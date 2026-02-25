Colombia

Un imponente jaguar avistado en el Parque Nacional Natural El Tuparro fue captado en video: “Entre asombro y emoción”

La presencia del felino más grande de América, registrado en el departamento de Vichada (Orinoquía), fue calificada como un buen síntoma para la reserva natural

El avistamiento se difundió en
El avistamiento se difundió en redes sociales el martes 24 de febrero de 2026 - crédito @ParquesColombia/X

Lo que parecía una sesión habitual de pesca cultural (o artesanal) por parte de un grupo de viajeros que suele frecuentar uno de los ríos que se hallan dentro del área protegida que hace parte del Parque Nacional Natural El Tuparro (departamento de Vichada, región de la Orinoquía), se convirtió en un momento para el recuerdo que se hizo viral en redes sociales.

Todo por cuenta del avistamiento de un imponente jaguar, y que uno de los presentes que estaba en la barca en la que se movilizaban los turistas y su guía, alcanzó a captar con su celular.

El momento fue calificado en redes sociales como “entre asombro y emoción”.

La presencia de jaguares es
La presencia de jaguares es un buen síntoma en ecosistemas ubicados a lo largo de todo el continente americano - crédito @ParquesColombia/X

El video se compartió en los perfiles (Facebook, X e Instagram) de Parques Nacionales Naturales (PNN) de Colombia el martes 24 de febrero de 2026, gracias a que uno de los integrantes del grupo de antioqueños que fue elegido por la naturaleza para atesorar este momento único, Valentín Vieira, concedió la grabación.

Como se puede observar, y mientras que los viajes iban en la embarcación, se alcanzan a percatar que en una zona de ribera se encontraba el felino descansando.

“Ves cómo sacude la cabeza ese berraco”, señala uno de los presentes a otra de las turistas, que le advierte a su compañero: “Quédate ahí, quédate ahí para no asustarlo (...) el animal está tranquilo”.

Un grupo de turistas antioqueños se topó con el felino de una de las riberas de uno de los ríos que atraviesa la zona norte de la reserva natural, ubicado en la región de la Orinoquía colombiana (Llanos Orientales) - @ParquesColombia/X

Sin embargo, mientras entre ellos planeaban tomar la foto sin generar alguna alteración en el jaguar, uno de ellos confirmó: “Ya lo tengo aquí filmado todo. ¡Qué caballón!"

Pese a que los turistas afirmaron en la grabación que era un tigre, en realidad era un ejemplar de jaguar (Panthera onca), que como señaló en el mensaje adjunto que dejó PNN en sus redes sociales, “fue avistado el imponente en el norte del Parque Nacional Natural El Tuparro, zona núcleo de la Reserva de la Biosfera declarada por la UNESCO, por un grupo de turistas que cada año visitan el parque para realizar pesca cultural”.

Y es que la presencia del felino más grande que se encuentra en el continente americano, según expertos, es síntoma de un buen estado del ecosistema.

“Su registro en esta área estratégica de conservación ratifica el buen estado de sus ecosistemas y la protección de los procesos ecológicos que sostienen la vida silvestre en la región", agregó la descripción por parte del equipo de PNN.

El jaguar, como recordó en otra de las publicaciones en redes sociales PNN, “es el felino más grande de América y solo habita territorios bien conservados, con disponibilidad de presas”.

Por tal motivo, y como se describe por parte de la autoridad ambiental, “los monitoreos en el parque evidencian alta ocupación de especies como la danta, el saíno, el cajuche y los venados, fundamentales para el equilibrio del ecosistema y para el uso tradicional de las comunidades indígenas Sikuani-Guahibo, Sáliba-Piaroa, Maku-Puinave y Curripaco”.

Al final de las publicaciones, las palabras en común, y que dan cuenta de las buenas condiciones del Parque Nacional Natural El Tuparro, es que “donde camina el jaguar, el territorio está sano”.

Los jaguares tienen una función
Los jaguares tienen una función clave para mantener en buen estado los ecosistemas - créditos EFE/Tom Fiske | WWF/EFE

El jaguar es el felino más grande de América y el tercero a nivel mundial, tras el tigre y el león.

Su distribución histórica abarca desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, aunque en la actualidad sus poblaciones se concentran principalmente en la cuenca amazónica y regiones del Pantanal.

Este animal presenta un pelaje de color dorado con manchas negras en forma de rosetas, adaptaciones físicas que le permiten camuflarse en la densa vegetación de selvas y bosques tropicales.

Su complexión robusta y mandíbula poderosa lo convierten en un cazador eficiente, capaz de depredar una amplia variedad de especies, incluyendo mamíferos, aves y reptiles.

En los ecosistemas donde habita, el jaguar cumple la función de depredador tope. Esto significa que regula las poblaciones de sus presas y mantiene el equilibrio en la cadena alimenticia.

Su presencia contribuye a la salud de los ecosistemas al controlar especies herbívoras, lo que a su vez favorece la regeneración de la vegetación y la diversidad biológica.

La desaparición del jaguar puede desencadenar un efecto cascada en el entorno, alterando la estructura y funcionamiento del ecosistema. Por esta razón, es considerado una especie clave para la conservación de los ambientes naturales de América.

Avistamiento de jaguar
Colombia
Parque Nacional Natural
El Tuparro
Vichada
Orinoquía

