Pese a la captura de Nicolás Maduro, venezolanos residentes en Colombia aún no piensan regresar a su país: “Ya tengo mi vida acá”

Imagen de referencia - Más de 2,8 millones de migrantes venezolanos se encuentran radicados en Colombia - crédito Juan David Duque/Reuters

Más de dos millones de migrantes venezolanos en Colombia atraviesan el dilema de regresar a su país tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, tras un operativo de las fuerzas militares estadounidenses en Caracas.

Sin embargo, la mayoría no planea volver, pese al cambio político. Según testimonios de ciudadanos del vecino país a EFE, la integración alcanzada en el país sudamericano y la consolidación de nuevas vidas pesan más que el contexto político en Venezuela.

Un ejemplo es el de Cristopher Landázuri, que llegó a Cúcuta en 2019 sin trabajo ni hogar, pero que tras una etapa difícil reconstruyó su vida como operario de parques en la capital del departamento de Norte de Santander (oriente de Colombia).

“Fui habitante de calle, pasé por las drogas y gracias a un programa de la alcaldía pude rehabilitarme (...) me enamoré de Cúcuta, me enamoré de Colombia, ya tengo mi vida acá”, relató a la agencia internacional. Su experiencia refleja el arraigo de miles de venezolanos que han logrado establecerse en ciudades como Bogotá y diversas zonas de frontera binacional.

Diversos testimonios, como el de Antonio Alexander Hernández, revelan que si bien la noticia de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores durante una operación militar estadounidense generó expectativas, muchos aún dudan en regresar.

Hernández indicó que su posible retorno dependería de garantías como una ley de amnistía, al considerar que antes de llegar al territorio colombiano, se encontraba en una lista de las autoridades del vecino país para su captura. “Pienso volver (...) pero con una ley de amnistía, que nos permita regresar en paz”, declaró al citado medio de comunicación.

Asimismo, mantener empleos estables, continuar con tratamientos médicos y asegurar la educación de los hijos son factores determinantes para no retornar.

Las condiciones para su retorno a Venezuela

La estabilidad económica y la configuración familiar se imponen como los principales frenos para el regreso. Es el caso de Ariadni Benítez, quien vende café en la frontera y alcanzó un equilibrio tras emigrar por una emergencia de salud familiar. “Tengo estabilidad, mis hijas estudiando, por eso no tengo muy pensado regresarme”, manifestó a EFE.

Además, el acceso a tratamientos médicos y la seguridad en Colombia incentivan la permanencia. Isamar Celín destacó a la agencia internacional que solo consideraría regresar si el sistema médico venezolano equiparara las condiciones del colombiano, ya que su madre recibe tratamiento contra el cáncer en Bogotá.

Por su parte, Diego Alexander Matute, que trabaja como panadero en Bogotá, expuso al medio citado que el deseo de contribuir a la reconstrucción del país natal es real, pero una vez se superen las dificultades que, para él, aun siguen intactas en su tierra natal. “Por supuesto volvería, pero primero tiene que haber estabilidad económica y política”, expuso.

Impacto de la captura de Maduro en la percepción de los migrantes

La captura de Nicolás Maduro y su esposa fue recibida con una mezcla de expectativa y cautela. Aunque algunos lo consideraron como un hecho que se tenía previsto, alertan que la transición política no ha generado garantías concretas, esto debido a que la presidencia fue encargada para Delcy Rodríguez, mientras avanza un nuevo proceso electoral que defina el nuevo gobernante de los venezolanos.

Pese a que la misión militar estadounidense abrió una etapa nueva para Venezuela, entre los migrantes existe escepticismo acerca de cambios inmediatos en aspectos materiales o en la seguridad.

Es el caso de Beatriz Jhoana Ochoa que, tras ocho años alejada, visitó la ciudad de Margarita y contó que la rutina seguía inalterada.

“La gente en la playa, tomando, disfrutando, nadie hablaba del tema”, mencionó a EFE, agregando que esta percepción de normalidad refuerza la desconexión que sienten muchos migrantes con la situación en Venezuela.

Para la mayoría de los migrantes, asegurar el futuro de sus familias y mantener su empleo en Colombia siguen siendo las prioridades. Así, la política queda relegada frente a la exigencia diaria de seguir adelante.

El impulso de trabajar y reconstruir una vida estable en el país de acogida define el horizonte de miles de venezolanos que, según informó el citado medio de comunicación, ya no permiten que los vaivenes políticos determinen su destino.