Abogado Hollman Ibáñez denunció que el ELN lo declaró objetivo militar y culpó a Petro: “No seré la última víctima del presidente”

El abogado aseguró que el presidente Petro es responsable de lo que le pueda pasar. Lo acusó de haber hecho señalamientos injuriosos en su contra - crédito @ilclegalgroup/IG

El abogado y conjuez del Consejo Nacional Electoral (CNE) Hollman Ibáñez, que tuvo incidencia en la decisión que tomó la autoridad electoral de no permitirle al candidato Iván Cepeda participar en la consulta del 8 de marzo de 2026, denunció amenazas en su contra.

En un video publicado por el bufete de abogados ILC Legal Group | Hollam Ibáñez, el profesional en Derecho señaló como responsable al presidente Gustavo Petro.

“La siguiente frase la hemos escuchado constantemente en los últimos tres años: ‘El presidente Petro me puso en riesgo’”, indicó Ibáñez al inicio de sus declaraciones.

Según explicó, el jefe de Estado hizo cuatro publicaciones en X en su contra por haber fungido como conjuez del CNE y haber votado la “no participación” de Cepeda. En ellos, el primer mandatario aseguró que debió declararse impedido para estudiar el caso porque tenía cercanía con el aspirante a la Presidencia Abelardo de la Espriella, rival de Cepeda en las elecciones, y por varias publicaciones en X en las que dio su opinión sobre la consulta de la izquierda.

Dichos mensajes expuestos por el primer mandatario, a su juicio, serían injuriosos. y, por eso, tanto él como su familia han sido víctimas de intimidaciones. “Infinidad de amenazas, directas e indirectas, contra mi vida, contra la de mis hijos y ayer contra la de mi mamá”, detalló.

El abogado Hollman Ibáñez aseguró que el presidente Gustavo Petro hizo cuatro publicaciones en X en su contra por haber actuado como conjuez del CNE en el caso de Iván Cepeda - crédito Kylie Cooper/Reuters y suministrada a Infobae Colombia

En los mensajes que ha recibido por WhatsApp, se le tilda de corrupto y han proferido varios insultos en su contra: “Hollman Ibáñez es un corrupto de mierda. Asqueroso. Qué asco que alguien que se dice llamar ”abogado" sea amigo de bandidos como Abelardo de la Espriella (candidato presidencial) y el ñeñe hernández (sic). Debió declararse impedido para la votación de la consulta en el CNE por conflicto de interés", se lee en uno de los mensajes.

Ibáñez reveló también una intimidación por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización guerrillera que lo declaró objetivo militar, así como a su familia. El grupo armado, con amplio despliegue y poder en el país, exigió al abogado dejar el país y guardar silencio:

“Holma Ibáñez. Ya se lo hemos dicho, debe callarse la boca e irse del pais usted y su familia son objetivo militar de nuestra agrupacion por que actuar como conjuez contra la democracia es un acto lesivo contra la dignida politica que representan nuestros candidatos, en este pais muchos se mueren por daños y sabemos dond vive y con quien Abraze y callese, esta advertido. Att Frente de guerra oriental - ELN”.

El ELN declaró a Hollman Ibáñez objetivo militar - crédito Raúl Arboleda/AFP

En consecuencia, Ibáñez hizo responsable al presidente Gustavo Petro de cualquier cosa que le pueda pasar a él o a su familia, especialmente a su madre. Advirtió que no se irá de Colombia, por lo que recurrió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para tener un esquema de seguridad que lo respalde. Sin embargo, aseguró que no ha recibido respuesta alguna.

“Todas mis denuncias, mis advertencias, mis solicitudes, de forma respetuosa, que lo he hecho, han sido ignoradas por el Gobierno nacional”, detalló.

Por eso, también responsabilizó al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por su presunta falta de diligencia en la atención de sus requerimientos. “Los hago responsables de mi vida, de mi integridad y la de mi familia”, insistió.

Hollman Ibáñez hizo responsable a Augusto Rodríguez, jefe de la UNP, de lo que pueda pasarle a su familia - crédito @SenadoGovCo/X

De igual manera, aseguró que otras personas, al igual que él, han visto su integridad y su vida afectadas por las declaraciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro.

“No seré la última víctima del presidente Petro. Es sabido su estilo: exacerbar los ánimos y lanzar a sus presas a una audiencia rabiosa que no entiende razones jurídicas y que lo sigue a ciegas y a pie juntilla sin medir el resultado”, aseveró.