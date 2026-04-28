Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido EN VIVO: el Pijao necesita ganar para enderezar el rumbo en la Copa Libertadores

Buenas tardes a todos los amantes del fútbol y sean bienvenidos al seguimiento minuto a minuto del partido entre Deportes Tolima y Coquimbo Unido, válido por la tercera fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026.
Con su lugar en los playoffs de la Liga BetPlay asegurado, los dirigidos por Lucas González ahora centran sus energías en asegurarse un lugar en la segunda ronda del certamen continental, luego de un empate en su debut ante Universitario de Deportes de Perú, y una derrota en su visita a Nacional de Montevideo.
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No se pierda todas las incidencias del compromiso que se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a las 9:00 p. m.
Lista de convocados del Deportes Tolima
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