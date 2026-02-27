Colombia

Chris Carpentier habló de su nueva vida en Colombia tras su divorcio: “No sé mendigar amor”

El exjurado de ‘MasterChef Celebrity’ relató cómo su separación coincidió con su llegada a Bogotá para fundar iLatina, su casa cultural y gastronómica

Christopher Carpentier relató en Sinceramente Cris cómo su mudanza a Colombia y la creación de iLatina marcaron una nueva etapa en su vida familiar - crédito @chriscarpentier/ Instagram

Christopher Carpentier, referente de la cocina latinoamericana y figura televisiva, compartió en el pódcast Sinceramente Cris detalles sobre la decisión que lo llevó a establecerse en Colombia, la transformación de su vida familiar y el surgimiento de un nuevo vínculo con sus hijos y su ex esposa.

En un relato marcado por la honestidad, el chef dejó claro que su mudanza no respondió a un romance, sino a una búsqueda personal y profesional que tuvo como eje la creación de iLatina, su casa cultural y gastronómica en Bogotá.

El proceso de separación de Carpentier coincidió con uno de los momentos de mayor exposición mediática en su carrera. Consultado sobre el impacto de la cocina en su vida personal, el chef afirmó: “La cocina me ha dado todo y la cocina me ha quitado todo”.

En declaraciones recogidas por el pódcast, explicó que la entrega absoluta a la gastronomía y la televisión influyó de manera directa en la dinámica familiar. “Sacaba mi matrimonio, mi historia y cero mala onda, ¿no? De hecho, hoy la mamá de mis hijos está acá, viendo a los niños, porque uno en el colegio, el otro ya está trabajando, haciendo sus cosas por acá. La otra llega ahora en un par de semanas a pasar unos días conmigo. La otra está en Miami y, de vuelta, va a pasar también a verme”, relató, evidenciando una relación armónica y colaborativa con su ex esposa.

Carpentier abordó abiertamente su separación y explicó que este proceso coincidió con su llegada a Colombia, marcando una etapa de cambios personales y profesionales - crédito @chriscarpentier/ Instagram

Carpentier es padre de cuatro hijos, con quienes mantiene un lazo activo pese a la distancia y los cambios vitales. En la entrevista con Sinceramente Cris enfatizó la importancia de la familia en su vida y la nostalgia por el modelo de hogar tradicional: “Para mí, la familia es el núcleo más importante de la vida, y yo, de padres separados y de familia, de viajar, de vivir en distintas partes, de poco arraigo, siempre mi sueño fue la familia, o siempre mi sueño es la familia. Es el papá, la mamá, los hijos, los abuelos, la mesa llena, mi casa en Chile cuando yo vivía”.

El chef detalló que la dinámica con sus hijos cambió cuando dos de ellos decidieron mudarse a Colombia. “Yo creo que el chico también, cuando es de trece, catorce, quince, como que empieza a necesitar esa imagen paterna. Hombre. Por el lado de la mujer, cuando uno tiene trece, catorce, quince, etcétera, necesita un poco la mamá, desde los cambios hormonales, desde las necesidades que tiene, que son más cercanas a hablarlas con la mamá, que con el papá. Primero, porque el papá nunca lo vivió, no las entiende o lo que sea”, explicó.

Sobre sus hijas, que residen fuera del país, señaló: “Con las niñas uno tiene como un poquito más ese cariño, y esa como... Porque además las niñas uno lo consiente distinto. La hija uno le hace cariño, aquí y acá. El hombre cuando ya crece, es raro tener un hijo de veinticuatro años, veintitrés años, encima de uno dándole besos y abrazos. Ya te abraza, pero ya es distinto a tu hija, que: ‘Ay, papá’, no sé”.

El chef aclaró que su llegada a Bogotá respondió a una búsqueda profesional, centrada en la creación del proyecto iLatina - crédito Productora Bull

La mudanza definitiva a Colombia estuvo ligada a la consolidación de un proyecto soñado durante años: iLatina. Según explicó en el pódcast, la idea de una casa cultural y gastronómica fue gestándose desde su juventud, pero solo en Bogotá encontró el espacio y las condiciones para materializarla. “Cada vez que viajaba y veía algo que me servía, lo anotaba y lo guardaba. Hasta que en pandemia fui a buscar todas mis agendas, empecé a juntar todas las ideas que ya tenía medio organizadas en mi cabeza y me la pasé ahí desarrollando y un poco buscándole ese relato que yo quería que iLatina tuviera. Y encuentro esta casa en Quinta Camacho, que fue ya la guinda de la torta”, relató Carpentier.

Durante la entrevista, el chef abordó los rumores que vinculaban su decisión de establecerse en Colombia con una relación sentimental. Rechazó esa versión de manera categórica: “No hubo muchas veces que dicen: ‘No, es que se quedó por una mujer’. Mentira, no me quedé por ninguna mujer, sigo solo. ‘No, que no pudo seguir en Chile’. Mentira. O sea, al final del día, la razón fue porque encontré que acá podía desarrollar mis metas. Yo otra cosa que no tengo son sueños. Yo no creo en los sueños”.

Carpentier también fue enfático al reflexionar sobre su separación y la manera en que asumió el final de su matrimonio. Reconoció que el proceso lo volvió más radical en su visión sobre el amor y la autonomía personal: “Yo soy muy radical, yo soy superradical, y si hay algo que no, no mendigo es amor. Yo soy muy radical en eso y creo que el amor no se mendiga. El amor se recibe y se entrega desde la libertad absoluta y desde el amor absoluto”. Para el chef, el cierre de esa etapa no significó resentimiento, sino un acuerdo maduro en el que ambos priorizaron el bienestar de sus hijos y la posibilidad de crecer por separado.

El chef reflexionó sobre el amor y la autonomía, asegurando que su separación fue afrontada con madurez y sin resentimientos - crédito @chriscarpentier/IG

La separación de su esposa, según contó, no supuso un conflicto ni generó distancia con sus hijos. Carpentier describió un proceso honesto y dialogado, en el que cada miembro de la familia eligió su camino: “Me tocó elegir, o sea, me tocó en un minuto decir que me vuelvo o me quedo. No, ya me toca quedarme, ya esto es lo que yo quiero, y hablarlo con cada uno y explicárselo”. El chef señaló que, aunque la distancia física existe, la relación con sus hijos se mantiene activa y cercana.

“Hoy día toca darle cantidad y calidad, como ponerme al día. Y el grande un poco lo mismo, pero desde otro punto de vista. Yo creo que él le pasó quizás lo mismo que me pasó a mí. Se dio cuenta que, que, que fuera de Chile, a pesar de que hemos vivido fuera, él ha vivido fuera, está su espacio, puede crecer de otra manera”.

