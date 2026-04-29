Colombia

Nataly Umaña reapareció con mensaje en redes con lo que podría ser una indirecta para Alejandro Estrada: “Un cabrón valiente”

La actriz reapareció en redes sociales con una dedicatoria en la que describe el carácter de un hombre, lo que llevó a seguidores del actor a afirmar que el mensaje estaba dirigido a él. La publicación generó múltiples reacciones en los comentarios

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Supuesto mensaje de Nataly Umaña sobre Alejandro Estrada genera dudas y especulaciones en redes - crédito Canal RCN
Supuesto mensaje de Nataly Umaña sobre Alejandro Estrada genera dudas y especulaciones en redes - crédito Canal RCN

La actriz colombiana Nataly Umaña se convirtió en tendencia tras publicar en su cuenta de Instagram una frase que muchos usuarios interpretaron como un mensaje dirigido a su expareja, Alejandro Estrada.

La publicación surge en el contexto del regreso de Estrada a la televisión nacional como participante de La casa de los famosos Colombia, lo que reavivó el interés por la historia personal entre ambos.

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En el video compartido por Umaña, quien cuenta con más de 700 mil seguidores, la actriz reflexionó sobre el tipo de relación que valora.

Nataly Umaña
Nataly compartió emotivo mensaje en redes sociales que fue relacionado con su exesposo -crédito @lacasadelofamosos1/Instagram

“Un ‘cabrón valiente’ no es el que presume fuerza, es el que se atreve a sentir. Es ese hombre que no huye cuando algo le importa, que no se esconde detrás del silencio ni del orgullo cuando hay que hablar con el corazón en la mano. Es el que entiende que la verdadera valentía no está en dominar, sino en sostener. Y sí… toda mujer merece un hombre así: uno que no solo la quiera, sino que tenga la valentía de demostrarlo”, expresó Nataly Umaña.

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La reacción en redes sociales fue inmediata. Cientos de comentarios sugirieron que la frase estaba directamente relacionada con Alejandro Estrada, especialmente por el momento actual del actor en el reality.

“Nataly, tú lo tenías y no lo valoraste por meterte con ese Garfield”, “Quisiera un ex que hable así de bonito como habla Alejo de ti”, “Bueno usted tenía eso. Solo tienen que reencontrarse”, “Creo que hablas de Alejo ❤️“, ”Será que está hablando de alejo 😍“, (Sic), escribieron internautas en la publicación de Umaña.

La actriz escribió en las últimas líneas de su mensaje: “Un cabrón valiente es el que elige amar con presencia, con coherencia y con respeto.El que no teme al compromiso emocional, porque sabe que amar bien también es un acto de coraje”.

Nataly apareció en sus redes sociales con un sentido mensaje dedicado a un hombre, que en palabras de los internautas estaría dedicada a Alejandro Estrada - crédito @natalyumanaa/ Instagram
Nataly apareció en sus redes sociales con un sentido mensaje dedicado a un hombre, que en palabras de los internautas estaría dedicada a Alejandro Estrada - crédito @natalyumanaa/ Instagram

Usuarios y seguidores rápidamente asociaron las palabras de la actriz con los episodios vividos durante la primera temporada del programa, cuando ambos protagonizaron uno de los momentos más comentados. Sin embargo, otros aseguran que se trata de una dedicatoria con la que busca resaltar los aspectos positivos del actor.

El episodio más recordado de la relación entre Umaña y Estrada ocurrió durante la participación de la actriz en la primera edición de La casa de los famosos Colombia. Durante su estadía en el reality, surgió un romance entre Umaña y el creador de contenido Miguel Melfi, lo que provocó múltiples reacciones tanto entre los participantes como en el público. La tensión llegó al máximo cuando Estrada ingresó a la casa bajo la dinámica de “congelados” y, en una transmisión en vivo, decidió terminar la relación frente a millones de televidentes.

Tras aquel evento, Nataly Umaña enfocó su presencia digital en compartir aspectos sobre su vida personal y procesos de bienestar emocional. Cada publicación genera gran interacción, lo que pone en evidencia el interés sostenido del público por su historia.

Alejandro Estrada revivió momento en que terminó su matrimonio con Nataly Umaña en televisión

Durante una charla con Karina García, quien visitó La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada recordó el momento en que decidió ingresar al reality durante la primera temporada, justo en medio de la crisis con Nataly Umaña.

Karina, exparticipante del programa, no evitó la pregunta directa sobre si lo que se vio en televisión fue real o parte de una actuación. Estrada respondió que sus emociones y acciones fueron auténticas y confesó que atravesó un estado de nerviosismo antes de entrar a la casa.

Alejandro Estrada es sancionado por burlar reglas en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN
Alejandro Estrada recordó su entrada al programa en la primera temporada para terminar con Nataly - crédito cortesía RCN

El actor explicó que, antes de tomar la decisión, analizó detenidamente las consecuencias de hacerlo en público y puso en la balanza los efectos que tendría terminar su matrimonio de 12 años en ese contexto. Según relató, la presión mediática y los mensajes negativos que recibía fuera del programa influyeron en su elección.

“Eso no fue preparado, fue real, pero yo lo pensé mucho, promero porque vi los pros y los contras, miré como en una balanza y pensé en hablarme como si estuviera hablando con mi mamá, porque era hablarle a una mujer, además con la que tenía un proyecto de vida. Otra cosa es que mi vida no había sido tan pública hasta ese momento”, dijo el actor.

Estrada consideró que enfrentar la situación en la misma plataforma donde surgieron los rumores y las críticas era la manera más directa de poner fin a la relación y, al mismo tiempo, dar cierre mediático a la historia.

En la conversación, Estrada también reveló que, después de la escena transmitida en televisión, él y Nataly Umaña sostuvieron una conversación privada, y que todavía mantienen diálogo en la actualidad. Reconoció que la relación ya atravesaba dificultades cuando Umaña ingresó al reality, aunque expresó que le habría gustado que ella esperara a salir del programa o que terminara el matrimonio dentro de la misma dinámica televisiva.

Alejandro Estrada durante una de sus conversaciones en La Casa de los Famosos Colombia, donde habló sobre su situación sentimental y el interés en dos de las participantes - crédito cortesía Canal RCN
El actor aseguró que su ruptura con Nataly no fue planeada - crédito cortesía Canal RCN

Estrada detalló que despidió a Umaña antes de su ingreso al reality, dejando claro que el momento de la separación fue complejo y estuvo marcado por la exposición pública y las repercusiones en redes sociales.

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