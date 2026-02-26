Colombia

Candidatos presidenciales reaccionaron a la reciente encuesta de Invamer que le da la ventaja a Iván Cepeda: “Vamos a derrotar las maquinarias”

Los mensajes de algunos aspirantes resaltaron la importancia de cada voto y la vigilancia del proceso electoral, en una contienda marcada por la disputa entre alternativas a los modelos tradicionales

Roy Barreras, Juan Daniel Oviedo
Roy Barreras, Juan Daniel Oviedo y Daniel Quintero apuestan por el voto indeciso en la recta final de la consulta - crédito @RoyBarreras/X- Colprensa - EFE / Montaje Infobae

La más reciente medición de Invamer, divulgada por Caracol Televisión, evidenció un repunte significativo en la intención de voto a favor de Iván Cepeda, quien alcanzó el 37% en la carrera presidencial de Colombia.

El informe, difundido antes de las consultas interpartidistas previstas para el 8 de marzo, mostró una variación de 5,2 puntos para el senador del Pacto Histórico, superando a Abelardo De La Espriella, quien se ubica con 18,9%.

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, avanzó hasta 11,7%, marcando la mayor subida desde la última encuesta. Paloma Valencia registra 10% y Sergio Fajardo aparece en 6,6%.

El estudio también proyectó escenarios de segunda vuelta, donde Cepeda prevalecería frente a De La Espriella, Fajardo y Valencia. Por su lado, De La Espriella superaría a Fajardo en un eventual duelo directo, según los datos presentados por Caracol Televisión.

Claudia López, Paloma Valencia y
Claudia López, Paloma Valencia y Daniel Quintero sorprendieron por resultados en reciente encuesta Invamer - crédito montaje Infobae/Colprensa

El 62,6% de los encuestados aseguró que solicitará el tarjetón para participar en las consultas. En la Gran Consulta por Colombia, Valencia lidera con 41,6%, seguida por Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo y Vicky Dávila, quienes empatan en 10,4%. Claudia López domina la Consulta de las Soluciones, mientras que Daniel Quintero encabeza el Frente por la Vida.

La favorabilidad del presidente Gustavo Petro subió a 49,1%, su cifra más alta desde noviembre de 2022.

Pronunciamientos de candidatos presidenciales

Desde Bucaramanga, el candidato presidencial Roy Barreras manifestó su optimismo frente al proceso, señalando que un segmento relevante de la ciudadanía aún no ha tomado una decisión.

El exsenador destacó: “El 43% de los colombianos, la mitad de Colombia, no ha decidido y va a despertar de la pesadilla”. Para Barreras, ese grupo podría definir el rumbo del país, alejando la contienda de los extremos.

Roy Barreras subrayó el peso
Roy Barreras subrayó el peso de los indecisos para definir el futuro político - crédito @RoyBarreras/X

Barreras enfatizó su propuesta basada en un “gobierno serio, sensible socialmente, pero estable”. Afirmó que, pese a los obstáculos, mantiene su convicción de crecer en respaldo: “Voy para Barranquilla con mi 1% a seguir creciendo, porque voy a garantizarle contigo a Colombia un gobierno serio, sensible socialmente, pero estable”.

El político reiteró que su meta es sumar tres millones de votos y aseguró que la decisión final quedará en manos de quienes aún no han elegido su candidato.

En paralelo, el economista y aspirante presidencial Juan Daniel Oviedo apeló directamente al electorado indeciso. Con el lema “Cada voto suma. Cada voto cuenta”, Oviedo invitó a la ciudadanía a participar activamente y resaltó la importancia de escuchar a la población.

Juan Daniel Oviedo pidió a
Juan Daniel Oviedo pidió a sus seguidores aumentar la participación en las urnas - crédito @JDOviedoAr/X

El exdirector del Dane señaló que el aspirante centró su discurso en la perseverancia y la necesidad de movilizar cada apoyo posible.

Por su parte, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, expresó confianza en superar las estructuras tradicionales. En sus palabras, “Podemos ser la gran sorpresa de estas elecciones, vencer a las maquinarias”.

Quintero instó a sus seguidores a proteger el proceso ante posibles irregularidades, resaltando su compromiso con la “consulta del Frente por la Vida”.

Daniel Quintero afirmó que va
Daniel Quintero afirmó que va a derrotar las maquinarias - crédito @QuinteroCalle/X

Por último, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció desde el aeropuerto su viaje a Valledupar para encabezar una intensa jornada de actividades, resaltando el trabajo realizado en los últimos meses en todo el país.

En sus palabras, “gracias por el cariño, los recorridos, los eventos, las firmas, por tanto trabajo, más de un año”, reiteró la invitación a conocer su programa a través de la página web oficial.

López enfatizó la importancia de la consulta popular del próximo 8 de marzo. “La gente se va conectando, sabe que las elecciones van a ser el 8 de marzo y va tomando decisiones”, declaró, al explicar que los votantes encontrarán un solo tarjetón y deberán escoger entre dieciséis aspirantes.

“Somos 16 candidatos en consulta y solo puede votar por uno, uno solo”, recalcó.

Claudia López refuerza mensaje sobre la consulta de marzo y resalta propuestas sociales en Valledupar

Entre las propuestas, la candidata mencionó la defensa de las reformas sociales, ajustes en áreas como salud, seguridad y lucha contra la impunidad, así como el fortalecimiento del sistema de cuidado para mujeres, becas educativas y apoyo a microempresas. “Vamos a corregir lo que sentimos que va mal”, subrayó.

Hasta el momento, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, los candidatos con más probabilidad de ganar no se han pronunciado sobre la reciente encuesta de Invamer.

