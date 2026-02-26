Gustavo Petro se tuvo que retractar de acusaciones de nexos criminales contra Marta Lucía Ramírez: “Reconozco que vulneró sus derechos”

El presidente Gustavo Petro publicó la rectificación exigida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tras sus señalamientos contra la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez - crédito Presidencia - @mluciaramirez/X

El presidente Gustavo Petro fue obligado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a retractarse públicamente de una afirmación que vinculaba a la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez con narcotráfico y paramilitarismo, luego de que un incidente de desacato determinara que no había cumplido de forma integral decisiones judiciales previas que le exigían rectificar sus declaraciones.

En su mensaje en la red social X, Petro escribió: “me retracto de manera expresa, de la frase: ‘No señora ex canciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar’”, reconociendo que esa expresión vulneró el derecho al buen nombre de Ramírez, pues no existe una condena judicial que respalde tal vínculo.

La orden de rectificación se dio tras un fallo de tutela que consideró afectada la honra de la exfuncionaria.

El contexto de la controversia

La polémica se remonta a agosto del 2025, cuando el presidente ordenó el despliegue de decenas de miles de uniformados en la frontera con Venezuela, con el objetivo de combatir a las organizaciones dedicadas al narcotráfico que operan en esa zona.

El presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X la retractación ordenada por la justicia, tras los señalamientos contra Marta Lucía Ramírez - crédito Gustavo Petro/X

Ese día, Petro dispuso el ingreso de fuerzas de la fuerza pública hacia sectores como Arauca y el Catatumbo, en medio de un fuerte debate sobre la inseguridad y la presencia de grupos armados ilegales en la frontera colombo-venezolana.

La medida fue criticada por la exvicepresidenta y exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, quien aseguró en una entrevista con el medio La FM que la acción era tardía para enfrentar de verdad el tráfico ilegal de drogas y que se estaba dando una respuesta únicamente ante presiones externas como la postura de Estados Unidos frente a la región.

Ramírez argumentó que Petro no había actuado con suficiente prontitud para enfrentar la criminalidad en regiones fronterizas, e indicó que la amenaza provenía de organizaciones transnacionales del crimen que ponen en peligro la estabilidad regional.

Respuesta de Petro que desencadenó la tutela

La fuerte crítica de la exfuncionaria, combinada con las tensiones políticas alrededor de la militarización, llevó al presidente a responder en X con una afirmación que vinculaba a Ramírez con grupos narcotraficantes y paramilitares: “No señora ex canciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar”

Publicación en X en la que el presidente Gustavo Petro señaló a la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez de tener un supuesto “socio comercial narcotraficante y paramilitar”, mensaje que luego fue objeto de orden judicial de retractación - crédito Gustavo Petro/X

Ese comentario fue interpretado por Ramírez como una difamación, por lo que interpuso una tutela, alegando afectación a su honra y reputación.

El caso judicial concluyó que Petro debía retractarse públicamente en los mismos términos y alcance de su publicación original.

Sin embargo, el presidente no habría cumplido de forma íntegra con ese mandato en el primer intento, motivo por el cual el juzgado aceptó el incidente de desacato y reiteró la orden de rectificación, ahora ejecutada por Petro conforme a lo exigido por la justicia.