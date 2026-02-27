Alexa Torrex acusó a Lady Noriega de agredirla físicamente en ‘La casa de los famosos’: video revelaría la verdad

Alexa acusó a Lady de haberla agredido, pero el video revelado por la producción dejó en duda las palabras de Torrex - crédito montaje cortesía Canal RCN / Captura de pantalla Canal RCN

A pocos días de su ingreso a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Lady Noriega ya protagonizó un episodio que generó tensión dentro de la casa estudio.

La actriz y cantante fue asignada al equipo Calma, el grupo contrario al de Alexa Torrex, lo que desde el inicio propició algunos desacuerdos vinculados a la dinámica del programa.

Con el paso de los días, Noriega manifestó sentirse incómoda con ciertas actitudes de varios participantes, inquietudes que hasta ahora solo se habían expresado en comentarios aislados.

Sin embargo, la situación escaló la noche del 26 de febrero, cuando durante una conversación grupal se produjo un altercado con Alexa Torrex. Según lo que se observa en las grabaciones, el conflicto comenzó luego de que Alexa sospechara que se referían a ella en una charla entre compañeros.

Ante esto, Lady Noriega respondió de manera directa: “No te hemos mencionado, pedazo de Chucky, ella se cree la más importante de este programa, qué ridiculez”, a lo que Alexa respondió: “No necesito decirte vulgaridades, ni saldrán de mí”, momento en que Lady camina hacia ella y a un par de centímetros de distancia le dice mirándola a los ojos: “A mí no me intimidas”, para después seguir caminando en el pasillo.

“No se te olvide que me metí con alguien que tenía mucha más edad que tú, así que no confundas que porque eres más grande que yo no te voy a poder decir nada”, dijo Torrex. “Levantada e igualada” le gritó Lady a la distancia.

En ese momento, Manuela Gómez, Karola y Yuli Ruiz, que lograron ver una parte del altercado, empezaron a defender a Alexa, al tratarse de sus amigas y compañeras de cuarto. “Dizque pedazo de chucky”, cuestionó Manuela.

En ese momento, Alexa se acerca a sus amigas y les asegura que Lady la empujó con el hombro cuando pasó por su lado. “Ella me tocó, cuando yo le haga lo mismo, no respondo... No vas a sacar eso de mí. Sígueme empujando, sígueme tirando con el hombro, que yo sé que tienes la edad de mi abuela y yo respeto esas cosas”, aseguró Torrex.

El video generó reacciones divididas en redes sociales. Sin embargo, la mayoría de internautas aseguran que Alexa inventó el empujon - crédito @lizzzzvp/ X

“Ay Dios mío, ese juego te ha servido con otros, ese truco te ha servido con otros... Eso le ha servido a ella siempre, yo pasé por el lado de ella, ella no se quitó, yo no le pegué ni la empujé”, reveló la actriz y ante la presión de sus compañeros por saber la verdad, Lady añadió: “Ese es el viejo truco, para eso están las cámaras, yo no tengo que aclarar nada. Eso es lo que ella quiere”.

Ante la polémica, el canal compartió el video. Sin embargo, en las imágenes no se ve el momento en que Lady “golpea” con el hombro a Alexa, lo que desató las reacciones en redes sociales, en su mayoría en contra de Alexa, por aparentemente haber inventado la agresión; incluso algunos bromearon al respecto.

“Gracias por subirlo claramente se evidencia el empujón que casi acaba con la vida de Alexa de por Dios jajajaj”, “Uy no, yo no entiendo cómo soportan a Alexa es tan mitómana, metida, no la soporto”, “Para cuando la sanción a Alexa por inventar?, ya es hora”, (Sic), dicen algunos de los seguidores del show.

Este intercambio marcó un punto de quiebre en la convivencia y evidenció el aumento de la tensión entre los equipos, dejando en claro que los desacuerdos ya no solo se limitan a la estrategia del juego.