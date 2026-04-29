Colombia

El papa León XIV expresó “dolor y preocupación” por escalada terrorista en Colombia: “Mi cercanía en oración a las víctimas y sus familiares”

El pronunciamiento del sumo pontífice se da en medio de una escalada de ataques que deja al menos 20 muertos en Cauca y más de 30 acciones violentas en menos de 72 horas

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Primer plano del Papa hablando por un micrófono con la mano extendida, superpuesto sobre una imagen de tanques militares y soldados en una carretera rural de Colombia.
El papa León XIV durante la audiencia general en la que expresó “dolor y preocupación” por la violencia en el suroccidente de Colombia - Crédito Alberto Pizzoli/Reuters/VisualesIA

El papa León XIV se refirió este miércoles a la situación de orden público en Colombia y expresó su “dolor y preocupación” por la violencia que afecta al suroccidente del país, una región que en los últimos días ha registrado una serie de ataques con un alto número de víctimas.

Durante el saludo a los peregrinos de lengua española en la audiencia general, el pontífice señaló: “Con dolor y preocupación, he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas”.

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El mensaje se conoce en medio de una semana marcada por hechos violentos, especialmente en el departamento del Cauca, donde entre el 24 y el 26 de abril se registraron 31 ataques en menos de 72 horas, según reportes de las Fuerzas Militares.

El episodio más grave ocurrió en el municipio de Cajibío, donde la explosión de un cilindro bomba en plena vía pública dejó al menos 20 personas muertas y cerca de 50 heridas. Las víctimas fueron en su mayoría civiles, entre ellos campesinos y comerciantes que se encontraban en la zona.

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Imagen de referencia tras el atentado con cilindro bomba en Cajibío, Cauca, que dejó al menos 20 muertos y cerca de 50 heridos- crédito REUTERS/Jair Coll
Imagen de referencia tras el atentado con cilindro bomba en Cajibío, Cauca, que dejó al menos 20 muertos y cerca de 50 heridos- crédito REUTERS/Jair Coll

Frente a este panorama, el papa también manifestó su apoyo a quienes han sido afectados directamente por la violencia. “Expreso mi cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares”, afirmó.

Además, hizo un llamado claro a abandonar las acciones armadas. “Exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz”, dijo en su intervención.

Mientras se conocían estas declaraciones, las autoridades colombianas informaron sobre la captura de José Alex Vitoncó, conocido como alias “Mi Pez” o “David”, señalado como uno de los presuntos responsables del atentado en Cajibío.

De acuerdo con la información oficial, Vitoncó sería cabecilla de un grupo armado ilegal vinculado al Estado Mayor Central, una de las principales disidencias de las antiguas Farc. Esta estructura es liderada por alias Iván Mordisco.

El congresista Julio César Triana muestra la camioneta blindada que le salvó la vida tras el atentado en La Plata, Huila, atribuido a alias Mi Pez, líder de la disidencia Dagoberto Ramos - crédito red social X
José Alex Vitoncó, alias “Mi Pez”, señalado por las autoridades como presunto responsable de múltiples ataques en el Cauca- crédito red social X

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, indicó que el detenido sería “uno de los principales responsables de orquestar la masacre de campesinos, mujeres, niños y líderes sociales en el suroccidente del país”.

Según las autoridades, el capturado también estaría relacionado con más de 40 acciones violentas recientes contra la población civil y la fuerza pública.

Los hechos de violencia no se han limitado a un solo tipo de ataque. En distintas zonas del Cauca, Valle del Cauca y Nariño se ha reportado el uso de cilindros bomba y también de drones para lanzar explosivos contra estaciones de Policía y bases militares.

Por ejemplo, en municipios como Jamundí, Toribío y Silvia se han documentado ataques con drones, mientras que en ciudades como Cali y Palmira se han registrado lanzamientos de cilindros explosivos contra instalaciones militares.

Esta combinación de métodos ha generado preocupación por el aumento en la capacidad operativa de los grupos armados ilegales.

La situación ocurre en un momento político complejo. En los últimos días se dio por terminada la negociación entre el Gobierno y varias estructuras de las disidencias de las Farc, tras la ruptura del cese al fuego.

Fuerza pública en operativos en el suroccidente del país, donde se han registrado 31 ataques en menos de 72 horas.- crédito EFE/ Ernesto Guzman Jr
Fuerza pública en operativos en el suroccidente del país, donde se han registrado 31 ataques en menos de 72 horas.- crédito EFE/ Ernesto Guzman Jr

Esto ha llevado a una intensificación de los operativos militares en zonas rurales, donde se concentran los enfrentamientos.

Además, el contexto coincide con la cercanía de las elecciones presidenciales de mayo de 2026, lo que ha incrementado las alertas sobre posibles riesgos para la seguridad.

Incluso, organismos internacionales y gobiernos extranjeros han advertido sobre la situación. Estados Unidos, por ejemplo, restringió recientemente los viajes de sus funcionarios a varias regiones del país debido a la escalada de violencia.

En este escenario, el mensaje del papa León XIV se suma como un llamado a detener los ataques y buscar salidas distintas al conflicto armado.

Sus palabras, centradas en el “camino de la paz” y el rechazo a la violencia, llegan en un momento en el que las cifras muestran un aumento en los hechos armados y en las víctimas, especialmente en zonas donde la población civil queda en medio de los enfrentamientos.

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