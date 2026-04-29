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Colombia no puede ceder más puntos en la Copa Mundial de Sóftbol Sub-23 por perder ante este importante rival

La ‘Tricolor’ es local de la máxima cita orbital de la categoría, ya no puede ceder más puntos si quiere clasificar a la siguiente ronda

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El combinao 'Tricolor' ya no puede ceder puntos si quiere seguir con aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda - crédito @yahiracuna/Instagram

La Selección Colombia masculina Sub-23 de sóftbol atraviesa un momento decisivo en la Copa Mundial de la categoría que se disputa en Sincelejo, tras sufrir una derrota clave ante Nueva Zelanda, resultado que la deja sin margen de error en el resto del torneo. El revés complica las aspiraciones del equipo nacional, que ahora depende de una combinación de resultados y de una reacción inmediata para mantenerse con vida en la competencia internacional.

El certamen, que reúne a las mejores selecciones juveniles del mundo, se desarrolla en territorio colombiano entre el 25 de abril y el 3 de mayo de 2026, con la participación de 12 equipos de distintos continentes. Es la segunda edición de este campeonato Sub-23, organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), y representa un hito para el país, que además actúa como anfitrión por primera vez de un torneo mundial de esta disciplina.

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En su partido más reciente, Colombia brilló con una victoria 9-4 frente a Sudáfrica - crédito @yahiracuna/Instagram
En su partido más reciente, Colombia brilló con una victoria 9-4 frente a Sudáfrica - crédito @yahiracuna/Instagram

El inicio del torneo para Colombia

Sin embargo, la condición de local no ha sido suficiente para garantizar la regularidad del equipo colombiano. En su más reciente presentación frente a una selección de Oceanía, Colombia no logró imponer su juego y terminó cediendo terreno en un partido que resultó determinante en la clasificación del grupo. El resultado obliga ahora al conjunto nacional a no fallar en sus próximos compromisos si quiere avanzar a la siguiente fase del campeonato.

La derrota se suma a un inicio de torneo irregular, que ha mostrado momentos de buen rendimiento ofensivo, también desconexiones defensivas y dificultades en el pitcheo en partidos clave. Esta combinación de factores ha impedido que el equipo consolide una racha positiva en la fase de grupos.

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El sistema de competencia del Mundial Sub-23 es exigente. En la ronda inicial, los equipos se dividen en dos grupos y disputan todos contra todos dentro de su zona. Los mejores avanzan a la Súper Ronda, mientras que los demás quedan relegados a instancias de clasificación secundaria. Este formato no permite errores acumulados, ya que cada derrota puede marcar la diferencia entre seguir en carrera por el título o quedarse sin opciones tempranamente.

Ellos son los titulares de la selección Colombia de softbol sub-23 que enfrentan el mundial - crédito @yahiracuna/Instagram
Ellos son los titulares de la selección Colombia de softbol sub-23 que enfrentan el mundial - crédito @yahiracuna/Instagram

La posibilidad que tiene Colombia de clasificar

En ese contexto, la caída ante los oceánicos adquiere un peso mayor. Colombia no solo perdió un juego, sino que cedió terreno en la tabla de posiciones, lo que la obliga a ganar prácticamente todo lo que resta en la fase inicial y a depender de otros resultados para mantener vivas sus aspiraciones.

A pesar del golpe, el equipo aún conserva posibilidades matemáticas. La clave estará en su capacidad de recomponerse mentalmente y ajustar detalles técnicos en un torneo que ha mostrado un alto nivel competitivo desde la jornada inaugural. Selecciones como Japón, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda han demostrado solidez, mientras que los equipos latinoamericanos han tenido actuaciones irregulares pero competitivas.

La selección Colombia es local en el mundial de softbol sub-23. El campeonato se desarrolla en Sucre - crédito @yahiracuna/Instagram
La selección Colombia es local en el mundial de softbol sub-23. El campeonato se desarrolla en Sucre - crédito @yahiracuna/Instagram

Colombia, por su parte, ha mostrado destellos de buen nivel ofensivo, especialmente en partidos donde ha logrado conectar con facilidad ante lanzadores menos dominantes. Sin embargo, la falta de consistencia en defensa y la presión en momentos decisivos han sido factores determinantes en sus derrotas.

El cuerpo técnico ha insistido en la necesidad de mantener la concentración durante todo el partido y minimizar los errores no forzados, un aspecto que ha costado carreras importantes en contra del equipo. También se espera que el bateo oportuno sea un factor diferencial en los próximos encuentros, donde ya no hay margen para fallos.

Más allá del resultado inmediato, la participación de Colombia en este Mundial Sub-23 representa un proceso de crecimiento para una disciplina que ha venido ganando espacio en el país. La experiencia internacional, el roce competitivo y la exposición ante rivales de alto nivel son elementos clave para el desarrollo de los jóvenes jugadores.

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