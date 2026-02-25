Maroon 5 en Colombia: la agrupación se presentará en el Coliseo MedPlus de Bogotá después de 10 años

Maroon 5 vuelve a Colombia después de 10 años de su última presentación en el país en el Salitre Mágico - crédito REUTERS/Steve Marcus

El regreso de Maroon 5 a Bogotá, después de una década de su último concierto en el país, genera grandes expectativas entre los seguidores colombianos del grupo liderado por Adam Levine.

El concierto, enmarcado en la gira mundial Love Is Like Tour, acompañará la presentación de su octavo álbum, que fusiona el estilo clásico de la banda con una sonoridad contemporánea como lo han expresado sus integrantes así como expertos en música.

La cita está programada para el sábado 25 de abril de 2026 en el Coliseo MedPlus, ubicado en la zona industrial de Siberia, municipio de Cota (Cundinamarca), recinto preparado para más de 24.000 espectadores, quese consolida como uno de los puntos de referencia para espectáculos internacionales en Colombia.

Precios de entradas y etapas de venta

La venta de boletería se realizará en dos etapas, con incrementos pautados entre una y otra. En la Etapa 1, los precios varían según la ubicación:

Localidades 115–120 : $569.000 más $102.000 de servicio ( $671.000 total)

Localidades 113–114 : $499.000 más $90.000 de servicio ( $589.000 total)

Platea 1 : $449.000 más $81.000 de servicio ( $530.000 total)

Localidades 109–112 : $399.000 más $72.000 de servicio ( $471.000 total)

Localidades 100–104 : $349.000 más $63.000 de servicio ( $412.000 total)

Platea 2 : $279.000 más $50.000 de servicio ( $329.000 total)

Localidades 105–108: $249.000 más $45.000 de servicio ($294.000 total)

En la Etapa 2, cada localidad tendrá un aumento de 60.000 pesos sobre el precio base, mientras que el cargo por servicio se mantendrá.

TaquillaLive y preventa exclusiva

El proceso de adquisición de entradas estará a cargo de TaquillaLive, plataforma que habilitará una preventa exclusiva desde el miércoles 25 de febrero a las 10:00 a.m., limitada para usuarios de Davivienda y Daviplata.

Esta modalidad busca medir la demanda inicial y ofrecer un beneficio a clientes de estas entidades financieras.

La venta general, disponible para todos los medios de pago, comenzará el viernes 27 de febrero en el mismo horario.

Trayectoria y conexiones con el público colombiano

Maroon 5 debutó en la escena internacional con el disco Songs About Jane, que incluyó éxitos como This Love y She Will Be Loved. Desde entonces, la banda ha evolucionado hacia una propuesta más cercana al pop, lanzando temas como Moves Like Jagger y Sugar, y manteniendo su presencia en las listas globales.

Colombia ha sido parte de la historia de la agrupación. Su primera visita fue en 2008, con presentación en el antiguo Coliseo Cubierto El Campín -hoy Movistar Arena-. El segundo encuentro con el público bogotano ocurrió en 2016 en el parqueadero del Parque Salitre Mágico.

En 2020, la banda planeaba regresar, pero la pandemia de COVID-19 obligó a cancelar el evento.

Reacciones y expectativas en redes sociales

La noticia del regreso ha provocado una avalancha de mensajes en redes sociales por parte de sus seguidores, que dejaron comentarios como: “Esperé tanto este momento”, “Bogotá sigue en el mapa de los grandes shows”; “Después de la pandemia viene la calma, tardaron, pero vuelven” y “por fin los veré” ilustran el entusiasmo de su regreso al país.

¿Qué dijo Maluma sobre su foto con Adam Levine?

Respecto de Maluma, el cantante urbano compartió su retrato junto al estadounidense con las siguientes palabras: “Guarden esta foto”. Del mismo modo que Adam Levine, también la replicó en sus historias de Instagram: “Pa’ la history”, fueron sus palabras, es decir, “pa’ la historia”.

La publicación de esa imagen se hizo el 25 de junio de 2022 ambos cantantes publicaron la misma imagen -que fue captada en lo que parece ser un estudio de grabación- desde sus respectivas redes sociales, pero con diferentes mensajes.

Por un lado, Levine escribió en la leyenda: “El mundo no está listo”.Al ver entre los comentarios, resaltan también las palabras de Maluma, quien escribió: “Consigámoslo”, seguido de un emoticón de fuego.

Se espera que el paisa haga presencia el día en que la agrupación se presente en el Coliseo MedPlus.