Colombia

Aura Cristina Geithner calificó con dureza a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Traidores, víboras, malos amigos”

La actriz y cantante se despidió de la tercera temporada del formato luego de ser la celebridad con menos votos en la más reciente gala de eliminación

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La actriz soltó fuertes calificativos a los participantes que se quedaron en competencia, luego de ser la celebridad con menos votos en la última gala de eliminación - crédito Canal RCN

Aura Cristina Geithner fue la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, luego de tener la menor cantidad de votos durante la gala de eliminación del pasado domingo 26 de abril.

La actriz y cantante fue una de las celebridades que ingresó a mitad de temporada, aguantando 27 dias en la competencia. De este modo, y a diferencia de lo que sucedió en la temporada 2025 donde Altafulla se llevó el premio mayor habiendo ingresado a la mitad de la competencia, los ocho concursantes que se mantienen entraron desde el primer día al formato.

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Geithner se encuentra dando la acostumbrada ronda de entrevistas a distintos medios, relatando sus experiencias en la casa estudio. Una de las más recientes tuvo lugar en Mañana Express, del Canal RCN, causando especial relevancia una pieza especialmente grabada para redes sociales en la que calificó a sus excompañeros como “víboras” y “traidores”.

Aura Cristina Geithner habló de las reglas que tiene con su trabajo en la plataforma de OnlyFans
Aura Cristina Geithner afirmó que se encontraba sorprendida de hasta dónde estaban dispuestos a llegar los participantes por llevarse el premio mayor - crédito @crissgeithner/Instagram

Mucha víbora por allá. Demasiada. Traidores, víboras, malos amigos. Nada de genuino. O sea, no hay nada creíble allá, pura gente conveniente. Todos dispuestos a ganarse, ya sabes, el premio. Y lo más increíble, de verdad lo tengo que decir, es de lo que somos capaces de hacer las personas, los seres humanos, por conseguir eso. O sea, por pasar por tus principios, por tus valores, el respeto, mejor dicho”, afirmó.

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Durante su análisis tras la eliminación, Aura Cristina afirmó que en el programa de telerrealidad predomina un ambiente de desconfianza y estrategias, señalando que muchos de los que se mantienen fingen su personalidad para mantenerse en competencia.

La artista precisó que se sintió apartada del equipo Tormenta y lamentó no haber continuado su disputa con Mariana Zapata, puesto que su enfrentamiento quedó inconcluso tras el último posicionamiento antes de la eliminación.

Geithner afirmó que lamentaba no poder darle un cierre a su disputa con Mariana Zapata en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN
Geithner afirmó que lamentaba no poder darle un cierre a su disputa con Mariana Zapata en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Respecto al desarrollo reciente del juego, la actriz indicó que la decisión de Campanita de salvar a Beba alteró significativamente el curso de la competencia, registrada en los porcentajes de apoyo del público. “Si Campanita no hubiera salvado a Beba, yo vuelvo a entrar. O sea, por porcentajes, Beba era la eliminada y yo debería entrar a la casa de los famosos”, apuntó.

Otro apunte se relacionó con el ambiente que se encontró cuando llegó. “Yo intenté de verdad tener como armonía dentro de la casa. Y te voy a decir una cosa, cuando yo llegué, eso estaba encendido. O sea, un irrespeto hasta con el Jefe”, señaló.

Geithner también advirtió en su última conexión a los habitantes restantes antes de abandonar definitivamente el programa que las mujeres están bajando en las votaciones mientras los hombres se estaban fortaleciendo, comentario que provocó reflexión entre los participantes, sobre todo en el grupo femenino.

Con todo, la actriz reconoció que su paso por el reality show fue algo para recordar, incluso con lo exigente que era. “Me quedo con la experiencia. No quiero decir mentiras, es mi primer reality de convivencia. Qué difícil, no porque yo no tenga la capacidad de ser empática, respetuosa, colaborar. Yo creo que la gente lo vio, ¿no? No tengo que decir mentiras, todo eso está grabado", apuntó.

Mientras tanto, la dinámica dentro de la casa se mantiene en tensión con la llegada de Alerta, que realizó actividades para distender el ambiente y despejó de paso los rumores sobre su estado de salud en las semanas anteriores. A esto se sumó el anuncio del retorno de Juanse Laverde para hacer parte de un nuevo “congelado”.

Actualmente, Alexa Torrex y Mariana Zapata son las dos únicas que aparecen en la placa de nominación. Por su parte, Juanda Caribe se erigió como el Líder de la semana y aseguró su presencia en el reality show por una semana más.

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