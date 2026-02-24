Colombia

La Flip rechazó nuevos señalamientos y amenazas legales de Abelardo de la Espriella contra la prensa: “La crítica no es una afrenta personal”

La fundación señaló que la difusión de videos manipulados con inteligencia artificial y las solicitudes de rectificación judicial forman parte de una estrategia para desacreditar el periodismo crítico en Colombia

Guardar
De acuerdo con la Flip,
De acuerdo con la Flip, el equipo jurídico del candidato ha utilizado repetidamente solicitudes de rectificación como forma de presión - crédito Luisa Gonzalez/Reuters y Flip

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) manifestó su rechazo frente a los señalamientos y actuaciones del candidato presidencial Abelardo de la Espriella contra periodistas y medios de comunicación. La organización señaló que los hechos recientes configuran un patrón de acciones orientadas a desacreditar el ejercicio del periodismo crítico en el país.

De acuerdo con la Flip, el episodio más reciente corresponde a la circulación de videos manipulados con herramientas de inteligencia artificial en los que se acusa al periodista Daniel Coronell de liderar una supuesta campaña de mentiras para afectar la aspiración presidencial del candidato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese contenido también se hace referencia a la columnista y abogada Ana Bejarano, a la que semanas atrás De la Espriella le había solicitado rectificación por una columna publicada y frente a la cual anunció posibles acciones judiciales.

La fundación indicó que el uso de solicitudes de rectificación ha sido una herramienta recurrente en la actuación del candidato y su equipo jurídico. Recordó que este mecanismo también fue utilizado contra Coronell por la columna titulada “Las copias perdidas”. Según la Flip, dicha solicitudparece más orientada a generar presión que a corregir información inexacta”.

La FLIP advierte que estas
La FLIP advierte que estas acciones constituyen una estrategia para desacreditar el periodismo crítico y erosionar la confianza en la prensa - crédito Juan Arias/Infobae

La fundación señaló que este encadenamiento de sucesos evidencia un tránsito desde la utilización de mecanismos judiciales contra periodistas y medios hacia el despliegue de una estrategia comunicativa enfocada en desacreditar públicamente a la prensa que lo cuestiona o investiga.

En entrevistas concedidas a medios de alcance nacional como Noticias Caracol y Noticias RCN, De la Espriella afirmó queno se la dejará montarde algunos periodistas. Además, desde su campaña se han difundido comunicados en los que se califica a medios como La Silla Vacía y Revista Cambio, así como al periodista Daniel Coronell, de ser “prensa del establecimiento que actúa como bodega para atacar a Abelardo De La Espriella”.

Para la FLip, estos pronunciamientos hacen parte de una narrativa que busca erosionar la credibilidad del periodismo; y advirtió sobre la publicación de contenidos en los canales oficiales de la campaña que evocan ejercicios de verificación y recursos visuales asociados al periodismo, pero que han sido elaborados con inteligencia artificial.

Señalamientos sobre estigmatización y debate público

Defensores de la Patria, liderado
Defensores de la Patria, liderado por De la Espriella, emitió un comunicado en el que cuestionó la publicación de Daniel Coronell y señaló la existencia de una supuesta operación digital coordinada - crédito @GermanCalderonE/X

La fundación sostuvo que el uso de estos formatos como estrategia de comunicación desplaza la discusión sobre los hechos hacia la deslegitimación de quienes los investigan; y señaló que este tipo de prácticas puede inducir a error a las y los electores respecto de la naturaleza del contenido difundido, amplificar dinámicas de desinformación y afectar la confianza en el periodismo como institución democrática.

En ese sentido, la Flip advirtió que estas acciones no solo afectan a periodistas específicos, sino que constituyen una estrategia dirigida contra el ejercicio del periodismo independiente. Según el pronunciamiento, la estigmatización reiterada, las presiones judiciales, la difusión de contenidos manipulados y las restricciones impuestas a entrevistas deterioran las condiciones para el ejercicio libre de la prensa.

