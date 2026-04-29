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Rodrigo Contreras dejó en duda su continuidad en Millonarios: “Quiero descansar”

El delantero fue el último en salir del equipo Embajador tras el empate 0-0 y aseguró que espera cumplir los dos meses de contrato que le quedan para analizar su futuro

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El gol desde 60 metros de Rodrigo Contreras
Rodrigo Contreras abrió el marcador en la victoria de Millonarios, como visitante, en la primera ronda de la Copa Sudamericana - crédito EFE

Rodrigo Contreras dejó abierta la puerta a una salida de Millonarios en junio y reveló que lleva tres años y medio separado de su hijo. Lo dijo en zona mixta ante DSports, cerca de media hora después de que jugadores, cuerpo técnico y staff ya se habían retirado del estadio El Campín. Salió solo, visiblemente distante, tras el empate 0-0 ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana.

La imagen que dejó esa noche fue la de un hombre que carga algo más que el peso de un resultado adverso. “Fueron días muy duros para mí, la verdad que la pasé muy mal. Tenía a mi familia lejos, acá estoy solo en Bogotá. Hay veces que cuando pasan este tipo de cosas uno se replantea muchas cosas. Veremos qué pasa de acá a junio”, dijo el delantero.

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La distancia familiar apareció como el núcleo de su incertidumbre. Contreras lleva tres años y medio fuera de casa y admitió que esa realidad pesa cada vez más. “Tengo a mi hijo también lejos, mi hijo muy lejos. Cada vez se me hace más difícil en lo personal estar lejos de ellos”, confesó ante el periodista Carlos Villamil.

Rodrigo Contreras jugó los 90 minutos en el empate sin goles contra Sao Paulo en la Copa Sudamericana - crédito Millonarios
Rodrigo Contreras jugó los 90 minutos en el empate sin goles contra Sao Paulo en la Copa Sudamericana - crédito Millonarios

Cuando se le preguntó directamente si tenía intenciones de salir de Millonarios, no cerró ninguna puerta. “No sé, quiero descansar, quiero recuperar tiempo con mi familia. La verdad que llevo tres años y medio lejos de mi hijo, de mi familia. Veremos qué pasa”, respondió.

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El atacante, que se ganó a la hinchada por su gol contra Atlético Nacional en la fase 1 de la Copa Sudamericana, no confirmó una salida, pero tampoco la descartó. “Mientras esté acá en el club voy a dar lo mejor de mí y voy a ayudar a mi equipo a que pueda conseguir grandes cosas”, agregó, sin despejar la duda sobre su continuidad más allá de junio.

Las revelaciones del incidente médico por un golpe en la cabeza

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El delantero es el máximo goleador de Millonarios en el semestre, junto con Leonardo Castro, con 8 goles - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Detrás de esa fragilidad emocional hay también una historia médica que no había trascendido. Contreras reveló que sufrió convulsiones y pérdida de conocimiento tras un golpe en la cabeza en el partido ante Boston River, disputado en Bogotá por la misma Copa Sudamericana.

“Venía de estar una semana en cama con el golpe el otro día. Tuve convulsiones, tuve pérdida de conocimiento”, relató. Lo que siguió lo describió con una mezcla de autocrítica y asombro ante su propio estado: “Inconscientemente, yo soy así, quería jugar igual ese momento, quería entrar al partido y había convulsionado y no dimensionaba las cosas”.

El episodio lo obligó a ir al hospital de urgencia. “Me tuve que ir al hospital, estar dos días encerrado ahí internado y después una semana en reposo”, detalló. Fue en ese período de aislamiento, solo en Bogotá y con su familia en otro país, donde comenzó a replantearse su situación.

“Por suerte ahora ya pude volver a jugar y contento de estar en cancha, que es lo que más me gusta, de poder ayudar a mi equipo, a mis compañeros. Pero ahora tengo que seguir mejorando y tratar de buscar el gol, que en el momento que llegue sé que va a ser para ayudar a mi equipo”, sostuvo.

Rodrigo Contreras desmintió las peleas en el camerino de Millonarios

- crédito Lina Gasca / Colprensa
El argentino tiene contrato hasta mitad de año y evalua priorizar estar más cerca de su familia- crédito Lina Gasca / Colprensa

Antes de hablar de su futuro, Contreras salió al cruce de los rumores que circulaban sobre conflictos internos en el plantel. Se había instalado la versión de que había tenido roces con el volante Mackalister Silva y con el lateral Danovis Banguero.

El delantero lo negó con énfasis. “Como equipo estamos unidos. Se habló de que yo discutí con Mackalister y Banguero y eso es mentira. En el equipo nunca hubo peleas, necesitamos que la gente nos apoye y aceptamos las críticas porque siempre voy a poner la cara por el equipo y mis compañeros”, afirmó.

Fue más allá y extendió la negación al conjunto. “Es totalmente mentira que estemos peleados en el camerino y como equipo vamos a tratar de mejorar, tenemos que pelear grandes cosas”, remarcó.

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