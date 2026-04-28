Karol G en Colombia: estos son los precios oficiales del concierto en El Campín

La famosa promete sorpresas en su paso por Colombia - crédito Karol G / Instagram

La preventa para el concierto de Karol G en El Campín, programado para el 4 de diciembre en Bogotá, comenzará el 29 de abril y el banco Falabella será el aliado exclusivo para acceder anticipadamente a las entradas, que están disponibles solo para clientes con tarjeta CMR débito o crédito Mastercard, de acuerdo con la información brindada por Ticketmaster.

Cada usuario podrá adquirir un máximo de seis boletas por transacción, con la condición de que solo el 30% del aforo por localidad será habilitado durante la preventa, que finalizará el 30 de abril o antes si se agotan las existencias, que es lo más probable teniendo en cuenta el éxito de la artista.

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La venta general de boletas estará abierta a todos los métodos de pago y se realizará el 30 de abril a través de la página oficial de Ticketmaster. Los precios para las distintas localidades van desde $364.000 hasta $25.500.000 para todos los fanáticos que están esperando ver a la artista en escena.

Las opciones de localidades y precios para el concierto de Karol G en Bogotá son:

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Precios del concierto de Karol G el 4 de diciembre de 2026 - crédito Ticketmaster / Instagram

Norte Alta: Precio $300.000 | Servicio $64.000 | Total $364.000

Oriental Alta Familiar: Precio $500.000 | Servicio $99.000 | Total $599.000

Occidental Alta: Precio $500.000 | Servicio $99.000 | Total $599.000

Preferencial: Precio $500.000 | Servicio $99.000 | Total $599.000

Oriental Baja: Precio $600.000 | Servicio $117.000 | Total $717.000

Occidental Baja: Precio $600.000 | Servicio $117.000 | Total $717.000

Occidental Alta VIP : Precio $700.000 | Servicio $135.000 | Total $835.000

VIP Occidental: Precio $900.000 | Servicio $171.000 | Total $1.071.000

VIP Oriental: Precio $900.000 | Servicio $171.000 | Total $1.071.000

200 Copas Oriental: Precio $1.500.000 | Servicio $278.000 | Total $1.778.000

200 Copas Occidental: Precio $1.500.000 | Servicio $278.000 | Total $1.778.000

Palcos VIP Oriental: Precio $22.000.000 | Servicio $3.500.000 | Total $25.500.000

Palcos VIP Occidental: Precio $22.000.000 | Servicio $3.500.000 | Total $25.500.000

Estas serán las ubicaciones en el estadio El Campín - crédito Ticketmaster / Instagram

Cabe mencionar que el equipo de Karol G informó que Bogotá será la única ciudad colombiana incluida en la gira Tropicoqueta, debido a que el estadio Atanasio Girardot de Medellín entrará en remodelación y permanecerá cerrado para conciertos hasta finales de 2027.

En desarrollo...

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