La fundación señaló que cuando desde el liderazgo político se promueve la desconfianza generalizada hacia los medios de comunicación, se afecta la posibilidad de que la ciudadanía acceda a información confiable y se debilitan las bases del debate democrático. Por ello, indicó que no se trata de una concesión de quienes aspiran al poder ni de un obstáculo para las campañas políticas, sino de un derecho que debe ser respetado y protegido por quienes buscan ocupar cargos públicos.

En su comunicado, la Flip afirmó que “quienes ejercen liderazgo político o buscan ocupar cargos públicos deben comprender que la crítica no es una afrenta personal, sino una condición inherente a sus aspiraciones”.

Llamado a los actores políticos

La fundación llamó a los
La fundación llamó a los candidatos a respetar el periodismo y no promover narrativas que lo presenten como enemigo - crédito Colprensa

Finalmente, la fundación hizo un llamado directo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, así como a los demás actores políticos, para que se abstengan de promover narrativas que presenten al periodismo como un enemigo o un actor ilegítimo dentro del debate público.

Indicó que la confrontación de ideas es propia de la democracia, pero que resulta inadmisible estigmatizar a periodistas, desacreditar sin sustento su trabajo o ejercer presiones que busquen limitar su labor.

La Flip sostuvo que el país requiere un debate presidencial centrado en propuestas, sustentado en información verificable y abierto al cuestionamiento público. Señaló que sin prensa libre no hay deliberación informada y que la defensa del periodismo es una condición esencial para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y confiable que le permita participar plenamente en la vida democrática.

Temas Relacionados

FlipAberlardo de la EspriellaLibertad de prensaMedios de comunicaciónVideos manipuladosEstrategia de estigmatizaciónDemocraciaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Consumo de energía se dispara en enero y revela qué sectores están moviendo la economía en 2026

La demanda eléctrica aumentó 4,55 % frente al año pasado, una señal de mayor dinamismo productivo, aunque con contrastes regionales y actividades que todavía no despegan

Consumo de energía se dispara

Millonarios frenaría el regreso de Falcao García a las canchas tras su lesión: esta es la razón

El delantero sufrió una molestia leve en los isquiotibiales de su pierna derecha en el partido ante Llaneros, que lo sacó del compromiso frente a Internacional de Bogotá

Millonarios frenaría el regreso de

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El Poderoso de la Montaña espera pasar a la fase 3 del torneo de clubes más importante de América a la hora de recibir al equipo uruguayo

Medellín vs. Liverpool EN VIVO,

“El bobo más eunuco, insípido”: Armando Benedetti insultó y se burló de Camilo Enciso por denuncia en su contra

El candidato al Congreso denunció al ministro por cohecho, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos

“El bobo más eunuco, insípido”:

Media hermana de Karol G se pronunció en medio de la polémica alrededor de Verónica Giraldo

La hermana mayor de la Bichota denunció que su expareja le quiere quitar la custodia de su hija Sophia, y acusó a su propia familia de ponerse en contra suya

Media hermana de Karol G
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Media hermana de Karol G

Media hermana de Karol G se pronunció en medio de la polémica alrededor de Verónica Giraldo

Manuela González habló de su infancia y su relación con sus padres: “La vida te va diciendo: ‘No siempre se puede’”

Antes de brillar en el ‘Desafío Siglo XXI’, Valentina presentó audición para ‘La voz kids’

Nicolás Arrieta se refirió a su convivencia con Karola en ‘La casa de los famosos’ y cómo está su relación con Melissa Gate

Jhonny Rivera reveló los beneficios que recibió el corregimiento donde se casó y explicó por qué algunos famosos no asistieron a su boda

Deportes

Medellín vs. Liverpool EN VIVO,

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Millonarios frenaría el regreso de Falcao García a las canchas tras su lesión: esta es la razón

Iván Arboleda explicó por qué se cayó su fichaje al Atlético Nacional: ídolo Verdolaga tuvo que ver

Luis Javier Suárez ya hizo historia con Sporting de Lisboa: esta es su nueva marca en Portugal

Presidente de Santa Fe entregó responsabilidad de los refuerzos a su entrenador: “Podemos darle gusto”