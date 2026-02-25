Gustavo Petro celebró que el Congreso de Estados Unidos reactive las ayudas económicas para Colombia: “Buen trabajo”

Los nuevos fondos contemplan el respaldo a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia - crédito Reuters/Presidencia de Colombia

En la sesión del martes 24 de febrero de 2026, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la reactivación de fondos de ayuda económica a Colombia, con un paquete de 40 millones de dólares aprobado para el año fiscal 2026.

Según comunicó la embajada de Colombia en Washington, este auxilio económico estará enfocado en el fortalecimiento de los derechos humanos, la inclusión social y la cooperación en materia de seguridad, lo que representa la reanudación de una alianza estratégica bilateral tras la crisis diplomática que habían enfrentado ambas naciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El respaldo del parlamento norteamericano generó varias reacciones en los dirigentes del país sudamericano. Uno de ellos fue el presidente de Colombia Gustavo Petro, en la que resaltó la labor de los congresistas estadounidenses para avalar el presupuesto para la nación latinoamericana.

El presidente colombiano destacó que el Congreso de Estados Unidos aprobó una partida de 40 millones de dólares para Colombia en el presupuesto fiscal 2026 - crédito @petrogustavo/X

“Vuelve la cooperación. Buen trabajo de los congresistas bipartidistas de los EE.UU. amigos de Colombia”, escribió el primer mandatario de los colombianos en una publicación hecha en su cuenta de X.

Es importante recordar que, a inicios de febrero de 2026, el jefe de Estado colombiano realizó una visita oficial al país norteamericano, en la que sostuvo un encuentro privado con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

Entre los temas abordados en la reunión entre ambos mandatarios, se contempló la cooperación en la lucha antidrogas, la coyuntura en Venezuela y la lucha contra el cambio climático.

En dicho encuentro, Petro estuvo acompañado por su canciller, Rosa Villavicencio; y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, además del embajador Daniel García-Peña. Por el lado de la delegación estadounidense, estuvo presente el vicepresidente James David Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el congresista republicano Bernie Moreno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se reúnen en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., Estados Unidos, el 3 de febrero de 2026 - crédito Presidencia de Colombia

Detalles de la cooperación económica para Colombia

El paquete financiero aprobado por el legislativo estadounidense se divide en dos componentes principales. En primer lugar, fueron asignados USD 25 millones para programas que benefician a comunidades afrocolombianas e indígenas, con especial orientación a organizaciones de base comunitaria que trabajan en zonas vulnerables.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos detalló que la medida responde a la voluntad de dar respuestas eficaces a los desafíos sociales y a la desigualdad persistente en ciertas regiones del país.

“La Embajada de Colombia valora y aprecia profundamente el sólido apoyo bipartidista expresado por el Congreso de los Estados Unidos a la “relación duradera y estratégica entre los Estados Unidos y el pueblo de Colombia”, tal como se refleja en la Ley de Asignaciones Presupuestales para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados del Año Fiscal 2026, promulgada el 3 de febrero”, recalcó la cartera diplomática en un comunicado.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos destacó que los fondos buscan combatir la desigualdad en zonas históricamente excluidas - crédito Embajada de Colombia en EE.UU

Por otra parte, el Congreso estadounidense destinó 15 millones de dólares adicionales para iniciativas de defensa de los derechos humanos. De acuerdo con el comunicado oficial, estos recursos financiarán acciones enfocadas en la protección de líderes sociales, así como en el fortalecimiento institucional y en la mejora de la gobernanza en áreas especialmente afectadas por la violencia.

“El acuerdo bipartidista también reafirma el firme respaldo del Congreso de los Estados Unidos a la cooperación continua con las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional, reconociendo su papel central en el avance de los objetivos compartidos en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y gobernanza”, añadieron.

El relanzamiento de la ayuda implica un giro respecto a la política restrictiva impuesta por la administración de Donald Trump, cuyos desacuerdos y falta de diálogo con el gobierno colombiano derivaron en la descertificación del país y en la suspensión de beneficios económicos y militares.

El presupuesto asigna USD 25 millones para fortalecer comunidades afrocolombianas e indígenas, priorizando la equidad y el desarrollo social en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Este nuevo escenario busca superar los meses de tensiones diplomáticas y restablecer un esquema de apoyo que ha sido clave para Colombia en los últimos años.

A través de esta inversión, Estados Unidos aspira a fortalecer la protección de los derechos en territorios afectados por el conflicto armado y a consolidar el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la implementación de los objetivos bilaterales tanto a corto como a largo plazo.

Como resultado, Colombia contará con herramientas internacionales orientadas a la gobernabilidad y la equidad social, en un contexto global de renovada cooperación entre ambos países.