Kika Nieto respondió a las burlas por su segundo matrimonio: “Supongo que sabes lo que es pasar por un divorcio”

Kika Nieto respondió a las burlas por su segundo matrimonio y dejó un mensaje de reflexión sobre el divorcio y la empatía - crédito @_kikanieto/IG

La creadora de contenido Kika Nieto volvió a ser tendencia en redes sociales luego de reaccionar públicamente a los comentarios burlones que ha recibido tras anunciar que se casará por segunda vez.

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, la influenciadora decidió abordar el tema con un tono reflexivo y pedagógico, lejos de la confrontación directa, y abrió un debate sobre la manera en la que se juzga socialmente a quienes han pasado por un divorcio.

La polémica surgió luego de que una usuaria comentara con emojis de risa la frase “Vas por el segundo matrimonio”, mensaje que Nieto tomó como punto de partida para analizar las posibles motivaciones detrás de ese tipo de reacciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Evidentemente, como a María Fernanda le causa gracia que alguien haya tenido que atravesar un divorcio y que hoy en día vaya para su segundo matrimonio, creo que podemos hablar de esto. Filosofemos un ratito”, expresó al inicio de su reflexión, dejando claro que no se trataba de un ataque personal, sino de una oportunidad para pensar colectivamente.

Kika Nieto responde con reflexión a las críticas por su segundo matrimonio y abre un debate en redes sociales - crédito Kika Nieto / Facebook

En su intervención, Kika Nieto planteó tres escenarios posibles y el primero, según explicó, sería que la persona que comenta sí sea consciente de que un divorcio puede ser una experiencia dolorosa, cargada de sufrimiento y estigmas sociales, y aun así decida burlarse.

“Digamos que esta opción te convertiría en una persona como un poquito cruel, como malintencionada”, señaló.

El segundo escenario apunta a la falta de conciencia sobre el impacto emocional que deja una ruptura matrimonial, lo que, en sus palabras, convertiría a quien comenta en alguien “poco empática” y finalmente, la tercera posibilidad que planteó es que exista una animadversión personal, que lleve a herir deliberadamente a otro desde una posición de soberbia.

Aunque fue crítica con esas actitudes, la creadora de contenido aclaró que no pretende etiquetar a nadie como una “mala persona” por un solo comentario.

El mensaje de Kika Nieto que transforma las burlas tras anunciar su nueva boda en una lección sobre respeto y segundas oportunidades - crédito Kika Nieto Facebook

“Sacar semejante conclusión simplemente por un comentario en TikTok es algo absolutamente precoz y, por supuesto, muy injusto”, afirmó.

No obstante, insistió en que este tipo de situaciones deberían servir como una invitación a la reflexión y al crecimiento personal, especialmente en espacios digitales donde la interacción suele ser despersonalizada.

Uno de los momentos más sensibles de su mensaje llegó cuando habló desde su experiencia personal, pues Kika Nieto confesó que, contrario a lo que muchos podrían pensar, no existe orgullo alguno en haber pasado por un divorcio.

“Tal vez tú no sabías, pero a mí no me enorgullece haber pasado por un divorcio. Hoy yo convivo con mis decisiones y agradezco de alguna manera poder tener la oportunidad de rehacer mi vida. Pero no existe orgullo o una sensación bonita detrás de esa experiencia”, dijo con honestidad, visibilizando una realidad que muchas personas atraviesan en silencio.

Kika Nieto convierte la polémica sobre su segundo matrimonio en una charla sobre empatía, divorcio y amabilidad en redes sociales - crédito Kika Nieto Facebook

La influenciadora también se refirió al poder de las palabras en redes sociales y al impacto real que pueden tener en la vida de otros.

“Los comentarios que nos dejas en las redes sociales son un arma muy hermosa si la usas bien, pero también muy, muy, muy dolorosa si la usas mal”, afirmó, subrayando que detrás de cada perfil hay personas reales, con historias, heridas y procesos que no siempre son visibles.

Con este pronunciamiento, Kika Nieto no solo respondió a las burlas por su segundo matrimonio, sino que amplió la conversación hacia temas como la empatía, la responsabilidad digital y el respeto por los procesos personales.

Su mensaje fue recibido con múltiples reacciones de apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacaron la madurez con la que enfrentó la situación y la manera en la que transformó una crítica en una reflexión colectiva sobre el amor, las segundas oportunidades y la humanidad que debería primar en las redes sociales.