La Flip rechazó nuevos señalamientos y amenazas legales de Abelardo de la Espriella contra la prensa: “La crítica no es una afrenta personal”

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) manifestó su rechazo frente a los señalamientos y actuaciones del candidato presidencial Abelardo de la Espriella contra periodistas y medios de comunicación. La organización señaló que los hechos recientes configuran un patrón de acciones orientadas a desacreditar el ejercicio del periodismo crítico en el país.

De acuerdo con la Flip, el episodio más reciente corresponde a la circulación de videos manipulados con herramientas de inteligencia artificial en los que se acusa al periodista Daniel Coronell de liderar una supuesta campaña de mentiras para afectar la aspiración presidencial del candidato.

En ese contenido también se hace referencia a la columnista y abogada Ana Bejarano, a la que semanas atrás De la Espriella le había solicitado rectificación por una columna publicada y frente a la cual anunció posibles acciones judiciales.

La fundación indicó que el uso de solicitudes de rectificación ha sido una herramienta recurrente en la actuación del candidato y su equipo jurídico. Recordó que este mecanismo también fue utilizado contra Coronell por la columna titulada “Las copias perdidas”. Según la Flip, dicha solicitud “parece más orientada a generar presión que a corregir información inexacta”.

La fundación señaló que este encadenamiento de sucesos evidencia un tránsito desde la utilización de mecanismos judiciales contra periodistas y medios hacia el despliegue de una estrategia comunicativa enfocada en desacreditar públicamente a la prensa que lo cuestiona o investiga.

En entrevistas concedidas a medios de alcance nacional como Noticias Caracol y Noticias RCN, De la Espriella afirmó que “no se la dejará montar” de algunos periodistas. Además, desde su campaña se han difundido comunicados en los que se califica a medios como La Silla Vacía y Revista Cambio, así como al periodista Daniel Coronell, de ser “prensa del establecimiento que actúa como bodega para atacar a Abelardo De La Espriella”.

Para la FLip, estos pronunciamientos hacen parte de una narrativa que busca erosionar la credibilidad del periodismo; y advirtió sobre la publicación de contenidos en los canales oficiales de la campaña que evocan ejercicios de verificación y recursos visuales asociados al periodismo, pero que han sido elaborados con inteligencia artificial.

Señalamientos sobre estigmatización y debate público

La fundación sostuvo que el uso de estos formatos como estrategia de comunicación desplaza la discusión sobre los hechos hacia la deslegitimación de quienes los investigan; y señaló que este tipo de prácticas puede inducir a error a las y los electores respecto de la naturaleza del contenido difundido, amplificar dinámicas de desinformación y afectar la confianza en el periodismo como institución democrática.

En ese sentido, la Flip advirtió que estas acciones no solo afectan a periodistas específicos, sino que constituyen una estrategia dirigida contra el ejercicio del periodismo independiente. Según el pronunciamiento, la estigmatización reiterada, las presiones judiciales, la difusión de contenidos manipulados y las restricciones impuestas a entrevistas deterioran las condiciones para el ejercicio libre de la prensa.

La fundación señaló que cuando desde el liderazgo político se promueve la desconfianza generalizada hacia los medios de comunicación, se afecta la posibilidad de que la ciudadanía acceda a información confiable y se debilitan las bases del debate democrático. Por ello, indicó que no se trata de una concesión de quienes aspiran al poder ni de un obstáculo para las campañas políticas, sino de un derecho que debe ser respetado y protegido por quienes buscan ocupar cargos públicos.

En su comunicado, la Flip afirmó que “quienes ejercen liderazgo político o buscan ocupar cargos públicos deben comprender que la crítica no es una afrenta personal, sino una condición inherente a sus aspiraciones”.

Llamado a los actores políticos

Finalmente, la fundación hizo un llamado directo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, así como a los demás actores políticos, para que se abstengan de promover narrativas que presenten al periodismo como un enemigo o un actor ilegítimo dentro del debate público.

Indicó que la confrontación de ideas es propia de la democracia, pero que resulta inadmisible estigmatizar a periodistas, desacreditar sin sustento su trabajo o ejercer presiones que busquen limitar su labor.

La Flip sostuvo que el país requiere un debate presidencial centrado en propuestas, sustentado en información verificable y abierto al cuestionamiento público. Señaló que sin prensa libre no hay deliberación informada y que la defensa del periodismo es una condición esencial para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y confiable que le permita participar plenamente en la vida democrática.