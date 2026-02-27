Colombia

Alexa Torrex acusó a Lady Noriega de agredirla físicamente en ‘La casa de los famosos’: video revelaría la verdad

En medio de un altercado, la empresaria cucuteña aseguró que Lady la golpeó. Sin embargo, la revelación de las imágenes tras la discusión ha generado debate en redes sociales

Guardar
Alexa acusó a Lady de
Alexa acusó a Lady de haberla agredido, pero el video revelado por la producción dejó en duda las palabras de Torrex - crédito montaje cortesía Canal RCN / Captura de pantalla Canal RCN

A pocos días de su ingreso a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Lady Noriega ya protagonizó un episodio que generó tensión dentro de la casa estudio.

La actriz y cantante fue asignada al equipo Calma, el grupo contrario al de Alexa Torrex, lo que desde el inicio propició algunos desacuerdos vinculados a la dinámica del programa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con el paso de los días, Noriega manifestó sentirse incómoda con ciertas actitudes de varios participantes, inquietudes que hasta ahora solo se habían expresado en comentarios aislados.

Sin embargo, la situación escaló la noche del 26 de febrero, cuando durante una conversación grupal se produjo un altercado con Alexa Torrex. Según lo que se observa en las grabaciones, el conflicto comenzó luego de que Alexa sospechara que se referían a ella en una charla entre compañeros.

Ante esto, Lady Noriega respondió de manera directa: “No te hemos mencionado, pedazo de Chucky, ella se cree la más importante de este programa, qué ridiculez”, a lo que Alexa respondió: “No necesito decirte vulgaridades, ni saldrán de mí”, momento en que Lady camina hacia ella y a un par de centímetros de distancia le dice mirándola a los ojos: “A mí no me intimidas”, para después seguir caminando en el pasillo.

“No se te olvide que me metí con alguien que tenía mucha más edad que tú, así que no confundas que porque eres más grande que yo no te voy a poder decir nada”, dijo Torrex. “Levantada e igualada” le gritó Lady a la distancia.

En ese momento, Manuela Gómez, Karola y Yuli Ruiz, que lograron ver una parte del altercado, empezaron a defender a Alexa, al tratarse de sus amigas y compañeras de cuarto. “Dizque pedazo de chucky”, cuestionó Manuela.

En ese momento, Alexa se acerca a sus amigas y les asegura que Lady la empujó con el hombro cuando pasó por su lado. “Ella me tocó, cuando yo le haga lo mismo, no respondo... No vas a sacar eso de mí. Sígueme empujando, sígueme tirando con el hombro, que yo sé que tienes la edad de mi abuela y yo respeto esas cosas”, aseguró Torrex.

El video generó reacciones divididas en redes sociales. Sin embargo, la mayoría de internautas aseguran que Alexa inventó el empujon - crédito @lizzzzvp/ X

“Ay Dios mío, ese juego te ha servido con otros, ese truco te ha servido con otros... Eso le ha servido a ella siempre, yo pasé por el lado de ella, ella no se quitó, yo no le pegué ni la empujé”, reveló la actriz y ante la presión de sus compañeros por saber la verdad, Lady añadió: “Ese es el viejo truco, para eso están las cámaras, yo no tengo que aclarar nada. Eso es lo que ella quiere”.

Ante la polémica, el canal compartió el video. Sin embargo, en las imágenes no se ve el momento en que Lady “golpea” con el hombro a Alexa, lo que desató las reacciones en redes sociales, en su mayoría en contra de Alexa, por aparentemente haber inventado la agresión; incluso algunos bromearon al respecto.

“Gracias por subirlo claramente se evidencia el empujón que casi acaba con la vida de Alexa de por Dios jajajaj”, “Uy no, yo no entiendo cómo soportan a Alexa es tan mitómana, metida, no la soporto”, “Para cuando la sanción a Alexa por inventar?, ya es hora”, (Sic), dicen algunos de los seguidores del show.

Este intercambio marcó un punto de quiebre en la convivencia y evidenció el aumento de la tensión entre los equipos, dejando en claro que los desacuerdos ya no solo se limitan a la estrategia del juego.

Temas Relacionados

Alexa TorrexLady NoriegaPelea Lady AlexaLa casa de los famososLa casa de los famosos peleasColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Juliana Guerrero no asistió a audiencia por presunta falsificación de títulos: hay nueva fecha en el proceso

La diligencia judicial, que involucra también a un exdirectivo universitario, fue reprogramada por el juzgado de Paloquemao mientras la Fiscalía avanza en la imputación

Juliana Guerrero no asistió a

“Mi esposo tiene prohibido ir a Colombia”: creadora de contenido que desató debate en redes por su contundente confesión

Entre risas y mucha sinceridad, la mujer confesó la regla inquebrantable de su relación amorosa, generando opiniones encontradas sobre celos, límites y estereotipos en las parejas modernas

“Mi esposo tiene prohibido ir

Desempleo en Colombia bajó con relación a enero del 2025: hay 186 mil personas menos buscando trabajo

La cifra representa una mejora frente a enero de 2025, pero todavía refleja las dificultades de miles de hogares. Sectores como salud, educación y servicios impulsaron el empleo, mientras el comercio y los restaurantes perdieron puestos de trabajo

Desempleo en Colombia bajó con

Importante empresario colombiano fue condenado a 30 años de prisión por doble homicidio: era habitual de los círculos sociales

La orden fue dictada el 27 de febrero de 2026 y, además de la condena, el Tribunal libró orden de captura y excluyó al acusado del beneficio de detención domiciliaria

Importante empresario colombiano fue condenado

Gobierno Petro publicó resolución sobre integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano con orden de extradicción: estos serían los beneficios

La norma contempla la creación de una Zona de Ubicación Temporal para facilitar a los guerrilleros su transición hacia la vida civil

Gobierno Petro publicó resolución sobre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por cifras de homicidios en

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

ENTRETENIMIENTO

Así grabó Río, el hijo

Así grabó Río, el hijo de J Balvin, la introducción de la nueva canción del artista con Ryan Castro

Jhonny Rivera y Jenny López hablaron de sus planes de ser padres a pocos días de su boda: “Hay que disfrutar un poquito”

Nicolás Arrieta reveló cómo le ha ido en el período que lleva sin consumir droga: “Estaba vuelto nada”

Shakira y Beéle revelaron adelanto de su próxima colaboración: así sonará la canción

Aida Victoria Merlano se pronunció luego de la separación de Deiby Ruiz y Katy Cardona y le extendió su apoyo a la caleña

Deportes

Jorge Luis Pinto lanzó duro

Jorge Luis Pinto lanzó duro comentario contra James Rodríguez: “No es la maravilla del mundo del fútbol”

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la goleada de Millonarios al Deportivo Pereira: el azul dio un salto importante

Bayern Múnich de Luis Díaz y el Sporting Lisboa de Luis Suárez ya conocen a sus rivales en los octavos de final de la Champions League: estos son los cruces

David Alonso está listo para iniciar la nueva temporada de Moto2: este es el calendario del colombiano en 2026

Tolima sufrió, pero clasificó a tercera fase previa de la Copa Libertadores: superó a Deportivo Táchira en penales por 3-0