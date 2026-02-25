Colombia

Meteorólogo de la Ungrd explicó las razones de las lluvias intensas ante el anuncio de una nueva alerta climática en el país

El profesional del clima explicó las diferencias entre el fenómeno de La Niña y el nuevo frente frío que va a impactar a departamentos como Córdoba

El experto aseguró que los frentes fríos se forman por una colisión entre vientos fríos y calientes - crédito @UNGRD/X

El meteorólogo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Christian Euscátegui, abordó el impacto de los frentes fríos en el clima colombiano y explicó que estos fenómenos están detrás del aumento de lluvias, vientos fuertes y oleaje en distintas regiones del país.

De cara a las nuevas alertas por frentes fríos, incluida una roja por incrementos en el nivel de los afluentes de departamentos como Córdoba y un aumento exponencial en las precipitaciones, Euscátegui explicó por qué los colombianos deben prestar mayor atención al contexto climático.

En primer lugar, detalló que un frente frío se produce por el choque de una masa de aire frío contra una cálida, lo que genera nubosidad y, en ocasiones, lluvias más intensas y persistentes.

Dijo que en ese encuentro de corrientes, “la masa cálida es que la va empujando”, y en consecuencia “generan nubosidad”. Pero cuando el viento caliente está “fortalecido” entonces se forma ese frente frío que “tiende a estacionarse y genera mucha más influencia en las lluvias y persistencia en la precipitación”.

El incremento de caudales en el embalse Urrá supera los 1.000 metros cúbicos por segundo, elevando el riesgo ante la persistencia del frente frío en la región - crédito Urrá / X

Este fenómeno, como ha sido evidente, ha provocado precipitaciones muy superiores a las habituales en algunas zonas del país. Según Euscátegui, en la represa Urrá, ubicada en Tierra Alta, Córdoba, normalmente llueve alrededor de 60 milímetros en enero. Sin embargo, en enero de 2026, esa cifra se multiplicó por cuatro y alcanzó los 240 milímetros. “Es decir, llovió cuatro veces lo que normalmente llueve”, explicó.

El meteorólogo de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres aclaró que el frente frío no solo intensifica las lluvias, sino que también genera vientos más fuertes y cambios en el oleaje, y este fenómeno, conocido como mar de leva, contribuye a inundaciones en zonas costeras.

“En un frente frío, lo inicial es la influencia del viento. Los vientos se fortalecen y al llegar vientos más fuertes, ocasionan cambios en el oleaje”, indicó Euscátegui.

En ese sentido, el experto recomendó prestar atención especial a la costa Caribe, y advirtió que el centro y norte del país también pueden verse afectados por excesos de lluvia.

Los departamentos de Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño reportan los mayores daños por inundaciones y movimientos en masa - crédito Ungrd

También reiteró el llamado a la población para informarse a través de canales oficiales y tomar precauciones ante el aumento de lluvias, vientos y oleaje en las zonas más vulnerables.

Niveles de ríos de Córdoba siguen ascendiendo: Ideam

Los ríos de Córdoba presentan una tendencia al alza en sus niveles debido a lluvias recientes vinculadas al nuevo frente frío que afecta al mar Caribe colombiano, de acuerdo con la alerta emitida por la Gobernación de Córdoba tras el análisis del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Como medida preventiva, las autoridades activaron la vigilancia constante sobre los ríos Sinú, San Jorge, Canalete y sus afluentes, además de reforzar la inspección en rompederos y poner en marcha planes de contingencia ante inundación.

El Ideam confirmó un nuevo frente frío que recrudecería los desbordamientos de los ríos del departamento de Córdoba - crédito Fernando Vergara/AP Foto

Los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo permanecen en alerta por el riesgo de desbordamientos, especialmente en zonas históricamente vulnerables o con rompederos activos, según precisaron las autoridades ambientales e hidrometeorológicas.

Por su parte, el Ideam anticipó desde el 22 de febrero de 2026 el inicio de este aumento y la posibilidad de que los niveles se mantuvieran elevados a partir del 23. Ante este escenario, la Gobernación pidió fortalecer la comunicación con las comunidades ribereñas y poblaciones ubicadas en áreas bajas, las más propensas a eventuales crecientes.

Este fenómeno corresponde al segundo episodio de frente frío atípico que afronta la región en febrero del año en curso, luego del registrado el día 1, fecha en la que el Puesto de Mando Unificado comenzó el seguimiento ininterrumpido de las condiciones hidrometeorológicas que se presentaron en la región Caribe y en departamentos como Antioquia y Chocó.

