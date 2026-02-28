El actor Raúl Ocampo presentó oficialmente a su nueva pareja, a casi tres años del fallecimiento de Alejandra Villafañe

Raúl Ocampo confirma su nueva relación sentimental: así vive el actor colombiano un nuevo capítulo personal - crédito @ocamporao/ Instagram

La vida personal del actor Raúl Ocampo entra en una nueva etapa tras confirmar su relación sentimental con Laura Celis, casi tres años después del fallecimiento de Alejandra Villafañe.

La noticia fue compartida por el propio Ocampo, quien difundió en sus redes sociales varias imágenes junto a su nueva compañera, marcando el inicio público de esta relación y despertando reacciones en la comunidad de seguidores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ocampo, recordado por su participación en producciones como Café con aroma de mujer, Ana de nadie y en el reality MasterChef Celebrity, eligió un carrusel de fotografías para presentar a su nueva pareja.

En las imágenes, ambos aparecen durante un viaje a México, vestidos con atuendos informales y sombreros de vaquero. La publicación fue acompañada por una frase que llamó la atención de los usuarios: “Entre tantas espinas me encontré una flor a la que llamo pétalo… les juro que no le digo pétalo, no sé qué me pasó en este copy 🌵”, sugiriendo el comienzo de un vínculo afectivo consolidado.

La identidad de Laura Celis se confirmó poco a poco por medio de gestos en redes sociales y publicaciones conjuntas. Celis, también conocida como Laura Dicelis, es administradora de empresas y se ha desarrollado profesionalmente en la industria de la moda.

Raúl Ocampo eligió su cumpleaños para compartir una imagen tomada de la mano de Laura Celis, gesto interpretado como una señal de su nueva relación - crédito @lauradicelis/ Instagram

Su perfil en redes sociales supera los 4.000 seguidores y se dedica a compartir contenidos sobre tendencias, viajes y estilo de vida. Recientemente, Celis publicó una imagen en la que sostiene la mano de Ocampo junto a un mensaje de felicitación por su cumpleaños, gesto que terminó de confirmar la relación ante el público.

El anuncio de la relación sucede después de un periodo de reserva por parte de Ocampo, quien permaneció alejado de los titulares tras la muerte de la también actriz Alejandra Villafañe. La expareja del actor, reconocida por su trayectoria en el mundo del espectáculo y por haber sido reina de belleza, falleció en octubre de 2023 como consecuencia de un cáncer agresivo. Durante la enfermedad, Ocampo acompañó a Villafañe y compartió mensajes en redes sociales sobre el proceso de duelo y la reconstrucción emocional, generando empatía y apoyo entre sus seguidores.

La reacción del público ha sido mayoritariamente de respaldo. Los mensajes de ánimo y buenos deseos se multiplicaron en los perfiles sociales de ambos, destacando el respeto que Ocampo ha mantenido por la memoria de Villafañe.

Las imágenes compartidas por ambos en redes sociales han desatado las reacciones de cientos de seguidores que celebraron el nuevo romance - crédito @ocamporao/ Instagram

“Team chismosas que hicimos Zoom”, “Hermosooooo 😍😍😍... y la muchacha quien será“, ”Amo ese petaloooooooo y amo este post !!!!“, ”ajajaj cuidado con ese petalito", dicen las reacciones de los internautas.

Cuando los interrogadores descubrieron la identidad de la mujer, le dejaron comentarios como: “Cuídamelo 😭“, Esa tercera foto ❤️ Me encanta verlos juntos 😍✨“,”Divinaa. La 3👀💕“, ”Cuídame a mi esposo pon favor 😍🙏“, son los comentarios más destacados.

El actor ha mencionado en distintas ocasiones que su participación en proyectos recientes representa un homenaje a quien fuera su compañera y que la apertura a un nuevo vínculo sentimental no implica olvidar el pasado.

La reacción del público ha sido mayoritariamente de respaldo. Los mensajes de ánimo y buenos deseos se multiplicaron en las redes sociales de ambos, destacando el respeto que Ocampo ha sostenido por la memoria de Villafañe.

La pareja compartió momentos de su vida juntos en redes sociales, recibiendo mensajes de apoyo y buenos deseos de sus seguidores - crédito @ocamporao/ Instagram

En los últimos meses, la relación entre Ocampo y Celis fue objeto de especulaciones debido a la frecuencia e intensidad de sus interacciones públicas. Comentarios en publicaciones, fotografías juntos y mensajes dedicados en fechas señaladas reforzaron la percepción de una relación consolidada, aunque ambos han optado por no divulgar detalles sobre el inicio exacto del romance.

Las circunstancias personales de Ocampo han sido motivo de debate público, sobre todo a raíz de declaraciones de familiares de Villafañe relacionadas con el manejo de asuntos personales y financieros. El actor ha mantenido un perfil bajo ante esas controversias, enfocando sus declaraciones en el trabajo profesional y en la privacidad de su vida personal.