el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Movistar Arena de Madrid.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que la visita más reciente de la cantante tuvo lugar en 2024, cuando formó parte del cartel para el Festival Estéreo Picnic de ese año.

Bad Gyal describe la evolución de su nuevo álbum ‘Más Cara’

'Más Cara' explora géneros inéditos para Bad Gyal hasta ahora, como el merengue, la guaracha y el kompa - crédito Europa Press

Bad Gyal lanzó su segundo álbum de estudio, Más Cara, en marzo de 2026, destacando una etapa de experimentación y apertura a nuevos géneros y colaboradores.

PUBLICIDAD

“Hay varios géneros que no había explorado, como el merengue, la guaracha o el kompa, pero siguen estando ahí los géneros que me caracterizan, que he amado desde siempre”, explicó durante una entrevista concedida a Billboard. “Sigue habiendo reguetón, sigue habiendo dancehall, obviamente todo blendeado desde mi perspectiva de una chica de Barcelona”, añadió.

Sobre el proceso creativo, la artista señaló: “Ha sido muy diferente a mi anterior álbum. Esta vez me propusieron construir un buen equipo y desde la primera sesión hubo un match, una vibra. Fue un proceso mucho más de trabajar beats desde cero, ir al estudio con propuestas… y el resultado fue increíble”.

PUBLICIDAD

El álbum, producido ejecutivamente por Cromo X, incluye 19 canciones entre las que destacan Más cara, Un coro y ya :), Choque (con Chencho Corleone), Noticia de ayer y La iniciativa (con J Álvarez). La cantante afirmó que “me siento mucho más elevada” en esta nueva etapa creativa.

Por otra parte, durante su paso por el programa El Hormiguero, de la televisión española, la ibérica subrayó que la década transcurrida desde su irrupción en la música ha supuesto una transformación profunda. Aunque reconoció que algunos seguidores expresan nostalgia por su versión más temprana, reafirmó que su evolución es natural: “Empecé con 19 años y no soy la misma persona”, apuntó.

PUBLICIDAD