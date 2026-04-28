Colombia

Karol G en Colombia: estos son los precios oficiales del concierto en El Campín

Las opciones van desde localidades populares hasta palcos VIP en el concierto en la tierra natal de la artista, un evento que promete emociones para sus miles de seguidores, teniendo en cuenta que la paisa ha hecho historia a nivel mundial

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La famosa promete sorpresas en su paso por Colombia - crédito Karol G / Instagram
La famosa promete sorpresas en su paso por Colombia - crédito Karol G / Instagram

La preventa para el concierto de Karol G en El Campín, programado para el 4 de diciembre en Bogotá, comenzará el 29 de abril y el banco Falabella será el aliado exclusivo para acceder anticipadamente a las entradas, que están disponibles solo para clientes con tarjeta CMR débito o crédito Mastercard, de acuerdo con la información brindada por Ticketmaster.

Cada usuario podrá adquirir un máximo de seis boletas por transacción, con la condición de que solo el 30% del aforo por localidad será habilitado durante la preventa, que finalizará el 30 de abril o antes si se agotan las existencias, que es lo más probable teniendo en cuenta el éxito de la artista.

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La venta general de boletas estará abierta a todos los métodos de pago y se realizará el 30 de abril a través de la página oficial de Ticketmaster. Los precios para las distintas localidades van desde $364.000 hasta $25.500.000 para todos los fanáticos que están esperando ver a la artista en escena.

Las opciones de localidades y precios para el concierto de Karol G en Bogotá son:

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Precios del concierto de Karol G el 4 de diciembre de 2026 - crédito Ticketmaster / Instagram
Precios del concierto de Karol G el 4 de diciembre de 2026 - crédito Ticketmaster / Instagram
  • Norte Alta: Precio $300.000 | Servicio $64.000 | Total $364.000
  • Oriental Alta Familiar: Precio $500.000 | Servicio $99.000 | Total $599.000
  • Occidental Alta: Precio $500.000 | Servicio $99.000 | Total $599.000
  • Preferencial: Precio $500.000 | Servicio $99.000 | Total $599.000
  • Oriental Baja: Precio $600.000 | Servicio $117.000 | Total $717.000
  • Occidental Baja: Precio $600.000 | Servicio $117.000 | Total $717.000
  • Occidental Alta VIP: Precio $700.000 | Servicio $135.000 | Total $835.000
  • VIP Occidental: Precio $900.000 | Servicio $171.000 | Total $1.071.000
  • VIP Oriental: Precio $900.000 | Servicio $171.000 | Total $1.071.000
  • 200 Copas Oriental: Precio $1.500.000 | Servicio $278.000 | Total $1.778.000
  • 200 Copas Occidental: Precio $1.500.000 | Servicio $278.000 | Total $1.778.000
  • Palcos VIP Oriental: Precio $22.000.000 | Servicio $3.500.000 | Total $25.500.000
  • Palcos VIP Occidental: Precio $22.000.000 | Servicio $3.500.000 | Total $25.500.000
Estas serán las ubicaciones en el estadio El Campín - crédito Ticketmaster / Instagram
Estas serán las ubicaciones en el estadio El Campín - crédito Ticketmaster / Instagram

Cabe mencionar que el equipo de Karol G informó que Bogotá será la única ciudad colombiana incluida en la gira Tropicoqueta, debido a que el estadio Atanasio Girardot de Medellín entrará en remodelación y permanecerá cerrado para conciertos hasta finales de 2027.

En desarrollo...

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