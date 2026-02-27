Documentalista y ambientalista propuso solución definitiva para el problema con los hipopótamos de Pablo Escobar: “No hay nada en el mundo que se le parezca”

Hipopótamo visto en las orillas del río Magdalena - crédito Colprensa

La población de hipopótamos en Colombia se ha multiplicado de manera alarmante en las últimas décadas, alcanzando cifras que hoy oscilan entre 180 y 200 individuos según el conteo de 2024 realizado por el Ministerio de Ambiente, el Instituto Humboldt y la Universidad Nacional.

En sus inicios, solo cuatro ejemplares llegaron a la Hacienda Nápoles en 1981, enviados por Pablo Escobar desde un zoológico de Estados Unidos. Ahora, las proyecciones oficiales advierten que, de no intervenir, en 2035 podrían superar los 1.000 animales.

El crecimiento desmesurado de esta especie invasora ha generado un grave conflicto ambiental. Los hipopótamos, sin depredadores naturales en la cuenca del Magdalena Medio, representan un riesgo para el ecosistema y la población local. Además, su control implica un reto técnico y económico, agravado por el aprecio de comunidades que los han visto durante generaciones y por su estatus dentro del apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, de acuerdo con información entregada por Cambio.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptó el 21 de junio de 2024 la resolución 0774, comprometiéndose a implementar el plan de “Prevención, Control y Manejo de la especie Exótica Invasora Hipopótamo común”. El plan, elaborado en colaboración con el Instituto Humboldt y la Universidad Nacional, plantea acciones para frenar la expansión de la especie.

Sin embargo, el avance en la ejecución de estas medidas ha sido objeto de fuertes cuestionamientos. Nicolás Ibargüen, documentalista y ambientalista, expresó su profunda inconformidad al señalar: “Consciente de que si no hacemos nada el Gobierno seguirá en la misma inoperancia de los últimos 20 años con respecto al tema”. Ibargüen elaboró un video viral presionando por una “Solución final” que involucra actores internacionales y recursos privados.

Vantara Animal Kingdom y la Propuesta Internacional

La iniciativa propuesta por Ibargüen contempla el traslado de los hipopótamos al Vantara Animal Kingdom en la India, operado por la familia Ambani, considerada la más rica de Asia. Según Ibargüen, “por una semana estuve en el santuario para reunirme con su gerente y confirmar que Vantara es lo que dice ser y no un zoológico disfrazado, como pasa muchas veces… por eso puedo decir que no hay nada que yo conozca en el mundo que se le parezca en cuanto a capacidades técnicas y niveles éticos para proteger y rescatar animales de situaciones complejas”.

El medio de comunicaciópn reveló que la familia Ambani, propietaria del conglomerado Reliance Industries, lidera el santuario que alberga más de 2.000 especies en 14.000 hectáreas y cuenta con el hospital veterinario más grande de Asia. Ibargüen formalizó ante notaría en Medellín la oferta de Vantara de asumir todos los costos para reducir la población de hipopótamos en Colombia a menos de 30 en un plazo de 60 meses.

El proceso encontró apertura inicial en el Ministerio de Ambiente cuando estaba a cargo de Sussana Muhamad, pero el cambio de titularidad a Lena Yanina Estrada frustró los avances. Ibargüen recurrió entonces a la senadora animalista Andrea Padilla y al abogado Luis Domingo Gómez para reabrir la conversación con el Gobierno Nacional. Se reunieron con el director jurídico de Presidencia, Augusto Ocampo, quien llevó la propuesta al presidente Gustavo Petro.

Días después, Petro comunicó públicamente que había recibido la oferta de un empresario indio para trasladar los hipopótamos, señalando que estos regresarían “de donde habían venido”.

No obstante, Ibargüen denunció la falta de respuesta posterior: “Y nunca más volvimos a recibir una respuesta del Gobierno, ni a evidenciar ningún avance sobre el tema”, calificando la omisión como una oportunidad perdida para resolver “quizá la última oportunidad real para darle solución estructural al problema”.

El plan propuesto por Vantara excluye la caza y apuesta por la esterilización, traslados locales e intercontinentales, creación de santuarios, control hormonal y reproductivo, así como la inclusión de las comunidades en el proceso.

Ibargüen enfatizó la capacidad del santuario: “Estoy seguro de que, a este santuario, con las capacidades técnicas que vi, con sus numerosos médicos veterinarios y nutricionistas disponibles 24/7, con recursos ilimitados y la más alta tecnología, si el Gobierno colombiano coopera, no le va a quedar grande un problema ciertamente muy complejo”.

Mientras tanto, la disputa política y la falta de decisiones efectivas mantienen en vilo a las comunidades del Magdalena Medio, que conviven a diario con una especie exótica cuya presencia nunca fue planeada y que hoy pone a prueba la capacidad institucional de Colombia para enfrentar uno de sus mayores desafíos ambientales recientes.